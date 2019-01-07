Загадала – и сбылось: реальные истории исполнения святочных гаданий от ижевчан

Святочные гадания традиционно в нашей стране считаются самыми достоверными. Святки – это две праздничные недели, длящиеся от Рождественского Сочельника (6 января) до Крещения (19 января). Именно в это время девушки на Руси гадали на судьбу, ну и, конечно, на суженого.

Суженый мой, ряженый…

В семье Анастасии Белых все женщины «нагадывают» себе женихов, это уже практически семейная традиция. А любимый способ – спросить в Рождество у первого встречного имя суженого. Так нагадала себе мужа и мама Анастасии, и сама девушка.

- Моя мама в студенческие годы решила на суженого погадать, - вспоминает историю Настя. - Попался ей навстречу парень, представился Сережей. Мама тогда больше всего это имя не любила, потому решила, что гадание – ерунда. А зря. По отчеству я действительно вышла Сергеевна. Мы с девчонками тоже в студенчестве так гадали. Однажды подошла моя очередь, и мне навстречу попались два парня. Я первого спрашиваю, как зовут - Леха, говорит. Мы в то время с моим нынешним мужем Алексеем были хорошими друзьями, но про отношения я и слышать не хотела, поэтому посмеялась, и говорю: «Не считается!» И у второго парня имя спросила. А он тоже Лешей представился… Удивительно, как всё совпало!

У Елены Алексеевой похожая история. Только гадала она иначе: с подружками вытаскивала с закрытыми глазами разные предметы.

- Никогда не верила в мистику, но исправно гадала вместе с девчонками - для нас это был один из элементов новогоднего веселья, - рассказывает Елена. - Десять лет назад, как обычно, мы собрались, чтобы погадать «на женихов», и вышло так, что я три раза подряд в разных гаданиях вытащила обручальное кольцо. На тот момент я даже ни с кем не встречалась, хотя и была давно влюблена в своего друга. Но гадание не обмануло: уже в конце января мы признались друг другу в своих чувствах, а в августе того же года поженились.

Нагадала судьбу

Не всегда гадания можно понять сразу, иногда их смысл открывается лишь спустя годы. Так произошло с ижевчанкой Александрой.

- В детстве бабушка научила гадать на жженной бумаге - Делается это так: комкаем лист бумаги, кладём в чашу с водой и поджигаем. Затем ставим свечу и смотрим на тени от этого кружащегося клочка, - рассказывает она. – Несколько лет назад я так и гадала. Хорошо помню, что видела силуэты трех человечков. Видела горы, дом, сломанную ветку и рыбу. Тогда я не знала, что это значит. А теперь понимаю: у меня трое детей, а недавно мы купили в Пермском крае дом – вокруг него настоящие горы. И еще я фанат рыбалки. Только с веткой пока не разобралась.

Александра рассказала и еще об одном обряде, который носит название «Калинов мост». Он совершается летом и зимой на два старинных праздника: Купалу (7 июля) и Родовицу:

- Разводится большой, длинный костёр, над ним кладётся на пни бревно – получается, что оно как бы частично в огне. По этому огненному мосту люди проходят босиком, при этом проговаривая свои желания. Считается, что вместе с дымом слова уходят к высшим силам. На таком мосте я просила сына и получила его в аккурат к следующей Родовице. Через пару лет загадала дочку с голубыми глазами, как у папы, и её тоже получила. Причем, у меня глаза карие, у старших детей тоже, а вот она - синеглазка.

Про поезд и любовь Еще одну невероятную историю поведала нам Анна Кастильо-Мехиа.

- К гаданиям я всегда относилась с осторожностью и трепетом, - признается ижевчанка. - Лет в 13 лет мама подарила мне книжку, где был раздел о гадании на картах. Я его внимательно изучила, но толком ничего не поняла. Через несколько лет мы с двоюродным братом ехали в поезде. Рядом с нами оказался очень грустный молодой человек лет 20. Брат с ним о чем-то бурно спорил, а потом вдруг привел его ко мне, посадил на краешек кровати и серьезно сказал: «Вот - знакомься, моя двоюродная сестра Аня, она ведьма, потомственная, в 5 поколении». У меня аж глаза на лоб полезли от такого вранья. Парень рассмеялся и ответил: «Ну раз она «ведьма», так пусть меня удивит - расскажет что-нибудь обо мне, только не о будущем - о прошлом!» Брат радостно потер руки и достал из рюкзака колоду карт. Я пыталась отказаться, ссылаясь на неважное самочувствие, но парни даже не думали отставать. И я сдалась: раскинула карты, внимательно на них посмотрела и стала говорить первое, что приходит в голову. Мол, человек он с непростой судьбой, но с большим сердцем. Ждала его год назад дальняя дорога, и серьезное преступление, но судьба его оберегла - вместо тюрьмы он попал в больницу, чуть с жизнью не простился… Все это я говорила с самым серьезным видом, но едва сдерживая смех, думая, что парень сочтет меня за сумасшедшую и отстанет. Однако тот вмиг побледнел и задал лишь один вопрос: «Скажи, а что меня дальше ждет?» Я едва не упала с полки от удивления! Вновь раскинула карты и продолжила: «Ждет тебя дорога, и вновь задуманное преступление. Ты сухим из воды выйдешь, только домой не возвращайся. А еще будет у тебя двое детей мальчик и девочка». Парень промокнул лоб салфеткой и сказал: «Спасибо тебе. Значит все хорошо будет...» Затем он рассказал нам свою историю.

Свою возлюбленную он встретил несколько лет назад на юге, девушка была из богатой семьи, и ее строгий отец всячески контролировал ее. А наш новый знакомый подрабатывал в их семье курьером. Между юношей и девушкой вспыхнула любовь. Когда молодому человеку пришло время уезжать домой он предложил любимой авантюру - сбежать вместе. Она согласилась, дело оставалось за малым - доставить документы ее отцу в город и приехать за ней. Однако по дороге он попал в страшную аварию. Скорая приехала не сразу, парня едва откачали. Почти год он пролежал в больнице. И вот, наконец, восстановившись, ехал домой. Через месяц планировал вернуться за девушкой, рассказать о чувствах ее отцу и жениться во что бы то ни стало...

Прошло больше трех лет, и тот наш случайный попутчик нашел меня в социальной сети. Он отправил мне всего одну фотографию с комментарием: «Знакомься - это моя жена Алина, и наши дети: Аня и Борис, девочке 2 года, мальчику 3. Спасибо тебе!»

ОФИЦИАЛЬНО

О самых опасных и безвредных обрядах рассказывает финалист «Битвы экстрасенсов», ведунья Ирина Богданова:

- Вообще, гадать достаточно опасно: если человек не знает, с какими силами имеет дело, то легко может поплатится за свое невежество. Особенно это касается экспериментов со спиритизмом и зеркальным коридором. Иногда бывает, что даже дети умудряются вызвать духа, изгнать которого без квалифицированной магической помощи потом невозможно. Навлечь на себя беду также могут люди, не обладающие необходимыми знаниями, но тем не менее практикующие регулярное гадание и пытающиеся манипулировать духами. А духи в обмен на свои услуги всегда что-то берут: здоровье, личное счастье, удачу…

Однако некоторые традиционные гадания, совершаемые в определенное время, навредить не могут. Сейчас принято гадать на святки, но прежде на Руси начинали предсказывать будущее со дня Николая Чудотворца - 19 декабря.

- Литье воска и гадание по жженой бумаге можно практиковать всем без опаски, - говорит Ирина. - Еще одно простое гадание делается на крупе. Пшеницу или рис перебирают и высыпают в красивую посуду или мешочек, а затем мысленно задают вопрос и берут горсть зерна, потом высыпают на блюдце и считают. Если попалось четное количество, ответ будет положительный, если нечетное – отрицательный.

Гадать можно и на ложках. Перед сном каждый из членов семьи набирает в ложку воды и выносит на мороз, а поутру смотрят: если вода замерзла бугорками, то будет человек весь год здоров и счастлив, а если ямками – будет болеть.

Еще один простой и доступный вид гадания – с несколькими стаканами. В один насыпают сахар, в другой соль, третий пустым оставляют, если кто-то гадает на замужество, ставят четвертый с кольцом. Затем стаканы путают, и человек выбирает один с закрытыми глазами, узнавая, будет его жизнь сладкой, горькой или пустой, и суждено ли в наступающем году обрести семейное счастье.