2018-12-20T11:05:55+03:00
Общество

Директор медиагруппы «Центр» из Ижевска примет участие в итоговой пресс-конференции Путина

Мероприятие начнется в 13:00 по ижевскому времени [трансляция]
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Директор медиагруппы «Центр» из Ижевск примет участие в итоговой пресс-конференции ПутинаДиректор медиагруппы «Центр» из Ижевск примет участие в итоговой пресс-конференции ПутинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 20 декабря, президент России Владимир Путин проведет традиционную пресс-конференцию, на которой подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов. Согласно размещенным на сайте Кремля данным, участие в сегодняшнем мероприятии примут свыше 1700 представителей СМИ со всего мира. В их число попали и несколько представителей Удмуртии.

Так, участие в пресс-конференции главы государства примет председатель Общественной палаты Ижевска, руководитель крупнейшего медиахолдинга Удмуртии - медиагруппы «Центр» - Анастасия Власова. Кроме того, из Ижевска в Москву отправились представители ИА «Удмуртия».

Мероприятие начнется в 13:00 по ижевскому времени. Прямую трансляцию будет вести «Комсомольская правда». Кроме того, послушать трансляцию можно будет на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+).

СПРАВКА

В состав медиагруппы «Центр» входят девять СМИ - газеты «Центр», «Комсомольская правда»-Ижевск», «ЯСНО!», радиостанции «Адам» (104,5 ФМ, 12+) , «НАШЕ Радио-Ижевск» (103,8 FM, 12+), «Комсомольская правда»-Ижевск», порталы «Коммерсантъ-Удмуртия», городской портал «Я люблю Ижевск».

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Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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