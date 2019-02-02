Ижевчанам начали приходить платежки за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-02T08:26:36+03:00

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С 1 февраля жителям Ижевска начали рассылать реальные платежки за вывоз мусора. Напомним, что до этого два раза приходили «нулевые». В квитанциях указана услуга «Обращение с ТКО», указан единый тариф и прописаны нормативы накопления отходов на одного человека:

- 0,01722 тонны для МКД

- 0,016646 т. для частного дома

- единый тариф – 5719,15 руб./т.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами, счет отдельной строкой включен в январскую квитанцию от «Энергосбыта», а если между регоператором и управляющей компанией заключен договор, то счет на оплату вывоза мусора придет от УК. В случае некорректных данных в платежках жителей просят обращаться за перерасчетом в офис отправителя («Энергосбыт» или УК).

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ИСТОЧНИК KP.RU