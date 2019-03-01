2019-03-01T15:27:41+03:00
Общество

Ижевчане могут выбрать лучшего папу города

Победители получат призы от «Комсомольской правды»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Комсомолка» выбирает «Лучшего папу Ижевска»! 1 марта на сайте izh.kp.ru стартует голосование в рамках конкурса «Мужское воспитание». За звание самого лучшего отца будут бороться 128 участников, и только вы будете решать, кто достоин этого звания.

Напомним, что мы принимали фото с 11 по 28 февраля. 1 марта стартует голосование, которое продолжится до 10 марта. Все присланные фото на конкурс «Мужское воспитание»от «Комсомолки» и «Промсвязьбанка» вы можете увидеть ниже и проголосовать за понравившихся участников.

Голосовать можно:

- С 1 марта 2019 по 10 марта 2019 года включительно.

- Сразу за нескольких участников конкурса.

- Повторно вернуться к голосованию можно через 24 часа.

Совет для участников! Поделитесь ссылкой на страницу конкурса у себя в аккаунте в социальных сетях и попросите всех друзей проголосовать за вашу фотографию.

11 марта мы узнаем, кто стал «Лучшим папой Ижевска». Победители получат сертификаты на полет в аэротрубе.

Информацию об организаторе конкурса, правила его проведения, призовом фонде, количестве призов и подарков, сроках, порядке и месте их получения узнавайте по тел. (3412) 90-20-20, 94-50-61 и сайте www.izh.kp.ru.

Реклама

18+

Партнер конкурса ПАО "Промсвязьбанк".

"Промсвязьбанк - Банк для сильных людей".

.

.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Нас кинули на жизнь в аду»: в Самаре многодетные семьи уже пять лет вынуждены жить в чистом поле без света, газа, дорог и адресов
Чтобы построить дома на выделенных участках люди продавали квартиры и машины, и теперь вынуждены жить в однокомнатных квартирах с тремя детьми
Новости 24
Серьезный порыв случился в районе улицы Нижней в Ижевске
На двух сотрудников магазина в Ижевске упал снег с козырька балкона
В Ижевске установят еще несколько дорожных знаков
Должность заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству занял Игорь Сальников
Как изменились цены на продукты в Удмуртии с 18 по 25 февраля
Движение трамваев в районе городка Металлургов в Ижевске восстановили
В сети появилось очень милое видео с тренировки уроженки Ижевска Алины Загитовой
33-летнему мужчине из Удмуртии, который обвинялся в убийстве, вынесли приговор
Два автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии
Хулиган из Удмуртии, который стрелял в автобус из пневматического пистолета, был задержан
С 1 марта изменилась стоимость проезда по мосту через реку Кама в Удмуртии
Водителя, который насмерть сбил пешехода, разыскивают в Удмуртии
Традиционные весенние соревнования по мотокроссу пройдут в Ижевске
Глава Ижевска поручил вывозить снег с подверженных подтоплению улиц
На должность начальника УБиТ администрации Ижевска назначена Ольга Удалова
Ижевчанину вынесли приговор за вымогательство интимных фотографий
Ижевск занял 18-е место в рейтинге самых кофейных городов
В Удмуртии пропал человек
Уроженка Удмуртии Алина Загитова с «мандражем» вспоминает Олимпиаду
Ижевчанин разбил стекло подрезавшей его машины