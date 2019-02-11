«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Кто умеет плавать брасом, спорить басом и еще много чего другого? Конечно же – папа. «Комсомолка» совместно с «Промсвязьбанком» предлагает ижевчанам выбрать того, кого с гордостью можно назвать «Глава семейства».

С 11 по 28 февраля пришлите фото с самым лучшим папой, соберите как можно больше голосов и получите призы – бесплатный полет в аэротрубе!

ЭТАПЫ КОНКУРСА

1 этап – сбор заявок

С 11 по 28 февраля 2019 года пришлите фото с отцом семейства. Это может быть ваше совместное фото с малышом/ребенком/подростком, на котором видно, что вы – лучший папа. Или фотография, на которой видно, что ваш папа – лучший, например, вы вместе с папой на рыбалке, на природе, на лыжах, на даче…

Вы можете прислать фото на почту kp@mgcentr.ru, выложить в альбом или отправить в сообщения группы «ВК».

2 этап – голосование

1 марта все присланные фото выкладываются на сайт izh.kp.ru, где за них можно будет проголосовать. Голосование продлится с 1 марта 2019 по 10 марта 2019 года включительно.

3 этап – подведение итогов

11 марта будут объявлены победители конкурса.

Участник, собравший больше всего голосов и занявший 1-е место, получит сертификат на полет в аэротрубе на 3500 рублей.

Участник, который займет 2-е место, получит сертификат на полет в аэротрубе на 3500 рублей.

Участник, который займет 3-е место, получит сертификат на полет в аэротрубе на 2800 рублей.

ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

1. Сроки проведения конкурса: с 11.02.2019 по 11.03.2019

2. Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго».

3. Принять участие в конкурсе могут ижевчане в возрасте от 18 лет.

4. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать фотографию отца с ребенком. Участник конкурса может направить как свое фото с ребенком, так и фото, на которой изображен его собственный отец.

5. Участник может отправить фото на почту kp@mgcentr.ru, выложить фото в альбом или отправить в сообщения группы «ВК».

6. Конкурсные фото должны быть четкие. Вместе с фото необходимо также отправить ФИО участника и контактные данные (телефон).

7. Редакция «Комсомольской правды» - Ижевск» принимает фотографии на конкурс с 11.02.2019 по 28.02.2019. Прием фото заканчивается 28.02.2019 в 23:59.

8. Присланные фотографии публикуются на сайте izh.kp.ru в разделе с голосованием.

9. Голосование за присланные работы продолжается до 23:59 10.03.2019.

10. 11.03.2019 по количеству набранных голосов определяется тройка победителей. Участник, набравший максимум голосов и занявший 1-е место получит сертификат на полет в аэротрубе на 3500 рублей, 2-е место - сертификат на полет в аэротрубе на 3500 рублей, 3-е - сертификат на полет в аэротрубе на 2800 рублей. Результаты будут опубликованы на сайте izh.kp.ru.

11. Накрутка голосов запрещена. В случае подозрения на накрутку голосов, организатор в праве исключить и дисквалифицировать участника без объяснения причины.

12. Конкурсант, присылая фото в редакцию, дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО и фото во всех СМИ «Комсомольская правда» - Ижевск».

Если на фото запечатлен ребенок (не достигший возраста 18 лет) заявку на участие подает его родитель либо иной законный представитель.

Отправляя фото, вы даете согласие на обработку персональных данных и на публикацию фото на себя и на своего несовершеннолетнего ребенка, который изображен в фотоматериале.

13. Призы выдаются победителю конкурса при предъявлении документов, удостоверяющих личность, в случае достижения 18 лет.

14. Вручение призов состоится в офисе по адресу: Ижевск, ул. Авангардная, 4б, после 13 марта 2019 года.

15. Организатор оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

16. Организатор акции – ООО фирма «Ариго». Сроки акции – с 11.02.2019 по 11.03.2019. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20, 94-50-61. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

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