Следующая неделя в Ижевске ожидается теплой
В Ижевске с 14 по 20 января ожидается относительно теплая погода. В воскресенье, 13 января, водителей предупреждают о снежных заносах и накатах. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Судя по сервису Яндекс погода, 14 января, в понедельник температура днем −12…−11 градусов, ночью −12…−11 градусов, пройдет небольшой снег.
15 января, во вторник, температура днем −9…−7 градусов, ночью −6…−5 градусов, также небольшой снег.
16 января, в среду, температура днем −4 градуса, ночью -5 градусов, снег.
17 января, в четверг, температура днем −5…−4 градусов, ночью −9…−8 градусов, небольшой снег.
18 января, в пятницу, температура днем −8…−7 градусов, ночью −6 градусов, небольшой снег.
19 января, в субботу, температура днем −6…−4 градусов, ночью −8 градусов, небольшой снег.
20 января, в воскресенье, температура днем −9…−8 градусов, ночью ожидается небольшое похолодание температура −14…−12 градусов, небольшой снег.
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