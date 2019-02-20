За неделю в Удмуртии ОРВИ заболели 19818 человек
В Удмуртии с 11 по 17 февраля заболели ОРВИ 19818 человек. Об этом сообщают специалисты управления Роспотребнадзора республики.
За неделю в Ижевске с жалобами на респираторные заболевания в больницы обратились 9522 человека.
Районы, в которых уровень заболеваемости был превышен: Каракулинский, Игринский, Дебесский, Юкаменский, Глазовский, Камбарский, а также город Сарапул, Воткинск, Можга.
В ходе лабораторного исследования было установлено 146 случаев заболевания гриппом А.
Также за неделю на карантин были закрыты школы Ижевска, семь школ в Воткинском, Граховском, Игринском, Кезском, Можгинском районах и в Воткинске. Полностью было закрыто девять детских садов в Игринском, Киясовском, Красногорском, Сарапульском, Увинском районах и в Сарапуле.
Напомним, в ижевских школах сняли режим карантина. Когда школьники выходят на учебу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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