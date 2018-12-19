Новый 2019 год в Ижевске: что подарить коллегам и друзьям и как не прогадать с сюрпризом?

Под Новый год подарки ждет каждый. В преддверии главного праздника хочется порадовать всех, но как не прогадать с сюрпризом и преподнести что-то действительно уникальное?

«Комсомолка» отправилась на «Новогоднюю ярмарку мастеров» в ТРК «Петровский» и выбрала семь беспроигрышных вариантов.

Для тех, кому важны традиции

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Возможно, именно набор ёлочных игрушек, стилизованных под «винтаж», положит начало семейной традиции, и она будут передаваться из поколения в поколение. Огромные белые шары со скромным рисунком, нанесённым с помощью техники «декупаж», - хороший подарок для любителей рождественского декора «как раньше».

Нина, участница «Ярмарки мастеров»:

– В основе – обычные пластмассовые шары, которые я покрываю акриловой краской, а потом с помощью техники декупажа наношу рисунки. Каждый из них - уникален.

Цена от 250 рублей

Вы тоже хотите создать оригинальные ёлочные игрушки, которые будут радовать вас и вашу семью не один год – попробуйте сами расписать шары и различные фигурки. Все необходимые материалы для творчества вы найдете в хобби-гипермаркете «Леонардо».

Для коллеги по офису

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Преподнести коллеге бутерброд с икрой или целый ящик мандаринов? Легко, если это ароматное мыло ручной работы. Натуральный продукт с составом, который можно подобрать индивидуально, порадует каждого. Будет это коробка с мандаринами, украшенная шишками и новогодней бумагой, или ведёрко с «мыльными сладостями» и символом года – выбирать только вам. Кстати, мыльные мандарины пахнут настоящими фруктами, а бутерброды с икрой – ароматным горячим хлебом.

Мария,участница «Ярмарки мастеров»:

– В мыло добавлено миндальное масло – оно насыщает кожу витаминами E и F, увлажняет, нормализует функцию сальных желёз, предотвращает расширение пор. Для мыла в виде мандаринок я даже заказала специальные наклейки с надписью: «Марокко», чтобы ещё больше были похожи на настоящие и добавляли атмосферности.

Цена от 200 рублей

Затрудняетесь, какую парфюмерию или косметику подарить дорогому человеку? Выбирайте идеальные готовые подарочные наборы от магазинов «Летуаль», «Оптима», «Иль дэ Ботэ».

Для сладкоежек

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Раньше нам дарили сладкие подарки в картонных коробках, а сейчас пришло время серьёзных, но ещё более вкусных презентов. Деревянный ящик с целым набором шоколадок и орехов, сладкой шоколадно-ореховой пастой, завёрнутыми в «заснеженные» цветы конфетами - никого не оставит равнодушным. Найдется место в таком ящичке и для шампанского. Ещё одна фишка – оформление. Наполненный шишками, еловыми ветками, мандаринами и сверкающей бумагой ящик точно вам ещё пригодится.

Наталья, участница «Ярмарки мастеров»:

– Наполнение в ящиках самое разное. Шоколад я украшаю стильной крафтовой бумагой и композицией из елочных веточек, орехов и леденцов, как принято в Европе. С подарочными ящиками полёт фантазии самый большой: от мандаринов до заснеженных шишек. Кстати, наполнение вы можете выбрать сами.

Цена от 250 рублей

Для серьёзных и деловых

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Вещь из класса «мне нужна такая штука, но я никак не соберусь её купить». От красивого кошелька, который привлечёт ещё больше денег, точно никто не откажется, особенно, если вы давно хотели заменить огромный «лопатник» на плоский и компактныйкошелёк из натуральной кожи. Главное преимущество - он точно поместится в карман брюк. Весомым поводом для покупки может стать и разнообразие цветов: от классического чёрного для строгого и стильного мужчины до красного для яркой девушки.

Елена, участница «Ярмарки мастеров»:

– Уже 20 лет мы изготавливаем изделия из кожи: от портмоне до сумок. Кожа только самая качественная, привезённая из Кировской области. Все изделия создаются только вручную. Хит продаж на Новый год – красные кошельки. Считается, что они привлекают деньги.

Цена от 500 рублей

Еще больше различных сумок и портмоне для женщин и мужчин на любой вкус и кошелек вы найдете в отделах «Пан Чемодан», «Империя сумок».

Для неотразимых в любой ситуации

Фото: Сергей Грачев

Идеальный вариант подарка – тёплые варежки, связанные своими руками. А у кого времени на рукоделие нет, выход только один – купить аксессуар у мастерицы. Выполнены варежки из чистой шерсти методом валяния, поэтому изделие тонкое, элегантное, но при этом теплее, чем любое магазинное. А еще такие варежки могут легко сделать образ серьёзным или наоборот игривым – достаточно наколоть шерстяные броши с совами.

Наталья, участница «Ярмарки мастеров»:

– Изначально эти варежки были гигантские – больше тех, что получаются, в несколько раз. А потом, когда применяется техника валяния, они становятся подходящими для любой женской ручки.

Цена от 1300 рублей

Хотите что-то более традиционное или стильное? Заходите за теплыми варежками, шапками и шарфами в магазин «5 сезонов».

Для модной штучки

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Такой женщине точно не дарят посуду, наборы с гелями для душа и тёплые носки. Зато она без ума от украшений - им есть место как в повседневном гардеробе, так и в праздничных образах. Серьги и браслеты из натуральных камней: дерзкие и нежные, с бликами жаркого пламени или отблеском водной глади, манящие и всегда остающиеся в тренде. Классно? Конечно же. И такие украшения точно не будут пылиться в шкатулке.

Ирина, участница «Ярмарки мастеров»:

– Я не просто делаю украшение, но и знаю, какое подойдёт именно вам: например, гранат и бычий глаз идеальны для поддержки энергии и иммунитета в пасмурную и холодную зимнюю погоду. Каждый камень выбираю и обрабатываю сама, сама придумываю дизайн украшений – точно такие же вы нигде не найдёте.

Цена от 1500 рублей

Решили порадовать любимого человека на Новый год золотыми украшениями? Присмотритесь к ассортименту в магазинах «Наше золото», «Линии любви», «Золотой». Здесь вы точно подберете что-то уникальное именно для вашего любимого.

Для игривых и маленьких

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Каждый ребёнок грезит о домашнем животном, но представьте реакцию родителей, если вы придёте с таким подарком. Мягкая игрушка - универсальный презент и отличный бюджетный вариант, который поднимет настроение и детям, и взрослым. Котёнок связан вручную из специальных ниток, которые делают игрушку пушистой и очень приятной на ощупь.

Ольга, участница «Ярмарки мастеров»:

– Дети без ума от маленьких и больших вязаных котят. Такие игрушки, во-первых, уникальны – их дизайн я придумываю сама. Во-вторых, с ними безопасно и приятно играть. Котята подойдут даже взрослому – будут радовать глаз, стоя на полке.

Цена от 350 рублей

Ваше маленькое чудо мечтает о конструкторе, традиционной кукле с домиком, машинках или «стрелялках»? Любую игрушку вы найдете в «Детском мире». И цены вас порадуют!

ВСЕ ПОДАРКИ – в «ПЕТРОВСКОМ!»

Выбрать подарки для родных и близких можно на «Новогодней ярмарке мастеров», которая пройдёт в ТРК «Петровский» 21, 22, 23, 28, 29 и 30 декабря. Мастера представят свои работы с 10:00 до 20:00.

А если вы боитесь ошибиться или у вас совсем нет времени выбирать подарки – подарочная карта ТРК «Петровский» станет лучшим презентом. Ваши близкие смогут выбрать подарки самостоятельно: в их расположении – 200 отделов, где можно купить практически все: от настольной игры до путёвки в солнечные страны. Пополнить карту можно на любую сумму.

ЧТО ЕЩЁ ЖДЁТ ИЖЕВЧАН В ТРК «ПЕТРОВСКИЙ»:

- со 2 по 30 декабря, каждую пятницу и все выходные, на «Новогодней ярмарке мастеров» вас ждут новогодние сувениры, дизайнерские украшения, авторские куклы, мягкие игрушки, в общем, подарки на любой вкус;

- по выходным 22 и 23 декабря будет работать «Почта Деда Мороза». С 12:00 до 17:00 приходите на специальную новогоднюю площадку на -1 этаже, выберите открытку с пожеланием, заполните ее и положите в почтовый ящик. Сюрприз – гарантирован! И всё это абсолютно бесплатно.

- 22 декабря будут организованы бесплатные мастер-классы для детей. Научитесь вместе делать новогодние игрушки для украшения ёлки;

- ехать до Деда Мороза далеко? А вот и нет. С 27 по 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка в ТРК «ПЕТРОВСКИЙ» будут угощать детей сладостями.

Приходите, здесь будет весело!

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