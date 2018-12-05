2018-12-05T11:31:26+03:00
Общество

«Верните мой 2008»: в Ижевске запускается финальное голосование в юбилейном конкурсе от «Комсомолки»

Читатели могут проголосовать за лучшее преображение
Анастасия Волкова
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Фото: личный архивФото: личный архив
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В Ижевске запускается голосование конкурса «Я 10 лет спустя!», где читатели выберут лучшее, по их мнению, преображение. Участник, набравший максимальное количество «лайков», получит главный приз - сертификат номиналом 2500 рублей в салон красоты.

Проголосовать за участников можно будет до 17.12.18 включительно. А уже на следующий день, 18 декабря, будет объявлен победитель и лучшая, по мнению читателей, история преображения.

Напомним, что по условиям конкурса каждый участник должен был прислать две фотографии, сделанные сейчас и в 2008 году. Кроме того, в 2-3 предложениях рассказать о том, как за это время изменилась его жизнь. За время запуска мы провели 4 промежуточных розыгрыша, где между конкурсантками разыграли сертификаты в салон красоты.

Подробные условия конкурса читайте на сайте.

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