Утром – слесарь, ночью – кожевник: почему ижевчанин, который собирает автомобили, полюбил податливую кожу

Четыре года назад слесарь из Донецкой области Димитрий Гмыря даже не знал о существовании Ижевска. И не представлял, что его руки, привыкшие обрабатывать металл, возьмутся за податливую кожу. Весной 2014-го года восток Украины охватила война. На третий день бомбежки Дима забрал жену с трехмесячным сыном и уехал из своего города в никуда. Про Ижевск услышали в дороге. Туда направлялся один из их попутчиков. Так семья оказалась в Удмуртии.

Досье "КП"

Дима устроился работать слесарем на Автозавод. Но в жизни не хватало эстетики. В творчество Диму тянуло всегда. Еще в школе увлекался рисованием.

- Хотелось делать что-то вещественное, полезное, материальное. Пытался делать витражи. Это то же рисование: цвет, орнамент. Но все эти стекла было трудно достать, поэтому не пошло. Однажды в магазине увидел авторские изделия ручной работы из кожи и решил: хочу попробовать, - рассказывает Дима.

Вместо пробойника – вилка, для отступов - циркуль

Все изделия мастер сшивает вручную. Машинная строчка «убивает» уникальность. Фото: личный архив

Кожу оказалось достать проще. В этот же день будущий мастер нашел дома старую кожаную куртку жены, которую хотели выкинуть, и начал делать из нее свой первый кошелек.

- Подходящих инструментов, какими пользуются кожевенные мастера, не было. Свои первые орудия сделал из домашней утвари. Вместо пробойника, который предназначен для пробивания одинаковых отверстий, приспособил заточенную вилку. Для ровного отступа соорудил прибор из циркуля. А ножи позаимствовал с кухни. И по видеоурокам в интернете начал делать кошелек, - улыбается Димитрий

Теперь на счету ижевчанина чехлы для телефонов, очков, ключей, кошельки, монетницы, рюкзаки и портфели. Это притом, что работает Дима до сих пор «подручными средствами».

Недавно просто для интереса Дима сделал сыну шляпу, как у Индианы Джонса. Фото: личный архив

- До сих пор и половины того нет, что используют опытные мастера. Нет мастерской. У нас может клеем по всей квартире пахнуть, а в холодильнике намоченный кусок кожи лежать, готовиться для тиснения. Жена не ругает. Говорит, ради нового рюкзачка можно и потерпеть, - продолжает мужчина. – А недавно и сама включилась. Подсказывает по дизайну, помогает от случая к случаю. Теперь у нас, можно сказать, семейное производство.

Курс – на ярмарку

За два года увлечения кожевенным делом Дима создал десятки эксклюзивных изделий, но отказываться от своей работы не хочет. Завод – его основной заработок. Говорит, боится поставить семью в неопределенное положение, как 4 года назад. После 10-часовой смены на хобби остается совсем мало времени. Тем не менее, прогресс есть!

- Первые работы уже не сравнить с последними: на старых изделиях и шов кривой замечаю, и неровные края. Сейчас получается лучше, стала тверже рука, появились профессиональные инструменты, начал усложнять работу. Даже обычный кошелек стараешься сделать как-то необычно, с каким-то рисунком, - продолжает ижевчанин.

Чтобы поучаствовать в ярмарке мастеров, Диме надо сделать еще сотню изделий. Фото: личный архив

Еще из последних творений – кобура для профессионального фотоаппарата и сумка через плечо, наподобие «бананки». В работе - байкерская жилетка с росписью и применением разных техник. Мастер говорит: с такими вещами не стыдно поучаствовать в ярмарках мастеров.

- На таких ярмарках-продажах участвуют мастера со всего города, и не только в сфере кожевенного мастерства. По коже я там видел только двух мастериц, но они делают свои изделия на машинке. А чтобы делать оригинальные вещи, их надо создавать вручную: раскройка, разметка для швов, обработка края, пробивка каждого отверстия, установка фурнитуры и каждый стежок сделать руками.

Сумку-бананку Дима сшил за 3-4 вечера, а на кошелек может уйти и неделя. Фото: личный архив

В планах – наработать побольше изделий, улучшить их качество, создать несколько интересных вещей и поучаствовать с ними в ярмарках мастеров. Говорит: если горожане оценят работу в денежном эквиваленте, это будет отличным стимулом продолжать совершенствоваться в своем хобби.

Фото: личный архив

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как стоматолог из Ижевска стал штурманом на квадрогонках? Изменил ли он опасному увлечению, когда у него родился ребенок? И рассказывает ли он пациентам о своем хобби? Рассказываем.