2019-02-21T11:30:37+03:00
Здоровье

Современная медтехника, видеокамеры и раздельные входы: «Комсомолка» побывала в новой поликлинике в Ижевске

Новое здание поликлиники №4 откроется для пациентов в конце марта
Ардашева Екатерина
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Новое здание ГКБ №4Новое здание ГКБ №4Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Вот уже несколько лет в Ленинском районе ведутся работы по строительству нового здания четвертой городской поликлиники. Открытия, запланированного на конец марта, ждут все: и врачи, и пациенты. За несколько недель до торжественного события «Комсомолка» побывала внутри новой больницы.

ОТКРОЕТСЯ В МАРТЕ

Просторные коридоры, высокие потолки, светлые, чистые кабинеты… Впервые оказываясь здесь кажется, что попал в современную частную клинику. И это не случайно. Новое здание спроектировано по всем современным стандартам. Ежедневно поликлинику смогут посещать 1200 человек. Принимать будут пациентов со всего Ленинского района.

Поликлиника должна начать свою работу 22 марта Фото: Диля Ахмадишина

Поликлиника должна начать свою работу 22 мартаФото: Диля Ахмадишина

Помимо самой поликлиники в здании будет работать женская консультация, а также рентгенологическое и инфекционное отделения – они, кстати, имеют собственные входы и разные регистратуры. Это позволит разделить поток пациентов. Кстати, каждое отделение отличается своей световой гаммой – так что заплутать не получится.

Открытие поликлиники запланировано на 22 марта.

- Сейчас клиника проходит лицензирование, - сообщил главный врач учреждения Кирилл Гасников.

Строительство поликлиники стартовало в 2012 году и было приостановлено в 2016ом, из-за нехватки средств Фото: Диля Ахмадишина

Строительство поликлиники стартовало в 2012 году и было приостановлено в 2016ом, из-за нехватки средствФото: Диля Ахмадишина

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

Отметим, что в клинике уже имеется вся тяжелая встроенная техника, например, современный дистиллятор для воды и мощные установки для стерилизации инструментов. Оборудована малая операционная женской консультации.

Поликлиника оснащена современным оборудованием Фото: Диля Ахмадишина

Поликлиника оснащена современным оборудованиемФото: Диля Ахмадишина

Современные флюрограф и рентгеновский аппарат не только будут делать четкие, качественные снимки, но и смогут сразу же пересылать их в цифровом формате, что позволит врачам обсуждать постановку диагноза с коллегами из других городов. В рамках цифровизации будут вводиться электронные амбулаторные карты.

Здание поликлиники оснащено видеокамерами: в нем нет ни одной «слепой зоны». Фото: Диля Ахмадишина

Здание поликлиники оснащено видеокамерами: в нем нет ни одной «слепой зоны».Фото: Диля Ахмадишина

Большое внимание в новой клинике уделено формированию доступной среды: имеются все необходимые поручни, пандусы, специально оборудованные туалеты для людей с ограниченными возможностями здоровья и даже оборудование для подъема и спуска инвалидных колясок по лестнице. Кстати, в поликлинике установлены сразу три лифта.

Системы вентиляции и пожарной безопасности полностью автоматические. В случае срабатывания сигнала тревоги все аварийные выходы немедленно открываются, и происходит организованная эвакуация людей. Фото: Диля Ахмадишина

Системы вентиляции и пожарной безопасности полностью автоматические. В случае срабатывания сигнала тревоги все аварийные выходы немедленно открываются, и происходит организованная эвакуация людей.Фото: Диля Ахмадишина

Гордостью клиники является полностью автоматизированный «умный» теплоузел.

- Наша поликлиника единственная в республике располагает такой системой, - гордо отмечает главный врач. Это значит, что круглый год в учреждении будет горячая вода, а температуру в здании можно будет регулировать в зависимости от температуры на улице. Мерзнуть не придется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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