2019-02-03T15:37:10+03:00
Происшествия

Концертный директор Децла о гибели музыканта: "Наркотиков не было точно"

Павел Беленец рассказал «Комсомольской правде»- Ижевск, что произошло вечером, когда погиб рэпер [эксклюзив «КП»]
Ардашева Екатерина
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Фото: группа "Децл aka Le Truk"Фото: группа "Децл aka Le Truk"
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Почти сразу после известия о гибели Кирилла Толмацкого в соцсетях начали появляться слухи об употреблении певцом запрещенных веществ. Концертный директор Децла решительно их опроверг.

- Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве, - объяснил нашему корреспонденту Павел Беленец. – В своих новых треках, он систематически упоминает про вред наркотиков. Это - точно нет.

По словам концертного директора, никто не мог представить, что подобное возможно - приступ был абсолютным форс-мажором. Вечером перед выступлением Кирилл долго разговаривал с Павлом, они обсуждали разные темы.

- Я спрашивал, как он доехал, все ли хорошо, - вспоминает концертный директор звезды. - Он говорил, что все нормально: выступил в клубе в Перми, приехал в Ижевск, провел саундчек (Прим. ред.: процесс настройки звукового оборудования), поужинал, поехал в гостиницу…

Все произошло внезапно. После концерта в ижевском клубе около часа ночи Кириллу стало плохо. Артист сел в кресло и потерял сознание. К приезду медиков уже было поздно...

- Он никогда не жаловался на здоровье, перед выступлением чувствовал себя хорошо, - рассказал Павел Беленец. - Мы разговаривали с диджеем, который сменял Децла на сцене - он говорил, что в тот момент Кирилл выглядел хорошо, и никаких симптомов не было. Ухудшения произошли мгновенно.

Официальной причины смерти до сих пор не объявляется, родные и представители певца ожидают завершения судебно-медицинской экспертизы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Немногие помнят, что Децл предсказал свою смерть в 35 лет. Так, на гастролях в Воронеже в 2015 году музыкант признавался, что собирается инсценировать свой уход.

- Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой, - отметил он (Подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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