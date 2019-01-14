В 2019 году в Ижевске будет пятиступенчатый контроль качества дорог

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-14T12:50:54+03:00

Система себя зарекомендовала в 2018 году

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В 2019 году контроль качества ремонта дорог в Ижевске и Удмуртии будет состоять из пяти ступеней, как это было в 2018 году. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM) министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, такая проверка себя отлично зарекомендовала.

- Все видели, как работают подрядчики. Весна покажет, что ремонт выполнен достойно. Не считаем, что нужно еще более ужесточать контроль, так как дальше уже некуда. Будем использовать такую систему, - сообщил Алексей Горбачев.

Напомним, что контроль состоит из следующих ступеней: со стороны заказчика и подрядчика, со стороны общественников и регионального Миндортранса. Кроме того, на асфальтоукладчиках были установлены камеры видеонаблюдения.

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