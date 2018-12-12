2018-12-18T13:08:59+03:00
Политика

В мир эльфов и драконов. Группа «Эпидемия» выступила в Ижевске с новой метал-оперой

Как прошел концерт и почему музыканты считают наш город лучшим, выяснила «Комсомолка»
Екатерина ОСТИНА
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Источник фото: официальное сообщество группы ВКИсточник фото: официальное сообщество группы ВК
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Пока весь мир ждет 2019 год, чтобы увидеть финал сериала «Игра престолов» и окунуться в мир магии, эльфов и драконов, ижевчанам повезло - они смогли сделать это уже 1 декабря. В этот день на сцене паба «Пинта» выступила рок-группа «Эпидемия». Музыканты приехали по приглашению концертного агентства «Драйв-групп» с презентацией метал-оперы «Легенда Ксентарона».

«Эпидемия» выступила в пабе «Пинта» 1 декабря. Фото: Софи Гусарова

«Эпидемия» выступила в пабе «Пинта» 1 декабря. Фото: Софи Гусарова

Пластинку «Легенда Ксентарона» (а вместе с ней - и новую одноименную постановку) музыканты презентовали весной этого года. В подготовке альбома приняли участие как сами участники «Эпидемии», так и приглашенные артисты - Дария Ставрович (Нуки), Алексей Горшенев (экс- «Кукрыниксы»), Наталья О'Шей и другие.

Несмотря на то, что в этот раз в Ижевск ребята приехали одни, в будущем ситуация может измениться.

- У вас один из самых лучших городов. Мы всерьез хотим взяться за постановочные концерты. И Ижевск - в коротком списке городов, в которые мы можем приехать с постановкой, после Екатеринбурга, - рассказал гитарист и основатель группы Юрий Мелисов.

Перед началом концерта поклонники могли сделать снимок в фотозоне «Нашего радио» - Ижевск». Фото: Софи Гусарова

Перед началом концерта поклонники могли сделать снимок в фотозоне «Нашего радио» - Ижевск». Фото: Софи Гусарова

Впрочем, даже без приглашенных артистов и декораций концерт прошел на «ура». Ребята исполнили несколько новых треков, которые вошли в новый альбом, например, «Побег на Ксентарон», «Когда уснут драконы» или «Выбор есть!». Удалось поклонником вспомнить и старые, давно любимые ими хиты «Жизнь в сумерках», «Я молился на тебя», «Феанор», «Пройди свой путь», «Черный маг», «Всадник из льда», «Осколки прошлого» и многие другие. Каждую следующую композицию фанаты встречали восторженным ревом и подпевали, не жалея голоса.

Наслаждались происходящим на сцене и сами музыканты.

- Мы очень соскучились по вам, - признался солит группы Евгений Егоров. - Я не думал, что может быть круче, чем в прошлый раз. Но в этом году еще лучше.

Сейчас «Эпидемия» работает над видео с постановки «Легенда Ксентарона». Релиз может состояться весной 2019 года. Фото: Софи Гусарова

Сейчас «Эпидемия» работает над видео с постановки «Легенда Ксентарона». Релиз может состояться весной 2019 года. Фото: Софи Гусарова

Кстати, в следующем году «Эпидемия» вновь порадует поклонников своим визитом - ребята выступят на летнем фестивале «Улетай».

- Это один из лучших фестивалей лета, - заметили музыканты. - Мы будем выступать 19 июля.

Концерт продолжался около двух часов. Фото: Софи Гусарова

Концерт продолжался около двух часов. Фото: Софи Гусарова

По традиции, во время композиции «Всадник из льда» в зале погасили свет, а поклонники достали мобильные телефоны и фонарики. Фото: Софи Гусарова

По традиции, во время композиции «Всадник из льда» в зале погасили свет, а поклонники достали мобильные телефоны и фонарики. Фото: Софи Гусарова

Следующий визит группы в наш город состоится летом 2019 года - музыканты приедут на фестиваль «Улетай». Фото: Софи Гусарова

Следующий визит группы в наш город состоится летом 2019 года - музыканты приедут на фестиваль «Улетай». Фото: Софи Гусарова

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