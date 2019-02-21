Современная медтехника, видеокамеры и раздельные входы: «Комсомолка» побывала в новой поликлинике в Ижевске

Вот уже несколько лет в Ленинском районе ведутся работы по строительству нового здания четвертой городской поликлиники. Открытия, запланированного на конец марта, ждут все: и врачи, и пациенты. За несколько недель до торжественного события «Комсомолка» побывала внутри новой больницы.

ОТКРОЕТСЯ В МАРТЕ

Просторные коридоры, высокие потолки, светлые, чистые кабинеты… Впервые оказываясь здесь кажется, что попал в современную частную клинику. И это не случайно. Новое здание спроектировано по всем современным стандартам. Ежедневно поликлинику смогут посещать 1200 человек. Принимать будут пациентов со всего Ленинского района.

Поликлиника должна начать свою работу 22 мартаФото: Диля Ахмадишина

Помимо самой поликлиники в здании будет работать женская консультация, а также рентгенологическое и инфекционное отделения – они, кстати, имеют собственные входы и разные регистратуры. Это позволит разделить поток пациентов. Кстати, каждое отделение отличается своей световой гаммой – так что заплутать не получится.

Открытие поликлиники запланировано на 22 марта.

- Сейчас клиника проходит лицензирование, - сообщил главный врач учреждения Кирилл Гасников.

Строительство поликлиники стартовало в 2012 году и было приостановлено в 2016ом, из-за нехватки средствФото: Диля Ахмадишина

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

Отметим, что в клинике уже имеется вся тяжелая встроенная техника, например, современный дистиллятор для воды и мощные установки для стерилизации инструментов. Оборудована малая операционная женской консультации.

Поликлиника оснащена современным оборудованиемФото: Диля Ахмадишина

Современные флюрограф и рентгеновский аппарат не только будут делать четкие, качественные снимки, но и смогут сразу же пересылать их в цифровом формате, что позволит врачам обсуждать постановку диагноза с коллегами из других городов. В рамках цифровизации будут вводиться электронные амбулаторные карты.

Здание поликлиники оснащено видеокамерами: в нем нет ни одной «слепой зоны».Фото: Диля Ахмадишина

Большое внимание в новой клинике уделено формированию доступной среды: имеются все необходимые поручни, пандусы, специально оборудованные туалеты для людей с ограниченными возможностями здоровья и даже оборудование для подъема и спуска инвалидных колясок по лестнице. Кстати, в поликлинике установлены сразу три лифта.

Системы вентиляции и пожарной безопасности полностью автоматические. В случае срабатывания сигнала тревоги все аварийные выходы немедленно открываются, и происходит организованная эвакуация людей.Фото: Диля Ахмадишина

Гордостью клиники является полностью автоматизированный «умный» теплоузел.

- Наша поликлиника единственная в республике располагает такой системой, - гордо отмечает главный врач. Это значит, что круглый год в учреждении будет горячая вода, а температуру в здании можно будет регулировать в зависимости от температуры на улице. Мерзнуть не придется.

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