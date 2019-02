Ижевчанин, попавший в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ: «Мечтаю, чтобы мои песни пели стадионы»

16 февраля на ТНТ показали первый выпуск второго сезона популярного шоу «Песни» (16+). Участие в выпуске принял и 23-летний ижевчанин Дмитрий Пермяков, который получил одобрение членов жюри и прошел в следующий этап.

В интервью «Комсомолке» он рассказал, что думает об этом проекте и с какого возраста начал заниматься музыкой.

С МУЗЫКОЙ ПОЗНАКОМИЛА МАМА

– У меня мама была в молодости сурдоартистом (артист, который исполняет творчество жестами, – прим. ред.) Вообще мама и папу меня инвалиды по слуху, но мама решила непременно меня отдать в музыкальную школу. За это я ей безумно благодарен! – отмечает молодой человек. – В музыкальной школе я проучился 5 лет, потом бросил и начал сам изучать инструменты. Сейчас владею 4 инструментами (фортепиано, гитара, ударные и бас).

С 10 класса Дима начал писать песни. В 2014 году молодой человек переехал в Москву на учебу и создал свою композиторскую студию «СХЕМА».

– Ее мы создали с моим другом и композитором, музыкальным продюсером Антоном Моревым. Пишем абсолютно разные направления: поп-музыка, рэп, рок, джаз, блюз, классику, – рассказывает Дмитрий.

«К ПРОЕКТУ НЕ ГОТОВИЛСЯ»

Шоу «Песни» – не первый музыкальный проект, в котором Дмитрий принимает участие. В 2015 году ижевчанин выступал в шоу «Голос» (16+) на Первом канале. К сожалению, тогда Дмитрий с песней Валентины Толкуновой «Поговори со мною, мама» не прошел этап слепых прослушиваний.

– В «Голосе» не сложилось, потому что материал неудачный был, а это много значит для успеха. Когда свои песни исполняешь – это по-другому, с другой отдачей, с другим подходом, – рассказывает Дмитрий.

С проектом «ПЕСНИ» все произошло иначе.

– Это единственный проект в России, позволяющий музыкантшам исполнять авторскую музыку. Это меня очень зацепило, и, более того, я вижу огромный смысл в таких проектах, потому что через них наш шоу-бизнес действительно становится лучше, – говорит Дмитрий. – К проекту не готовился. Когда ты в сердце несешь любовь, которую транслируешь через песни, то забываешь про конкуренцию.

«НА СЦЕНЕ Я КАЙФУЮ»

Выйдя на сцену, Дмитрий, конечно, волновался. Без этого не обошлось.

– На сцене я очень давно, поэтому я умею кайфовать, но без трепета никак и никуда – это могу заявить однозначно, – говорит молодой человек. – Почему решил пойти на «ПЕСНИ»? Это шанс популяризовать свое творчество. Я закладываю в него огромную любовь! У меня есть сингл «Я в панике». Я мечтаю, чтобы весь стадион его пел, а я бежал с флагом России!

Кстати на проекте Дима уже успел познакомиться со многими участниками. По словам молодого человека, здесь много ребят, на которых будет строиться музыкальное будущее нашей страны.

СПРАВКА КП

«Песни» – российское вокальное телевизионное шоу талантов с элементами реалити. Премьера телепроекта состоялась на канале ТНТ 10 февраля 2018 года. Участники шоу борются за контракт с музыкальным лейблом и главный приз в размере 5 миллионов рублей. Победителем первого сезона и обладателем 5 миллионов рублей стал Terry (Олег Терновой из Ташкента, Узбекистан).

