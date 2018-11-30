Ижевчане присмотрелись к квартирам в новостройках и домам в загородных поселках

24 ноября жители Ижевска получили возможность взглянуть на квартиры в новостройках и дома в загородных поселках глазами жильцов: «Комсомольская правда»-Ижевск» провела финальный в этом году тур по новостройкам и загородным поселкам.

Туристы смогли увидеть «в лицо» будущее жилище, оценить планировку изнутри, а не проект в Интернете и получить всю интересующую информацию о квартире или доме из первых уст – застройщиков, а также узнать все об ипотеке – в автобусе консультировал представитель «Россельхозбанка». Причем абсолютно бесплатно.

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Для тех, кто задумывается о покупке квартиры или дома, но по какой-то причине не смог попасть в тур, мы подготовили онлайн-экскурсию.

Квартира?

Первой точкой на маршруте стал ЖК Panorama plaza. Этот дом находится будто не пересечении нескольких миров: Ижевский пруд с одной стороны, лесопарковая зона с другой и городская среда с третьей. И это навсегда! Дом расположен таким образом, что в радиусе 100 метров не будет построено ни одного высотного здания, что гарантирует отличные виды из панорамных окон не только вам, но и вашим детям и внукам.

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К концу 2018 года застройщик заканчивает очередной крупный этап строительства – устройство монолита. 2019 год начнется для Panorama plaza с кладовых работ. К февралю планируется обустроить демоэтаж для проведения презентаций конструктивных узлов дома: разрез пола, наружных и внутренних стен, радиаторов отопления и другое. Кстати, это первый в Ижевске дом класса «бизнес-лайт».

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Покупка квартиры под Новый год - отличный вариант подарка для себя, любимых. В 2019 году произойдет плановое повышение цены, поэтому сейчас самое время принять решение о покупке.

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Больше информации о комплексе и проектную декларацию вы найдете на сайте.

Подробности предложения уточняйте в отделе продаж по телефону 566-011. Количество квартир ограничено. Застройщик ООО «РЕНТЕК СТРОЙ». Проектная декларация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика размещены также на сайте наш.дом.рф. Panorama plaza - Панорама плаза, Rentec = Рентек.

Далее автобус с туристами отправился в ЖК «Казанский», который находится в Ленинском районе Ижевска – напротив железнодорожного вокзала.

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Яркий и светлый дом от новостроек-собратьев отличается современным решением: сборно-монолитный каркас с применением пустотных плит перекрытий позволит круглый год жить в тепле, комфорте и тишине.

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Стеклопакеты с мультифункциональным стеклом зимой подарят тепло, летом - прохладу. Важный плюс - наличие поквартирного газового отопления. Это значит, ждать подключения или отключения тепла больше не придется. Жители сами смогут регулировать наличие в квартире отопления и горячей воды. Подсчитано - такие энергоэффективные решения позволят платить за коммунальные услуги в 2-3 раз меньше!

Уже сейчас можно выбрать квартиру на свой вкус и по доступной цене! В числе предложений - 1-2-комнатные квартиры, квартиры 1,5 (евро-2), 2,5 (евро-3) и 3,5-комнатные (евро-4). К примеру, 2,5-комнатная квартира - это большая объединенная кухня-гостиная, две спальни и два санузла. По своему функционалу - полноценная «трешка», светлая и просторная, с высокими потолками 2,7 метра.

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Присмотреться можно и к новинкам - квартирам-лофт с потолками 4,8 метров! Эксклюзивное предложение для тех, кто желает жить не только с комфортом, но и устроить его по своему желанию. Такая квартира позволит увеличить полезную площадь, надстроив второй этаж.

Собственная парковка, полностью огороженная территория, видеонаблюдение, консьерж и колясочная в холле первого этажа, безопасный двор с благоустройством не только для детворы, но и для желающих заниматься спортом!

Свободных квартир в ЖК «Казанский» остается все меньше, спешите забронировать квартиру на нужном этаже и подходящей планировки!

Застройщик - ООО «Зеленый мыс»

Проектная декларация на официальном сайте застройщика: ЖККАЗАНСКИЙ.РФ

Отдел продаж: ул. Нижняя, 14

тел. 57-65-35

Финальной точкой в городском маршруте стал ЖК «Бавария». Дальше туристы отправились за город – в коттеджный поселок «Белые Росы».

Или дом?

«Белые Росы» у села Ягул в последнее время стали одним из популярных коттеджных поселков. И это неудивительно. Ведь до Ижевска здесь ходит общественный транспорт, а на своем авто можно домчать до центра города всего за 10-15 минут. Дополняет картину наличие инфраструктуры. В шаговой доступности школы, детский сад, магазины.

В домах все коммуникации - газ, вода, электричество и, конечно же, интернет! Да и жить в поселке выгодно - коммунальные платежи рассчитываются по сельским тарифам, что снижает расходы на дом.

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В поселке «Белые Росы» есть комфортные одноэтажные, двухэтажные коттеджи, и даже дома с гаражами. А еще популярные таунхаусы, дающие возможность не только жить с комфортом, но и открыть свой бизнес. В «Белых Росах» можно выбрать любую комплектацию дома - от «коробки» до чистовой отделки. К нему обязательно прилагается земельный участок, где можно разбить огород, построить баню и уютную беседку с мангалом, где проводить вечера со вкусом и удовольствием.

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Спешите! Свободных домов с каждым днем остается все меньше и меньше!

Хотите увидеть все собственными глазами - приезжайте и мы покажем вам поселок! Запись на экскурсию по телефону: 57-63-66, 56-36-58 или на сайте www.ягул.рф

КСТАТИ

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