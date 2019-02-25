Употреблял наркотики и хотел взорвать отделение полиции: новые факты об обвиняемом во взрыве дома на Удмуртской в Ижевске

25 февраля в Верховном суде Удмуртии началась стадия судебных прений по уголовному делу Александра Копытова. Он обвиняется во взрыве на Удмуртской, 261. Напомним, что в ноябре 2017 года из-за обрушения дома погибли 7 человек. Десятки – на много недель остались без крова. Журналист «Комсомолки» побывал на судебном заседании и выяснил новые подробности тех страшных событий.

ХОТЕЛ ЛИ ОН УСТРОИТЬ ВЗРЫВ?

О том, что Александр страдает от психического заболевания, стало известно больше года назад. По словам его адвоката, Копытов четко и последовательно с первого дня сообщал о том, что в течение 3-4 лет слышит голоса, которые оскорбляли его и унижали, требовали, чтобы покончил жизнь самоубийством.

Обвиняемый понимал, что с ним что-то не так.

- По его словам, он пытался избавиться от этого чувства. Он понял, что когда он включает газ и слышит шум, голоса пропадают и не подают ему никакие команды. 9 ноября 2017 года, когда он услышал голоса, он решил выполнить их требования и покинул квартиру. Он уехал оттуда не для того чтобы обезопасить себя. Он не думал, что могут произойти такие тяжкие последствия, что он причинит вред здоровью людей, что погибнут люди, пострадает имущество или обрушится дом. Он не предполагал, что так может произойти. Он чётко и последовательно говорит, что включил газ только для того, чтобы пропали голоса, чтобы он мог собраться и уехать, - сообщила адвокат.

Кроме того, он предполагал, что соседи, почувствовав запах газа, вызовут службы и ничего не произойдет. О происшествии он узнал из СМИ.

Подпись: Предположительно, тот самый шланг, который открутил Александр Копытов. Фото: Архив

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ГОЛОСА?

Как утверждает сам Александр, голоса он начал слышать еще в 2010 году. По его словам, он заметил слежку со стороны соседей. Ему слышалось, что они говорят про него гадости, издеваются на ним, заставляют переехать. Он также утверждал, что соседи вживили ему в слуховой нерв аппарат, через который изводили.

По словам Александра, он несколько раз демонстративно собирал вещи и говорил голосам, что они добились своего, и он уходит.

- Летом 2014 года он рассказал об этом своей матери. Сказал, что за ним следят, хотят его убить. Показывал на потолок и стены, говорил, что там установлены записывающие устройства. Она водила сына к врачам, которые диагностировали у него шизофрению, - зачитала показания прокурор отдела гособвинителей уголовного судебного управления.

Врач, в свою очередь, подтвердил, что Александр с матерью обращались к нему. И сообщил, что подсудимый употреблял курительные смеси. Это же подтверждает знакомый Александра из училища, что впервые он стал говорить о голосах после употребления наркотических смесей.

ЧТО ЕЩЕ ХОТЕЛ ВЗОРВАТЬ?

Свидетель, с которым Александр знаком с 7 лет, рассказал, что во время встречи в 2013 году Копытов на вопрос «Как дела?» ответил, что «Все также. Едет крыша». Рассказывал, что ищет инструкции по производству бомбы и хочет взорвать подразделение полиции.

Кроме того, при обыске компьютера Александра, следователи нашли текстовые файлы о бредовых идеях преследования Копытова жителями, оказания на него давления.

КАК ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ?

9 ноября 2017 года Александр, когда его мама ушла на работу, плотно закрыл окна и двери в квартире, открутил шланг газовой плиты от подающей трубы, чтобы квартира наполнилась газом и «заглушила голоса в его голове». При этом, он оставил включенным в электрическую сеть холодильник. В последствии специалисты скажут, что если помещение, где работает и установлен холодильник, наполнено газом во взрывоопасной концентрации, то электрический разряд может инициировать загорание газовоздушной смеси и ее взрыва.

Около 12:00 Александр забрал документы, компьютер, еще несколько вещей, вызвал такси и уехал на дачный участок.

- Около 16:40 в пусковом реле находившегося в квартире холодильника или в электросети, в месте подключения электрошнура питания холодильника к электросети, в ходе штатной работы холодильника произошел искровой электрический разряд, который послужил источником воспламенения газовоздушной смеси, повлек за собой объемный взрыв газовоздушной смеси природного газа во всем объеме квартиры, - зачитала прокурор.

25 февраля в суде начались судебные пренияФото: Сергей Грачёв

КОГДА ИТОГИ?

Решение по делу суд вынесет 11 марта. Отметим, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы у Александра Копытова выявили параноидальную шизофрению. Это значит, что он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Именно поэтому прокуратура настаивает на применении к нему мер принудительного медицинского характера. Как будет проходить лечение, как долго и где именно, решит специальная комиссия из врачей.

- От лица Александра я бы хотела выразить соболезнования родственникам погибших и принести извинения пострадавшим. Прошу моего подзащитного отравить на лечение и дать шанс ему излечиться, - отметил адвокат Александра.

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