Новогодние истории из Ижевска: Альпинисты в костюмах Дедов Морозов и поздравляют сирот

В Новый год должны случаться чудеса! В этом уверены ребята - промышленные альпинисты из Ижевска. Четыре года назад они создали добрую традицию - поздравлять детей из детских домов и интернатов.

ДЕДУШКА МОРОЗ ЧАС ВИСЕЛ НА УЛИЦЕ

31-летний Кирилл Сунцов начал заниматься альпинизмом еще в школе. Сначала это было просто хобби, а потом стало профессией. Он создал компанию, которая специализируется на промышленном альпинизме. А теперь детское увлечение помогает не только содержать семью, но и дарить радость детям.

Фото: vk.com/club134359149

- Если честно, я уже не помню точно, как мне пришла в голову эта идея: нарядиться Дед Морозом и прийти на утренник к детям, но не, как обычно – через дверь, а в окно – как в фильмах показывают. Но факт остается фактом – идея появилась, и мы с друзьями-коллегами решили воплотить ее в жизнь, - рассказывает Кирилл.

Было это в декабре 2014 года. Ребята связались с администрацией детского дома, который находится на улице Ухтомского в Ижевске, рассказали о том, что придумали, и спросили, о чем мечтают ребята. А после этого начали собирать деньги на подарки. Скинулись сами, подключили друзей и знакомых. Когда набралась нужная сумма, купили игрушки, нашли костюм Деда Мороза и в назначенный день и час отправились творить волшебство!

Фото: vk.com/club134359149

- Дети уже водили хоровод вокруг елочки, пели песенки, а наш товарищ, который на тот вечер стал Дедом Морозом, в этот момент… висел за окном, - вспоминает Кирилл. – Он должен был дождаться условного сигнала, после которого ему нужно было постучаться в окно и влезьте в зал. Но произошла небольшая накладка – утренник начался позже, поэтому наш Дед Мороз за окном провисел целый час – вместо запланированных пары минут! Замерз жутко! И так холодно на улице было, да еще и ветер. В общем, когда он наконец залез через окно в зал, он даже толком говорить не мог (смеется). Но ребята этого даже не заметили – они просто рты пооткрывали от такого сюрприза, были в полнейшем восторге! Особенно после того, как подарки получили.

ПОДХОД ИЗМЕНИЛИ, НО РАДОСТЬ ОСТАЛАСЬ

Кириллу и его коллегам очень понравилось «работать» волшебниками. И они решили, что это станет их доброй традицией. Правда, в окна Дед Мороз больше, увы, не лазил. Сотрудники детских домов попросили, ради соблюдения мер безопасности.

За несколько лет друзья побывали в Якшур-Бодьинской школе-интернате, Канифольном детском доме-интернате для умственно отсталых детей, Балезинской школе-интернате и, конечно, в детском доме на Ухтомского в Ижевске. Каждый год они продумывают разные сценарии, чтобы удивить и порадовать деток.

Фото: vk.com/club134359149

- Очень хочется дарить добро тем, кто в этом особенно нуждается! А Новый год – это самый волшебный праздник для детей. Когда как ни в Новый год, можно поверить в чудо, - объясняет Кирилл.

Фото: vk.com/club134359149

В этом году ребята не изменят своей традиции и поедут поздравлять детей. Сейчас как раз выбирают учреждение. Собираются привезти не только игрушки, но и необходимые в быту и учебе вещи – канцтовары (раскраски, тетради, карандаши и т.д.), детскую литературу, средства гигиены (памперсы, шампуни, зубные пасты, мыло). Если вы хотите помочь собрать необходимые средства, подробная информация тут.

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