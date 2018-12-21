В прокат вышел фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

20 декабря в российский прокат вышла долгожданная комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с Александром Петровым, Сергеем Буруновым, Александрой Бортич, Ириной Вилковой, Риной Гришиной и другими замечательными актерами, знакомыми зрителям по сериалу телеканала ТНТ «Полицейский с Рублевки». Снял фильм режиссер Илья Куликов.

Фото: предоставлено ТНТ

История фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» происходит в канун наступления нового 2019 года. Отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Ради спасения отдела Гриша Измайлов решает ограбить банк. Он уверен, что опера под командованием Яковлева легко раскроют громкое преступление, вернут банкирам деньги, а рублевским копам —работу. Но все идет не по плану…

Фото: предоставлено ТНТ

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — это несколько десятков самых смешных сцен с участием любимых героев сериала, это дерзкие шутки и безумная новогодняя атмосфера. А еще в фильме есть романтическая линия. В общем, приходите в кино большой разношерстной компанией — недовольных не будет!

Фото: предоставлено ТНТ

Продюсер Валерий Федорович: «Даже зрители, которые не смотрели ни одного эпизода сериала «Полицейский с Рублевки», все поймут в нашем фильме. Если комедия смешная — неважно, почему вы смеетесь, важно, что вы делаете это искренне. Вас ждут 86 минут чистого удовольствия».

Фото: предоставлено ТНТ

Смотрите новогоднюю премьеру ТНТ - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» в кинотеатрах Ижевска.

Фото: предоставлено ТНТ

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РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012 г. ОГРН 1021800650530