2019-01-14T12:50:54+03:00
Общество

В 2019 году в Ижевске будет пятиступенчатый контроль качества дорог

Система себя зарекомендовала в 2018 году
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В 2019 году контроль качества ремонта дорог в Ижевске и Удмуртии будет состоять из пяти ступеней, как это было в 2018 году. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM) министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, такая проверка себя отлично зарекомендовала.

- Все видели, как работают подрядчики. Весна покажет, что ремонт выполнен достойно. Не считаем, что нужно еще более ужесточать контроль, так как дальше уже некуда. Будем использовать такую систему, - сообщил Алексей Горбачев.

Напомним, что контроль состоит из следующих ступеней: со стороны заказчика и подрядчика, со стороны общественников и регионального Миндортранса. Кроме того, на асфальтоукладчиках были установлены камеры видеонаблюдения.

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