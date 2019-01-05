Куда пойти в Ижевске 5 января

Фестиваль зимней рыбалки «Золотая лунка 2019»

Победителя выберут в номинациях «Опытный рыбак», «Леди-рыбачка», «Самая крупная рыба», «Юнга подледного лова», «Семейный улов», «За гуманное отношение к природе». Рыбалка продлится до 13:00, награждение – в 14:00. Для болельщиков и зрителей в этот день пройдут состязания на ловкость, точность и терпение. Кроме того, на площадке можно будет попробовать уху и полевую кухню, чай с пряниками и баранками.

Для участников регистрация закрыта.

Где: парк имени Кирова, у фан-зоны

Когда: с 10.00 до 13.00

Этап Кубка России по трековым гонкам

На ипподроме соберутся гонщики из нескольких регионов России, чтобы соревноваться за звание лучшего. Первый этап чемпионата будет 5 января. Второй – 23 февраля. И финал – 9 марта. Зимние трековые гонки традиционно проводятся уже 9 год подряд.

Где: ипподром Ижевска

Когда: с 11.30

Зимний фестиваль «НаРавных»

Первый фестиваль #НаРавных прошел в фан-зоне в сентябре 2018 года и собрал более 3000 участников. На сцене выступили коллективы и артисты города, на территории фан-зоны проводились одновременно более 20 мастер-классов для всех!

Где: Парк Кирова, центральная сцена

Когда: с 12.00

Фестиваль диджеев

За приз главы Ижевска сразятся диджеи! Главная сцена столицы станет площадкой для молодых музыкантов Удмуртии. Шесть лучших диджеев столицы выступят с миксами любимых композиций и популярных песен. В программе мероприятия яркие конкурсы и приятные призы от спонсоров и партнеров фестиваля. Украшением фестиваля станут лазерные пушки и парковые фейерверки. Такой формат фестиваля в городе состоится впервые.

Где: Центральная площадь

Когда: с 19.00

Театральный фестиваль

2019 год в России назван "Годом театра". Первый театральный фестиваль в Ижевске пройдет уже 5 января.

Где: Центральная площадь, павильон у круглого фонтана

Когда: с 18.00