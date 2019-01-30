Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск»: онлайн-трансляция

Сегодня, 30 января, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+) глава города Олег Бекмеметьев. Он расскажет о новых подходах к уборке снега в Ижевске и строительстве новых скверов, а также ответит на вопросы слушателей в прямом эфире.

Слушайте нас в 13.05, задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94 или пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.

А для тех, кто не может послушать или посмотреть эфир, мы будем вести текстовую трансляцию [обновляется]

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

<информация обновляется>

13:19.

Вопрос ведущих: Также горожан беспокоит павильон на остановке «Зангари», вернее его отсутствие...

Олег Бекмеметьев: Это вообще больная тема... В городе 683 остановки, 238 из них имеют навесы, это очень мало. В частности, «Зангари» попал в тот разряд остановок, которые необходимо обеспечить павильонами. На сегодняшний день таких у нас, особо нуждающихся, 41 остановка. И 2019 год у нас составлен список, ознакомиться с ним можно будет, когда станет известен источник финансирования. План на год - 41 остановка

13:15.

Вопрос ведущих: Судьба стадиона «Локомотив» в Ленинском районе беспокоит местных жителей. Какие у него перспективы?

Олег Бекмеметьев: Объект республиканский, Минспорта Удмуртии ведет переговоры с инвестором, который разрабатывает проект по развитию этой территории. Вот в новогодние праздники стадион был задействован. Я очень надеюсь, что в ближайшее время проект будет разработан, инвестор представит его, стадион обновится и там будет комфортно заниматься спортом.

13:11

Вопрос ведущих: Когда уберут ларек на улице Барышникова?

Олег Бекмеметьев: Пока подан только иск, но после решения суда он будет снесен. Пока что муниципальная милиция будет штрафовать собственника за незаконное спользование объекта.

13:07.

Вопрос ведущих: Жители спрашивают о ремонте улицы Голублева, когда ждать?

Олег Бекмеметьев: Действительно, по федеральной программе мы должны были ремонтировать эту улицу в 2019 года, но из-за необходимости подведения сетей к промышленному производству решили перенести работы на 2020 года. Впрочем, на эти деньги мы сделаем другую дорогу в Ленинском районе. Речь об улице Мужвайской, которая ведет к новому детскому саду.

13:00. Добрый день, дорогие читатели. Для вашего удобства мы будем вести и текстовую трансляцию с самыми интересными ответами градоначальника.