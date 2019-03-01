Ижевчане могут выбрать лучшего папу города

«Комсомолка» выбирает «Лучшего папу Ижевска»! 1 марта на сайте izh.kp.ru стартует голосование в рамках конкурса «Мужское воспитание». За звание самого лучшего отца будут бороться 128 участников, и только вы будете решать, кто достоин этого звания.

Напомним, что мы принимали фото с 11 по 28 февраля. 1 марта стартует голосование, которое продолжится до 10 марта. Все присланные фото на конкурс «Мужское воспитание»от «Комсомолки» и «Промсвязьбанка» вы можете увидеть ниже и проголосовать за понравившихся участников.

Голосовать можно:

- С 1 марта 2019 по 10 марта 2019 года включительно.

- Сразу за нескольких участников конкурса.

- Повторно вернуться к голосованию можно через 24 часа.

Совет для участников! Поделитесь ссылкой на страницу конкурса у себя в аккаунте в социальных сетях и попросите всех друзей проголосовать за вашу фотографию.

11 марта мы узнаем, кто стал «Лучшим папой Ижевска». Победители получат сертификаты на полет в аэротрубе.

Для принятия участия в голосовании авторизуйтесь. Войти через социальную сеть: TwitterVKontakteGoogle PlusОдноклассникиFacebook

Информацию об организаторе конкурса, правила его проведения, призовом фонде, количестве призов и подарков, сроках, порядке и месте их получения узнавайте по тел. (3412) 90-20-20, 94-50-61 и сайте www.izh.kp.ru.

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