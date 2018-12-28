Чистка улиц от снега, новогодние украшения и строительство соцобъектов: глава Ижевска рассказал о планах по развитию города

26 декабря гостем радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 FM) (12+) стал глава города Олег Бекмеметьев. Он поделился первыми впечатлениями о работе в новой должности и рассказал о планах по развитию Ижевска.

Напомним, что Олег Николаевич приступил к своим полномочиям 19 октября. По его словам, за это время список проблем, определенных им при подготовке к конкурсу и требующих решения, не изменился.

- Во-первых, одна из проблем - как чистится город в зимнее время. Сейчас это считаю своим личным проектом. Из более глобальных проблем - 26-й коллектор, транспортная инфраструктура (решение проблем пробок), новые дороги, детские сады, которых нам не хватает порядка 30, порядка 14 школ, чтобы избавиться от второй смены и так далее, - отметил Олег Бекмеметьев.

ЧИСТКА СНЕГА ОТ УЛИЦ

Глава Ижевска заявил, что ему не нравится, как в городе чистят улицы после снегопада. Он обратил внимание, что на дорогах скапливается масса соли и грязи. По мнению градоначальника, рецептура смеси должна быть разной, в зависимости от температуры окружающей среды. В городе уже начали экспериментировать в этом вопросе.

- В последнюю неделю мы немного уменьшили количество солевой атаки на город, и даже уже есть обратная связь от автомобилистов и пешеходов, что, вроде как, почище стало, уже не таким неряшливым становится город. Будем работать дальше. Главное, чтобы не было грязи и льда. Также важно то, как выстраивается техника после чистки. После посыпки реагентом остается неохваченная часть по центру или по обочинам - это красоты городу и безопасности движения не добавляет. Также меня беспокоит ситуация со въездами во дворы и в самих дворах. Улицы мы немного научились чистить, но заезды во дворы остаются неухоженными. В них обилие самой соли с дорог, что становится ужасной проблемой для пешеходов, так как это превращается в кашу. Вот этим и будем заниматься, и занимаемся уже, - прокомментировал Бекмеметьев.

Он отметил, что следит за передвижением снегоуборочной техники через интернет, а также получает сообщения об обстановке в каждом районе. Поэтому у него складывается понимание, где снег не убрали или сделали это некачественно.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦОБЬЕКТОВ

Как рассказал глава Ижевска, в следующем году будет сдана школа на 825 мест на улице Леваневского, до 2020 года должны построить школу на 1 224 места на улице Берша. Что касается детских садов, то по плану должны сдать в эксплуатацию два объекта.

- Надо и дальше выдерживать темп - не меньше точно. Если по два детских сада строить в год, то нам необходимо 15 лет - это никуда не годится. Надо изыскивать дополнительные средства, чтобы строить чаще, заниматься всеми вариантами

решения проблемы, в том числе и частными детскими садиками, выделенными помещениями. Один из вариантов - диалог с застройщиками. Некоторые из них выдвигают свои предложения, хотят строить в микрорайоне и детские сады, и школы, и это нужно приветствовать, поощрять и помогать в этом смысле. Мы это будем усиливать, - рассказал Олег Бекмеметьев.

СОКРАЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ

Новый градоначальник только начинает собирать команду, однако четыре человека на должности уже согласовали - два действующих заместителя главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков (социальная сфера) и Павел Новгородцев (финансы), глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин, руководитель аппарата администрации Денис Логинов.

- Дальнейшие назначения будут озвучены во второй половине января, вынесены также на согласование на сессии городской думы, и, я думаю, что к концу февраля команда будет полностью сформирована, - рассказал глава города.

Кроме того, Бекмеметьев согласовал с депутатским корпусом новую схему администрации Ижевска, по которой из 39 структурных подразделений останется 30. Это позволит сэкономить на заработной плате около 70 млн руб.

- Увольнения не начнутся точно, будет сокращение с последующим трудоустройством – это главная цель с точки зрения социальной ответственности, которую я перед собой и своей командой ставлю. Если мы высвобождаем каких-то людей, мы должны им оказывать помощь в трудоустройстве. Никого бросать нельзя, - заявил градоначальник.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Который год ижевчане жалуются на нехватку новогодних украшений на улицах города. Олег Бекмеметьев согласился с тем, что город действительно не такой яркий, как хотелось бы.

- В этой связи еще раз проведем ревизию текущего состояния, у нас еще есть с вами 4 длинных дня этого года, и, я надеюсь, что за это время мы еще что-то дополнительно сделаем. Поставил своим коллегам такую задачу, будем изыскивать способы еще украсить. Огромное спасибо тем компаниям, кто активно принял участие в украшении города. Любуюсь каждый день, езжу мимо ТЦ «Сигма» - просто красавцы, молодцы! Таких примеров должно быть больше, - считает Олег Бекмеметьев.

С полной записью эфира с Олегом Бекмеметьевым вы можете ознакомиться по ссылке.