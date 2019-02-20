2019-02-20T08:12:17+03:00
Общество

За неделю в Удмуртии ОРВИ заболели 19818 человек

В Ижевске в больницу обратились 9522 человека
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии с 11 по 17 февраля заболели ОРВИ 19818 человек. Об этом сообщают специалисты управления Роспотребнадзора республики.

За неделю в Ижевске с жалобами на респираторные заболевания в больницы обратились 9522 человека.

Районы, в которых уровень заболеваемости был превышен: Каракулинский, Игринский, Дебесский, Юкаменский, Глазовский, Камбарский, а также город Сарапул, Воткинск, Можга.

В ходе лабораторного исследования было установлено 146 случаев заболевания гриппом А.

Также за неделю на карантин были закрыты школы Ижевска, семь школ в Воткинском, Граховском, Игринском, Кезском, Можгинском районах и в Воткинске. Полностью было закрыто девять детских садов в Игринском, Киясовском, Красногорском, Сарапульском, Увинском районах и в Сарапуле.

Напомним, в ижевских школах сняли режим карантина. Когда школьники выходят на учебу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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