2019-02-13T11:30:11+03:00
Общество

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы
Поделиться:
Фото: uren-vesti.ruФото: uren-vesti.ru
Изменить размер текста:

Кто умеет плавать брасом, спорить басом и еще много чего другого? Конечно же – папа. «Комсомолка» совместно с «Промсвязьбанком» предлагает ижевчанам выбрать того, кого с гордостью можно назвать «Глава семейства».

С 11 по 28 февраля пришлите фото с самым лучшим папой, соберите как можно больше голосов и получите призы – бесплатный полет в аэротрубе!

ЭТАПЫ КОНКУРСА

1 этап – сбор заявок

С 11 по 28 февраля 2019 года пришлите фото с отцом семейства. Это может быть ваше совместное фото с малышом/ребенком/подростком, на котором видно, что вы – лучший папа. Или фотография, на которой видно, что ваш папа – лучший, например, вы вместе с папой на рыбалке, на природе, на лыжах, на даче…

Вы можете прислать фото на почту kp@mgcentr.ru, выложить в альбом или отправить в сообщения группы «ВК».

2 этап – голосование

1 марта все присланные фото выкладываются на сайт izh.kp.ru, где за них можно будет проголосовать. Голосование продлится с 1 марта 2019 по 10 марта 2019 года включительно.

3 этап – подведение итогов

11 марта будут объявлены победители конкурса.

Участник, собравший больше всего голосов и занявший 1-е место, получит сертификат на полет в аэротрубе на 3500 рублей.

Участник, который займет 2-е место, получит сертификат на полет в аэротрубе на 3500 рублей.

Участник, который займет 3-е место, получит сертификат на полет в аэротрубе на 2800 рублей.

ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

1. Сроки проведения конкурса: с 11.02.2019 по 11.03.2019

2. Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго».

3. Принять участие в конкурсе могут ижевчане в возрасте от 18 лет.

4. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать фотографию отца с ребенком. Участник конкурса может направить как свое фото с ребенком, так и фото, на которой изображен его собственный отец.

5. Участник может отправить фото на почту kp@mgcentr.ru, выложить фото в альбом или отправить в сообщения группы «ВК».

6. Конкурсные фото должны быть четкие. Вместе с фото необходимо также отправить ФИО участника и контактные данные (телефон).

7. Редакция «Комсомольской правды» - Ижевск» принимает фотографии на конкурс с 11.02.2019 по 28.02.2019. Прием фото заканчивается 28.02.2019 в 23:59.

8. Присланные фотографии публикуются на сайте izh.kp.ru в разделе с голосованием.

9. Голосование за присланные работы продолжается до 23:59 10.03.2019.

10. 11.03.2019 по количеству набранных голосов определяется тройка победителей. Участник, набравший максимум голосов и занявший 1-е место получит сертификат на полет в аэротрубе на 3500 рублей, 2-е место - сертификат на полет в аэротрубе на 3500 рублей, 3-е - сертификат на полет в аэротрубе на 2800 рублей. Результаты будут опубликованы на сайте izh.kp.ru.

11. Накрутка голосов запрещена. В случае подозрения на накрутку голосов, организатор в праве исключить и дисквалифицировать участника без объяснения причины.

12. Конкурсант, присылая фото в редакцию, дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО и фото во всех СМИ «Комсомольская правда» - Ижевск».

Если на фото запечатлен ребенок (не достигший возраста 18 лет) заявку на участие подает его родитель либо иной законный представитель.

Отправляя фото, вы даете согласие на обработку персональных данных и на публикацию фото на себя и на своего несовершеннолетнего ребенка, который изображен в фотоматериале.

13. Призы выдаются победителю конкурса при предъявлении документов, удостоверяющих личность, в случае достижения 18 лет.

14. Вручение призов состоится в офисе по адресу: Ижевск, ул. Авангардная, 4б, после 13 марта 2019 года.

15. Организатор оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

16. Организатор акции – ООО фирма «Ариго». Сроки акции – с 11.02.2019 по 11.03.2019. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20, 94-50-61. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

Реклама

18+

Партнер конкурса ПАО "Промсвязьбанк".

"Промсвязьбанк - Банк для сильных людей".

.

.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске
Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке
На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска
От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»
Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу
Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев
Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост