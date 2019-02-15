Мусорная реформа в Удмуртии: 10 вопросов о перерасчете и квитанциях за ТКО

1 февраля в Удмуртии стартовала рассылка первых реальных квитанций за новую коммунальную услугу «Обращение с ТКО», счета по которым в отличие от поступавших в декабре-январе «нулевых» платежек уже необходимо оплачивать.

«Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы горожан о платежках, перерасчете и льготах.

От кого придет платежка?

Жителям частного сектора, сел и деревень счет за услугу «обращение с ТКО» будет включен в квитанцию от Энергосбыта. Услуга будет выделена в отдельную строку. Что касается жителей многоквартирных домов, закон предусматривает два способа получения платежки:

• от Регоператора (счет за услугу «обращение с ТКО» будет включен в квитанцию от Энергосбыта);

• от УК или ТСЖ - если договор между УК и ТСЖ уже подписан, то счет будет включен в квитанцию от УК или ТСЖ. Услуга также выделяется в отдельную строку.

На момент выставления первых платежек 78% квитанций будут прямыми (Энергосбыт), 22% - от УК (ТСЖ).

Что делать, если в платежке указано неверное количество прописанных, а следовательно, выставлен некорректный счет?

Для удобства жителей в декабре 2018 года и в январе 2019 года Регоператор рассылал так называемых «нулевые» платежки. Нужны они были для сверки данных: люди должны были проверить, правильно ли указано количество зарегистрированных в квартире (доме). Если в информации была неточность, то надо было обращаться в ближайший офис Энергосбыта.

Если жители по какой-то причине не обратились с документами и сейчас получили квитанцию с некорректным счетом, то ничего страшного - перерасчет можно будет сделать и позже, размер платы будет скорректирован в последующих квитанциях.

ВАЖНО! В 2018 году в Жилищный кодекс России были внесены изменения, согласно которым потребители имеют право напрямую обратиться к исполнителю услуги (Регоператору, УК или ТСЖ) с заявлением о выплате штрафа в размере 50% от неправильной суммы, которая указана в платежке. В течение 30 дней исполнитель должен проверить правильность начислений и в случае подтверждения ошибки в течение двух месяцев выплатить штраф.

Штраф не выплачивается если:

- Неправильный расчет платы произошел по вине самого потребителя (к примеру, неверно представлены сведения о количестве лиц, проживающих в доме);

- Нарушение устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.

Фото: Диля Ахмадишина

Где получить документы о количестве прописанных доме или квартире?

Пока идет переходный этап новой системы обращения с отходами, Регоператор решил, что для перерасчета будут приниматься все документы, которыми жители смогут подтвердить количество прописанных в доме (квартире): поквартирные карточки (выдают УК или ТСЖ), домовые книги, справки из администраций районов (для сел и деревень), паспорта, где стоит печать о выписке/прописке. Также данные о прописанных можно получить в паспортно-визовых столах.

Можно ли подать документы, подтверждающие количество прописанных в квартире «онлайн»?

Да, сделать это можно на сайте www.esplus.ru в «Личном кабинете» или без регистрации в разделе «Помощь и поддержка».

Где находятся офисы Энергосбыта?

7 Подлесная, 71; Ленина, 152; 10 лет Октября, 23; Труда, 50а; Гагарина, 56; Ленина, 27.

Куда обращаться за перерасчетом?

С документами, подтверждающими количество прописанных в доме (квартире), надо обращаться в ближайшие офисы Энергосбыта. Если плата за вывоз мусора включена в квитанцию от УК (ТСЖ), то за перерасчетом надо идти туда.

Фото: Диля Ахмадишина

Могу ли я получить перерасчет, если в доме (квартире) фактически не проживают или длительно отсутствуют прописанные?

Да, можете. Есть несколько ситуаций, когда можно получить перерасчет.

Вариант 1: Прописанных много, а по факту проживает меньше. Если в доме прописано 7 человек, а по факту проживает трое, то квитанция будет приходить на семь человек, так как официально все 7 живут в доме (квартире). Поэтому, чтобы не оплачивать услугу за НЕ проживающих, надо, чтобы они получили временную прописку по месту их фактического пребывания. Соответственно, плата с них будет взиматься по месту их фактического проживания.

Вариант 3: Прописанные длительно отсутствуют - командировка, летом живут на даче, проходят лечение в стационаре, взрослые дети учатся в другом городе и т.д. Если вы сможете подтвердить документально факт длительного отсутствия прописанного, то перерасчет тоже возможен.

ВАЖНО! Если в доме ни постоянно, ни временно никто не проживает, прописанных тоже нет, то плата будет начисляться за каждого собственника помещения.

Если я прописан в одной квартире, но при этом являюсь собственником еще одной, я должен платить дважды?

Да, нужно будет платить дважды, если в квартире, где вы являетесь собственником, никто не прописан.

Какие документы нужно оформить/предоставить, чтобы получить перерасчет?

1. Заявление на перерасчет. Пишется в свободной форме, указать надо ФИО каждого временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания периода его отсутствия. Заявление также можно отправлять онлайн на сайте www.esplus.ru в «Личном кабинете» или без регистрации в разделе «Помощь и поддержка». Если плата за вывоз мусора включена в квитанцию от УК (ТСЖ), то за перерасчетом надо идти туда.

2. Документы, подтверждающие период отсутствия

- Летом живу на даче. В этом случае надо предоставить справку с дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающую период временного пребывания по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;

- Длительная командировка. К заявлению прикладываем копию командировочного удостоверения или копию решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справку о служебной командировке с приложением проездных билетов. Также можно предоставить счета (или их копии) за проживание в гостинице, общежитии.

- Санитарно-курортное лечение или лечение в стационаре. В этом случае берем справку из этих мест.

- Получил временную регистрацию по месту фактического пребывания. Прилагаем к заявлению документ органа (или копию), осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания.

- Отпуск. Если отпуск заграничный, то потребуется справка из консульства или дипломатического представительства России, подтверждающая ваше пребывание заграницей или заверенная копия загранпаспорта (иного документа, удостоверяющего вашу личность) и содержащего отместки о выезде из страны и въезде в нее.

Если отпуск в пределах России, то можно предоставить проездные билеты, оформленные на имя потребителя. В случае оформления проездных билетов в электронном виде, надо предъявить их в распечатанном виде. Также нужно предъявить выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования билета (посадочный талон в самолет, например). Кроме этого, можно приложить счета (копии) за проживание в гостинице, общежитии.

- Ребенок учится в другом городе, проживает в интернате. В этом случае предоставляем справку, подтверждающую период временного пребывания по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната и т.д.

- Живу в другой стране, прописан в Ижевске. В этом случае надо предоставить документ о временной прописке или копию временной визы.

К заявлению на перерасчет могут быть приложены и другие документы, которые, по вашему мнению, могут подтвердить факт отсутствия.

В какие сроки делается перерасчет?

Перерасчет осуществляется в течение 5 рабочих дней после получения письменного заявления потребителя. Подать заявление можно до начала периода временного отсутствия или не позднее 30 дней после возвращения. Если человек отсутствует больше 6 месяцев, то заявление на перерасчет надо писать повторно, то есть каждые полгода.

Отметим, что временно отсутствующим называют того, кто отсутствует более 5 календарных дней.

Кстати!

Фото: архив редакции

- Финансовые средства на льготы заложены как в федеральный бюджет, так и в региональный. Дополнительно Федерация готова выделить 107 млн рублей, субъект - 87 млн рублей, - рассказала первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина. - В марте люди уже смогут получить компенсацию в виде единовременной выплаты.

Отметим, что на субсидию также могут рассчитывать те, чья плата за коммунальные услуги превышает 22% суммарного дохода семьи. Таких семей в республике более 25 000. В бюджете республики на компенсацию оплаты ЖКУ для этих граждан было заложено 516 млн рублей. Сейчас, после появления в платежках еще одной строчки (вывоз ТКО), эта сумма может увеличиться на 40 млн рублей.

- Хотим обратить внимание людей, которые ранее не попадали под субсидию в 22%, но теперь по их внутренним ощущениям им стало тяжело платить за услуги ЖКХ. Для начала Вам нужно посчитать, какой у вас совокупный семейный доход. Если он меньше двух прожиточных минимумов, то им стоит задуматься о том, чтобы обратиться в МФЦ, - рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ республики Дмитрий Сурнин. - Так, с учетом понижающего коэффициэнта, семья из 4 человек с доходом 28 000 рублей заплатит за коммуналку не 5000 рублей, а около 1000. То есть компенсация составит 4000 рублей.

Это интересно!

Регоператор разработает мобильное приложение для жителей. Главная задача - сделать новую услугу «обращение с ТКО» максимально комфортной для каждого: все вопросы, связанные с вывозом мусора, пользователи смогут решать в несколько кликов.

В приложении можно будет сообщить о свалке, отметить ее геолокацию, посмотреть расписание - когда приедет ближайший мусоровоз, оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов или жалобу о переполнении контейнера. Также в приложении можно будет оплатить услугу и подать документы на перерасчет.

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