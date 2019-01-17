Следователи Ижевска проверят школу, где нашли в еде тараканов
В Ижевске следователи проводят доследственную проверку по фактам, которые опубликовали СМИ со ссылкой на пост заместителя руководителя «Союза потребителей». Софья Гунина сообщила, что в Союз обратились родители школьников ижевского лицея. Они нашли в еде детей тараканов.
- Слабонервным не смотреть! Это просто безобразие! Чем кормят наших деток? Будем разбираться вместе с контролирующими органами, - написала Софья Гунина.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, в рамках проверки будет обеспечена всесторонняя проверка изложенных фактов, по результатам чего будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления.
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В Удмуртии вынесли приговор бывшему педагогу, который домогался до четырех детей. Он так и не признал свою вину, объясняя экстравагантным образом свои поступки.
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