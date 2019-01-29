Тараканы в ижевской столовой: что обнаружила проверка Роспотребнадзора, и что говорят в компании, которая готовит в этой школе?

Тараканы в ижевской школе! Сообщение, которое появилось несколько недель назад в соцсетях «подняло на уши» не только родителей и общественников, но и контролирующие органы. Так, Роспотребнадзор Удмуртии отправил проверять гимназию №56, в которой якобы нашли насекомых. «Комсомолка» выяснила, как прошла проверка, и пообщалась с руководством компании, которая кормит детей в этой школе.

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Всего в Управление Роспотребнадзорапоступило 4 обращения. По этим фактам были открыты административные расследования в отношении МАОУ «Гимназия № 56» и организатора питания (ООО «Манго») – именно эта компания готовит для школы.

–При осмотре помещений пищеблока специалистами Управления обнаружены живые и мертвые тараканы, выявлены нарушения СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: архив редакции

По итогам проверки специалистысоставили протоколы на ООО «Манго» и на МАОУ «Гимназия № 56» по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Материалы проверки будут направлены в суд.

«ДЛЯ НАС БЫЛО НОВОСТЬЮ»

В самой школе от комментариев отказываются, а вот генеральный директор компании ООО «Манго», которая занимается организацией питания в гимназии, пообщаться согласился.

– Сигналов о наличии тараканов к нам не поступало. Единственный сигнал мы получили исходя из публикаций фотографий в соцсетях. К нам не обращались ни дети, ни родители, ни учителя, ни ответственные за питание. Для нас это было новостью, – рассказал генеральный директор компании Ринат Латыпов.

Фото: Сергей Грачев

Кстати в компании не все фотографии «приписывают» на свой счет.

– Когда вышла в соцсети информация о наличии тараканов на салате и макаронах, то в тот день у нас в меню вообще не было макарон. То есть фотографию с макаронами мы вообще не относим к нам, – прокомментировал Латыпов. – По фотографии с салатом мы относим к нам, просто по вторичному признаку: плитка в пищеблоке похожа на нашу.

ОТКУДА ТАРАКАНЫ?

Точного ответа на этот вопрос нет, но Латыпов отмечает, что в этом году тараканы стали очень активно распространяться по всему городу.

– Мы в этой школе работаем 6 лет. С тараканами столкнулись впервые. Вообще их не было около 10 лет, а в этом году они появились во многих точках, – говорит Латыпов.

Есть версия и о том, что тараканы попали в школу по теплосетям.

– Архитектура здания школы №56 такова, что теплосети ближайших домов идут как бы в пищеблок. Теплосети - это полноценная среда для жизни насекомых: там тепло и влажно, – подытоживает Латыпов.

СПРАВКА КП

ООО «Манго» работает в Удмуртии с 1994 года (до 2012 года – предприятие называлось ЗАО «Школа Удмуртия»). Предприятие, в котором более 350 сотрудников, обеспечивает питанием 30 школ в 4-х районах города, 2 школы в Завьяловском районе, 4 учреждения средне-специального образования.

КСТАТИ

26 и 27 января в гимназии вновь провели дезинсекцию. Сейчас столовая работает в штатном режиме.