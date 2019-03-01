Волшебный чемоданчик, антишпионская аппаратура и костемол: с помощью чего криминалисты МВД по Удмуртии раскрывают преступления

Именно они смогут извлечь ДНК из миниатюрного кусочка ткани. Они смогут взломать телефон Vertu или iPhone. Эти специалисты в силах остановить мобильных мошенников. Речь идет о сотрудниках экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртии. 1 марта их службе исполняется 100 лет и «Комсомолка» решила выяснить, какая техника и какие знания у них есть на вооружении.

ДЛЯ КАЖДОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЕСТЬ СВОЯ ЭКСПЕРТИЗА

Небольшая экскурсия. Центр оказывает техническую поддержку и сопровождение расследований. Начинается с того, что специалист с чемоданчиком выезжает на место преступления и собирает доказательства. Естественно, чемоданчик и специалист зависит от того, какое происшествие было. Если оно связано с оружием, то отправляется эксперт-баллист, если нужно провести манипуляции с техникой – эксперт технического отдела и так далее.

- Конечно, любой эксперт-криминалист способен провести осмотр, но специализированный человек сделал это профессиональнее. В нашем центре делается 40 экспертиз из 49 возможных. Остальные девять проводят в соседних регионах и никогда нам не отказывают в помощи, - рассказывает начальник отдела технических экспертиз ЭКЦ МВД по Удмуртии Алексей Семенов.

Те экспертизы, что проводятся в нашем Центре весьма разнообразны: дактилоскопическая (отпечатки пальчиков), трасологическая (изучение следов обуви, например), баллистическая (оружие), экспертиза документов, почерковедческая, портретная, экспертизы химические, биологические, медико-криминалистические, автотехнические, ботанические, фоноскопические и так далее.

- Уже через месяц наш сотрудник получит свидетельство на право производства психофизических экспертиз с использованием полиграфа, - рассказал Алексей Семенов.

ВОЛШЕБНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

Вернемся к интересным чемоданчикам. В них находится все необходимое, чтобы извлечь доказательства с мета преступления. У сотрудников технического отдела, например, в них есть специальное устройство, способное извлечь любую (даже удаленную) информацию с мобильных устройств. Любых.

Этот чемоданчик способен выдержать вес в тонну. Так что, если по нему проедет грузовик – не страшно. Фото: Диля Ахмадишина

- Есть полный набор периферических устройств, чтобы подключиться как к кнопочному старому телефону, так и к последней модели Айфона, - рассказывает Алексей Семенов.

Приходилось сотрудником доставать файлы и с китайских телефонов, которые сделаны в виде машинок, и дорогих моделей, инкрустированных бриллиантами.

ОПАСНАЯ ЛЮСТРА

Есть еще радиотехническая лаборатория, которая была первой в России, после московской. С помощью нее расследуется следовая картина ДТП, автоугоны, грабежи банкоматов, работа самодельных взрывчатых устройств и специальные технические средства (прослушки, например).

А это глушилка. Если ее включают, то любая сеть пропадает на половине этажа здания. Не работает даже Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Фото: Диля Ахмадишина

- Был у нашей практике случай, когда изъяли люстру, которая в целом представляла собой специальное техническое средство – там была и прослушка, и камера и многое другое. Предназначалась она для слежения за одним чиновником, - рассказывает главный эксперт отдела технических экспертиз Роман Чурин.

С помощью этого устройства в Ижевске пытались взорвать коммерсанта. Блок с антенной и пусковая кнопка. Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, одно время ходила волна негодования за то, что можно было получить срок, если заказал из Китая ручку с видеокамерой. Мол, она считается специальным техническим средством, а значит не может быть использована простыми гражданами. Сейчас законодательство более лояльно к таким покупкам.

ЗА ЧАС МОЖЕТ ВСКРЫТЬ 6-7 АВТОМОБИЛЕЙ

Фото: Диля Ахмадишина

А вот эти миниатюрные брелоки сигнализации, на самом деле кодграбберы – предназначены для того, чтобы перехватить сигнал с сигнализации автомобиля и потом беспрепятственно пользоваться машиной.

- Чаще их использовали около детский садов. Была одна банда, которая «гастролировала» по стране и грабила автомобили. Они выслеживали родителей, которые повели свое чадо в сад, перехватывали сигнал, вскрывали авто, доставали деньги из кошелька и крывались. Когда поймали главного в этой группе он рассказал, что за одни час могли вскрыть порядка 6-7 автомобилей. И жители бы заметили пропажу денег только через несколько часов, - рассказал Роман Александрович.

Это устройство работает за 16 телефонов – может делать массовую рассылку смс. До 10 тысяч за час. Фото: Диля Ахмадишина

А в прошлом году в Удмуртии поймали жулика, который с помощью маленькой клавиатуры подключался к банкомату и тот выдал ему 1 миллион 200 тысяч рублей.

А это накладки на банкомат. Они считывали данные карты и потом мошенник забирал все деньги у жителей. Фото: Диля Ахмадишина

НЕ НАСЛЕДИ!

Одна из самых интересных лабораторий - молекулярно-генетических исследований. Именно там извлекут ваш ДНК с любой поверхности. Поэтому, при входе в лабораторию обязательно нужно надевать шапочки, бахилы и халаты – стоит чужой молекуле попасть на исследуемый объект, будут проверять вашу причастность к преступлению.

- Есть у нас «чистая» и «грязная» зоны. Вот в «чистой» обязательно нужно ходить во всем обмундировании, - пояснил Дмитрий Гурьянов.

Сначала объект исследования, например, окурок с места убийства, попадает в эту комнату.

Фото: Диля Ахмадишина

Эксперты проводят его осмотр, фотографируют, исследуют в лучах ультрафиолета (поэтому окна зашторены), делают вырезки с объекта, все подписывают. Далее попадаем в зону выделения.

Фото: Диля Ахмадишина

- ДНК находится в ядре клетки. Чтобы его извлечь, нужно клетки разрушить. Это происходит именно здесь. Выделение можно провести автоматически или вручную. В зависимости от этого, используются те или иные приборы, - поясняет Дмитрий Гурьянов.

Этот прибор – костемол. Его применяют для работы с останками. Фото: Диля Ахмадишина

Когда клетка разрушена, переходим в следующую комнату, которая называется зоной раскапывания. Пробы там смешиваются с различными конструкторами для достижения необходимых пропорций.

Фото: Диля Ахмадишина

И затем, попадаем в лабораторию, где есть прибор для получения большого числа копий ДНК. Это нужно, чтобы уже другое приспособление обработало макромолекулу и определило.

Этим занимается это устройство, которое, кстати, стоит порядка 13 миллионов рублей. Фото: Диля Ахмадишина

На конечном этапе получаем генетический профиль человека. Его использовать, например, при поиске пропавшего человека, когда профиль сравнивается с профилем родственников. Или, при поиске преступника, когда выделенные ДНК сравниваются с базами или подозреваемыми. Да, большая база с осужденными существует и имеет весьма ограниченный доступ.

Фото: Диля Ахмадишина

С помощью всего этого оборудования, например, установили родителей новорожденного ребенка, которого выкинули в мульду в Воткинске. Тогда обследовали порядка 400 женщин.

Общая стоимость ДНК-лаборатории – более 70 миллионов рублей! А чтобы она работала в штатном режиме, на расходные материалы каждый год нужно 10-11 миллионов рублей. Но эти цены ничто, по сравнению с тем, что за два года благодаря этой лаборатории 132 преступника было поймано.

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