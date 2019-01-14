100-летие Калашникова, работа с госдолгом и ремонт дорог: о чем говорил глава Удмуртии и Президент России

В понедельник, 14 января, в резиденции Президента России в Ново-Огарево прошла рабочая встреча Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова. В частности, речь шла об итогах 2018 года и предстоящих событиях – 100-летии Михаила Тимофеевича Калашникова. Напомним, что в конце декабря финализировали перечень мероприятий.

- Больше 15 регионов очень активно включатся в празднование, оно начинается буквально с середины января. <…>, это большая передвижная выставка, она охватит больше половины регионов России, в том числе и зарубежные страны. Очень большой интерес от почитателей таланта Михаила Тимофеевича из зарубежных стран. Например, из Голландии прислали целый набор интересного, подготовленного ими материала. И у них тоже некоторые мероприятия запланированы, - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он пригласил Президента принять участие в Дне оружейника, который пройдет в Ижевске 19 сентября 2019 года. Либо на само событие - непосредственно 10 ноября в День рождения оружейника.

- В республике мы запланировали много событий. С концерном «Калашников» открываем технопарк имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Думаю, он будет одним из самых передовых и в России, и в Европе. Мы подписали соглашение 27 июня 2018 года в Вашем присутствии и в сентябре должны его сдать, - отметил Александр Бречалов.

Глава республики пообещал, что город существенно преобразиться именно в 2019 году.

ДВА МИЛЛИАРДА ЗА ДВА ГОДА

Фото: www.kremlin.ru

Затронули и объем государственного долга. По словам главы региона, на момент 4 апреля 2017 года он составлял почти 49 миллиардов рублей. На 1 января 2019 года – уже 47 миллиардов 23 миллиона рублей.

- Поработали с процентной ставкой. Нам это позволило сэкономить больше миллиарда рублей. Через эффективные траты бюджетных средств, мы выполнили все условия с Министерством финансов и по 2017-му, и по 2018 году. Было, конечно, тяжело, потому что текущий дефицит был большой: в 2017 году больше 6 миллиардов, в 2018 году – 5 миллиардов. С помощью, естественно, Правительства Российской Федерации, и сами мы изыскали резервы, мы смогли с ситуацией справиться, уже более стабильно себя будем чувствовать в 2019 году, несмотря на то, что большой объем под нацпроекты готовится. Тем не менее более или менее ситуация выравнивается, в первую очередь, через меры эффективной траты бюджетных средств, - пояснил глава Удмуртии.

««МАРГИНАЛЫ», КОТОРЫЕ МЕШАЮТ РАБОТАТЬ»

Как отметил Александр Бречалов, большой прорыв есть в ремонте дорог. Отремонтировали и реконструировали на 30% больше за те же деньги. В частности, почти 360 миллионов рублей удалось сэкономить на использовании своих инертных материалов.

- По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году мы были 27-ми, в этом году мы в тройке. Но пришлось, если по-честному, армейскую дисциплину вводить, у нас камеры были на асфальтоукладчиках, - сообщил Александр Бречалов.

- Рывок большой сделали, хороший, - отреагировал Владимир Путин.

- Да. И на 30 процентов больше дорог. Знаете, какой ключевой элемент был? Это общественность. Вчерашний день, условно, – это «маргиналы», которые мешают работать. Сегодня они подписывают акты о приемке работ. Без их подписи мы не принимаем участок, - сказал глава Удмуртии.

Кстати, как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона, в этом году сезон ремонта дорог в республике начнется в мае, если позволят погодные условия. И проверка качества укладки покрытия останется в ужесточенной форме.

«ХОДЬБА С ПАЛКАМИ?»

Фото: www.kremlin.ru

Интересовался Президент России и ситуацией в сфере здравоохранения. Напомним, что за 2018 год было приобретено шесть мобильных медицинских диагностических комплексов и с помощью них провели акцию «Онкодесант». Благодаря этому, диагностика на ранней стадии увеличилась на 20%.

Кстати, 2019 год в Удмуртии – Год Здоровья. По словам Александра Бречалова, тут проблема даже не в доступности медицины, а в маршрутизации. Когда человек приходит в поликлинику, сколько времени он ждет, получил ли он талончик, успел ли он на прием к узкому специалисту.

- Второе. Конечно же, ремонт необходим. У нас практически все объекты системы здравоохранения 70-го года, которые введены в эксплуатацию. Но я уже сказал, мы включили их в реестр и обязательно отремонтируем. В 2018 году мы подсчитали, что стационар и койка стоят кратно дороже, чем профилактика. Поэтому здоровый образ жизни, усилили позиции Федерации скандинавской ходьбы. Я такое первый раз увидел, у нас буквально повальное увлечение, - рассказал Александр Бречалов.

- Ходьба с палками? – отреагировал Президент.

- Да. И знаете, действительно, история уникальная. Я приезжаю в Игринский район, меня встречают 75-летний мужчина, он сам бывший хирург, вся его команда. Он говорит: «Вот, Сергеич – инфарктник, у Марии Ивановны – инсульт». И они все по 5–7 километров проходят, - рассказал глава республики.

А ЧТО ЕЩЕ?

Фото: www.kremlin.ru

- Растет общий объем собираемых налоговых, неналоговых платежей. Сейчас задача экономического блока: развивать экономику, малый и средний бизнес.

- Участие республики в пассажирских перевозках оставят, так как частные компании «выбрасывают низкомаржинальные маршруты, оставляют себе «сливки», а потом у нас и в дачный сезон, и по льготным категориям граждан начинаются проблемы».

- В республике почти 1900 объектов не использовалось. За 2018 год на 268 миллионов рублей продали имущества, и сэкономили порядка 70 миллионов рублей на его обслуживании.

- В 2018 году провели полную инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры. Чтобы сделать капитальный ремонт тех зданий, что нуждается в этом, требуется около 10 миллиардов рублей. В 2019 году выделят три миллиарда рублей, как первый шаг, чтобы провести капитальный ремонт там, где он требуется в первую очередь.