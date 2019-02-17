Ижевчанин прошел во второй этап шоу «Песни» на ТНТ
16 февраля в первом отборочном этапе шоу «Песни» на ТНТ (16+) выступил ижевчанин Дмитрий Пермяков с песней «Твои мысли обо мне».
В промо-ролике молодой человек признался, что участвовал в первом сезоне проекта «Песни. Реалити», но в качестве статиста: проверял, пригодна ли для жизни участников башня «Медиум». Там он и написал песню, с которой выступил в эфире.
Когда Дмитрий вышел на сцену, то наставники жюри - Баста и Тимати, как только увидели, что он пишет песню на продажу, попросили участника отдать им «Твои мысли обо мне» за 5, 10, 20, 100 тыс. долларов… По итогу «торгов» сумма дошла до 1 млн.тыс. долларов. Но и тут ижевчанин оказался непреклонен.
А после Дмитрий начал петь. Чувственный тембр покорил сердца как зрителей, так и жюри. И, даже не успев окончить выступление, Дмитрий оказался во втором этапе проекта.
- Если у тебя есть такие песни, уходи со сцены и встретимся за кулисами, - прокомментировал выступление ижевчанина один из наставников проекта Баста.
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Дмитрий Пермяков прошел во второй этап проекта шоу «Песни» на ТНТ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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