2018-12-21T14:18:28+03:00
Телевизор

В прокат вышел фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Что ждет главных героев, когда отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия
Поделиться:
Фото: предоставлено ТНТФото: предоставлено ТНТ
Изменить размер текста:

20 декабря в российский прокат вышла долгожданная комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с Александром Петровым, Сергеем Буруновым, Александрой Бортич, Ириной Вилковой, Риной Гришиной и другими замечательными актерами, знакомыми зрителям по сериалу телеканала ТНТ «Полицейский с Рублевки». Снял фильм режиссер Илья Куликов.

Фото: предоставлено ТНТ

Фото: предоставлено ТНТ

История фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» происходит в канун наступления нового 2019 года. Отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Ради спасения отдела Гриша Измайлов решает ограбить банк. Он уверен, что опера под командованием Яковлева легко раскроют громкое преступление, вернут банкирам деньги, а рублевским копам —работу. Но все идет не по плану…

Фото: предоставлено ТНТ

Фото: предоставлено ТНТ

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — это несколько десятков самых смешных сцен с участием любимых героев сериала, это дерзкие шутки и безумная новогодняя атмосфера. А еще в фильме есть романтическая линия. В общем, приходите в кино большой разношерстной компанией — недовольных не будет!

Фото: предоставлено ТНТ

Фото: предоставлено ТНТ

Продюсер Валерий Федорович: «Даже зрители, которые не смотрели ни одного эпизода сериала «Полицейский с Рублевки», все поймут в нашем фильме. Если комедия смешная — неважно, почему вы смеетесь, важно, что вы делаете это искренне. Вас ждут 86 минут чистого удовольствия».

Фото: предоставлено ТНТ

Фото: предоставлено ТНТ

Смотрите новогоднюю премьеру ТНТ - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» в кинотеатрах Ижевска.

Фото: предоставлено ТНТ

Фото: предоставлено ТНТ

16+

РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012 г. ОГРН 1021800650530

Еще больше материалов по теме: «Досуг в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Общественную палату Удмуртии полностью сформировали
На ижевском ипподроме пройдут традиционные зимние трековые гонки
Торжественное открытие самого длинного катка в Ижевске состоится 26 декабря
Большегрузы не смогут ездить по трассе Ижевск-Ува из-за угрозы обрушения моста
Сотрудники полиции отыскали пропавшего 11-летнего мальчика из Удмуртии
Сотрудники «Удмуртнефти» встретились со студентами Института нефти и газа УдГУ
За долги по коммунальным услугам три жителя Ижевска могут лишиться своего автомобиля
Иван Черезов оставил пост гендиректора фонда «Сообщество» в Удмуртии
Разыскивается 14-летняя девочка, которая пропала в Удмуртии
Жидкость для розжига убила троих: что случилось в одном из районов Удмуртии
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
ЧП в одном из ижевских троллейбусов: как получилось, что воспитатель забыл ребенка в транспорте
Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии, одержала первую крупную победу международного уровня
Городская дума Ижевска приняла профицитный бюджет
ИПОПАТ провел второй розыгрыш среди пассажиров автобусов Ижевска
Мошеннику из Удмуртии вынесли приговор за махинации с теплицами
В новогодние праздники цена проезда на автобусах Ижевска будет ниже
В Ижевске вынесли приговор наркоторговцем, которые работали на биткойны
Ижевский автомат «Калашникова» возглавил список топ-5 видов оружия, с которыми не захотят столкнуться на войне
Жительница Набережных Челнов отсудила миллион рублей за смерть сына в колонии Удмуртии
Какая погода будет в Ижевске с 31 декабря на 1 января 2019 года
В Ижевске установят 15 камер у здания министерства транспорта Удмуртии
Два замглавы администрации Ижевска избавились от статуса и.о.
Спрос на М2М-решения Tele2 в Удмуртии вырос на треть
На Центральной площади Ижевска уже виднеются очертания будущего Ледового городка
В Удмуртии прошел «РобоФест»
За 2018 год на территории Ижевска изъяли более 34 килограммов наркотиков
Женщину-адвоката из Удмуртии, у которой уже забирали права, снова поймали пьяной за рулем
Двум женщинам, которые организовали финансовую пирамиду в Ижевске, вынесли приговор