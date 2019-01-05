Куда пойти в Ижевске 5 января
Фестиваль зимней рыбалки «Золотая лунка 2019»
Победителя выберут в номинациях «Опытный рыбак», «Леди-рыбачка», «Самая крупная рыба», «Юнга подледного лова», «Семейный улов», «За гуманное отношение к природе». Рыбалка продлится до 13:00, награждение – в 14:00. Для болельщиков и зрителей в этот день пройдут состязания на ловкость, точность и терпение. Кроме того, на площадке можно будет попробовать уху и полевую кухню, чай с пряниками и баранками.
Для участников регистрация закрыта.
Где: парк имени Кирова, у фан-зоны
Когда: с 10.00 до 13.00
Этап Кубка России по трековым гонкам
На ипподроме соберутся гонщики из нескольких регионов России, чтобы соревноваться за звание лучшего. Первый этап чемпионата будет 5 января. Второй – 23 февраля. И финал – 9 марта. Зимние трековые гонки традиционно проводятся уже 9 год подряд.
Где: ипподром Ижевска
Когда: с 11.30
Зимний фестиваль «НаРавных»
Первый фестиваль #НаРавных прошел в фан-зоне в сентябре 2018 года и собрал более 3000 участников. На сцене выступили коллективы и артисты города, на территории фан-зоны проводились одновременно более 20 мастер-классов для всех!
Где: Парк Кирова, центральная сцена
Когда: с 12.00
Фестиваль диджеев
За приз главы Ижевска сразятся диджеи! Главная сцена столицы станет площадкой для молодых музыкантов Удмуртии. Шесть лучших диджеев столицы выступят с миксами любимых композиций и популярных песен. В программе мероприятия яркие конкурсы и приятные призы от спонсоров и партнеров фестиваля. Украшением фестиваля станут лазерные пушки и парковые фейерверки. Такой формат фестиваля в городе состоится впервые.
Где: Центральная площадь
Когда: с 19.00
Театральный фестиваль
2019 год в России назван "Годом театра". Первый театральный фестиваль в Ижевске пройдет уже 5 января.
Где: Центральная площадь, павильон у круглого фонтана
Когда: с 18.00
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