Гороскоп на 2019 год: Львов ждет успех, а Скорпионам придется считать деньги

Овен

Оптимизм – главный ваш помощник в этом году. За все новое беритесь с энтузиазмом – тогда у вас получится свернуть любые горы. А их будет немало. В череде рабочих будней постарайтесь не забывать о себе, своих потребностях. К концу года жизнь принесет вам облегчение – дела вас немного «отпустят» и вы сможете насладиться общением с семьей и любовными отношениями.

Телец

Вы немного устали от метаний между рутиной обычных дел и поисков новых путей в жизни и бизнесе (творчестве). Сделайте шаг в сторону и посмотрите на свою ситуацию с точки зрения постороннего человека. Именно так вы сможете выбрать правильный путь. Звезды благоволят вашим делам, вы сможете получитьот них финансовое и моральное удовлетворение. И не забывайте наслаждаться жизнью – в 2019-м это обязательно!

Близнецы

Черные и белые полосы в жизни будут сменяться с бешеной скоростью. Но вы всегда можете найти баланс между деловыми амбициями и семьей, между сердцем и разумом. Год обещает быть богатым на знакомства. Улучшится материальное положение, но при условии, что вы всегда будете в движении. К концу 2019-го вы определитесь с вашим жизненным путем и, наконец, получите уверенность в завтрашнем дне.

Рак

Прилив сил и энтузиазма будет сопровождать весь год. Вы сможете стать более сильным физически, изменить свою фигуру. Но в целом год будет довольно беспорядочным: изменения планов, постоянно появляющиеся идеи, разные (порой кардинально противоположные) цели могут сбить с толку и помешать вашей концентрации. При принятии любых решений следует долго думать и взвешивать все за и против. Чувство тревоги будет сопровождать весь 2019-й, но особо не поддавайтесь своему воображению, рисующему сцены ужасного будущего – всё будет хорошо.

Лев

Во всех ваших начинаниях велики шансы на успех. Главное – разберитесь уже со своими страхами и сомнениями. Энтузиазм в деловой сфере принесет весомые плоды. Когда наступит период агрессии и замкнутости – возьмите отпуск, это единственное, что вам поможет. Больше всего внимания постарайтесь уделять своему здоровью, финансовым делам и семейным отношениям – это самые важные для вас сферы на 2019-й год.

Дева

Вы на перекрестке дорог. В этом году вас ждет ломка стереотипов, выбор любовных/семейных отношений, пересмотр планов на жизнь, возможна смена деятельности, отказ от старых амбиций и т.п. За поддержкой и советом обращайтесь к самым близким для вас людям. К концу года вы наконец-то достигните внутреннего спокойствия и с удовлетворением посмотрите на все изменения этого периода.

Весы

Ярко раскроется ваш талант общения с людьми. Вы с легкостью сможете решать самые трудные вопросы, убедить любых непоколебимых собеседников. Но не думайте, что звезды принесут вам все на блюдечке – биться за свое место под солнцем придется серьезно. Иногда будут волновать неприятности в отношениях с друзьями и семьей, но помните – несмотря ни на что, у них вы всегда найдете поддержку. В целом большинство ваших идей и проектов успешно претворятся в жизнь.

Скорпион

Больше всего вас будут занимать домашние проблемы и отношения со второй половинкой. При этом в финансовом плане наступает просто золотое время – удачные сделки, лучшие партнеры, выгодные контракты и много денег, которые будут «сыпаться» на вас порой просто с неба. Сумейте распорядиться ими с умом. Неприятности будут приносить только обязательства из прошлого – будьте внимательны. В конце года ждет еще больший успех, жизнь перейдёт на более качественный уровень.

Стрелец

У вас начинается новый жизненный цикл. Год будет непростым, придется часто делать выбор, сомневаться. Иногда вам будет казаться, что вас ведет сама судьба и чья-то невидимая рука защищает от бед и невзгод. Вы сможете преодолеть все трудности, определитесь с целью и путем. Решения, принятые в этом году, отразятся на всей последующей жизни, так что думайте наперед.

Козерог

Бешеная скачка 2018-го позади, этот год будет спокойным и тихим. Иногда события вокруг вновь будут мчаться на бешеной скорости, но вас они особо не коснутся. Подводите итоги работы и ваших раздумий, подумайте о перспективе, найдите баланс между мечтами и реальными возможностями. Возможны проблемы с деньгами, но решить их помогут близкие люди. После вашего дня рождения наступит более удачный период. Вы станете увереннее и готовы к новым свершениям.

Водолей

Вас ждет хороший светлый год. Новые друзья, веселые компании. Будут небольшие трудности в материальном плане, главное – не впадайте в уныние, всё разрешится. Возможно недопонимание в семье, охлаждение отношений со второй половинкой и родственниками. Не рубите с плеча и переключитесь на общение с друзьями. Поверьте, все разрешится и без вашего особого участия.

Рыбы

Год будет очень успешным. Ваша сексуальная привлекательность – на пике. За что бы вы ни брались – будет сопутствовать удача. Это лучшее время разобраться со всеми нерешенными когда-то вопросами. Конечно, без потрясений вам не обойтись. Но они будут кратковременными и особо не повлияют на вашу жизнь. Не зацикливайтесь на них (хоть вы к этому и привыкли). Успех сопутствует вам во всем.

Прогноз подходит для типичных представителей знаков, живущих в нашем городе.

Благодарим за помощь в подготовке гороскопа Кассандру Крымскую: vk.com/magic_cassandra

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».