2018-12-13T11:27:55+03:00
Общество

«Золотой» орел на дне и плавучий митинг: самые интересные факты и мифы из истории Ижевского пруда

«Комсомолка» вспомнила, какие истории связаны с главным водоемом города
КАРДОПОЛЬЦЕВА Елена
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1930 год, водная станция перед Бодалевским мысом.1930 год, водная станция перед Бодалевским мысом.Фото: Архив «КП» в Ижевске
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Сто лет назад, 8 декабря 1918 года, с башни главного корпуса Ижевского оружейного завода большевики сбросили двуглавого орла - символ царской власти. Его заменило советское красное знамя, а орла якобы утопили в пруду в 1919 году. С тех пор он будоражит умы кладоискателей, так как, по одной из версий, орел был если и не золотым, то как минимум позолоченным. «Комсомолка» выяснила, какие еще истории связаны с главным водоемом Ижевска.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Чистили дно - нашли зуб мамонта

Рассказывается, например, что в конце 1950-х, в рамках борьбы с культом личности, в Ижевском пруду также утопили статую Сталина. А, возможно, и две, так как один памятник вождю стоял возле Александро-Невского собора (тогда кинотеатр «Колосс»), а второй - рядом с заводоуправлением. Однозначно подтвердить или опровергнуть это ни один из ижевских историков пока не смог. Как и в истории с двуглавым орлом, поиски подобных исторических артефактов практически невозможны из-за толстого слоя ила и донных отложений.

С другой стороны, кое-какие сокровища здесь отыскать можно: так, в 2008 году при очистке дна пруда земснарядом на глубине 12 метров были найдены зуб и кость мамонта. Тогда же ученые обнаружили вымощенную дорогу, построенную еще до строительства плотины.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На дне пруда в районе пристани лежит затонувший пароход «Иж». На воду он был спущен в 1902 году, а затонул в 1956-м, когда его переоборудовали под хранилище нефти. Нефть закачали, но швы корпуса не выдержали и разошлись.

Легенда о проклятии шамана

Одна из самых известных ижевских легенд сохранилась в трудах местного краеведа Анатолия Новикова. Он писал о том, что через несколько лет после строительства плотины в ней образовалась промоина, которая увеличивалась несмотря на все попытки ее засыпать. Ижевцы пришли в ужас: среди окрестных крестьян давно ходили слухи о том, что завод должен провалиться под землю.

«Тут-то и вспомнились разговоры об убитом и тайно зарытом в плотине сыне местного служителя языческого культа, - писал Анатолий Новиков. - На его одежду и лошадь позарились другие строители и, выбрав удобный момент, ударили молодого удмуртского парня по голове дубинкой, а тело зарыли в плотине. Искал отец своего сына, да нигде не нашел. Наконец в одном месте упал старый шаман на землю, вскинул к небу руки: «Отдайте сына, он здесь лежит - его убили и закопали!». Старик-отец просил откопать тело сына, страшными карами грозил, да его не послушали, и вот сбылось проклятие: земля разверзлась под ногами, и невинно погубленный сын шамана теперь тянет за собой других. Нужно воздать земле ее дарами - хлебом, древесным углем».

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Чтобы умилостивить растревоженную землю, народ, кроме песка, глины и камней, начал кидать в промоину свое добро: мешки с мукой и зерном, короба с углем, даже драгоценности. И беда отступила.

Слить пруд?

Куда более реальная опасность угрожала плотине и пруду в июне 1774 года, когда Ижевский завод заняли войска Емельяна Пугачева. В поселке Пугачев пробыл два дня, принимая жалобы рабочих и приписных крестьян. Он приказал казнить заводское начальство, частично разрушил плотину и корпуса завода. Через два дня Пугачев выступил в сторону Казани, однако если бы он пробыл здесь дольше, возможно, плотина была бы полностью разрушена, а пруд - спущен.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Даешь «Марсельезу»

29 июня 1906 года на пруду состоялся, пожалуй, самый необычный митинг за всю историю Ижевска. Группа социал-демократов после заседания решила покататься на лодках в честь Петрова дня. По некоторым данным, всего на пруду собралось около 150 лодок с социал-демократами, которые подняли красный флаг и громко исполняли «Марсельезу». При этом полиция до них добраться не могла, так как митингующие якобы заранее отогнали все остальные лодки от пристани.

Фото: из коллекции С. Н. Селивановского

Фото: из коллекции С. Н. Селивановского

Пруд-дублер

По словам ижевского историка и искусствоведа Евгения Шумилова, в XIX веке существовал проект создания второго пруда - резервного водохранилища на расстоянии 25-30 км севернее Ижевского пруда. Оно было необходимо для нужд оружейного завода, так как в конце зимы воды в пруду становилось меньше, мощности не хватало, и завод нередко приходилось останавливать. Уже было найдено место, заготовлен лес для плотины, но арендаторы завода в итоге так и не рискнули осуществить этот проект - возможно, в силу его дороговизны.

Фото: из коллекции С. Н. Селивановского

Фото: из коллекции С. Н. Селивановского

Из чего был сделан орел?

Разные источники говорят по-разному. Кто-то пишет, что орел был сделан из дуба и покрыт позолотой, кто-то - что из железа, но также покрыт сверху золотым металлом. Есть и версия, что орел был бронзовым - хотя в этом случае его, скорее всего, не утопили бы, а просто отправили в переплавку. Насчет внешнего вида орла также высказывались различные мнения: например, что он мог иметь три головы и три крыла, чтобы одинаково смотреться со всех сторон. Кроме того, есть сведения, что орел имел размах крыльев 2 метра и был раскрашен казанским мещанином-иконописцем Самотохиным.

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