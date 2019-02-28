Тупиковая система: уже 8 лет у жителей дома на Воровского в Ижевске бежит еле теплая вода

С 2011 года жители многоэтажки по адресу Воровского,130 пытаются решить свою насущную проблему: из их кранов бежит не горячая вода, а еле теплая. Вся дело в том, что в доме установлена тупиковая система горячего водоснабжения: то есть вместо двух труб ГВС есть только одна. Как решить проблему, и кто должен помочь жильцам – выяснила «Комсомолка».

«ОТВЫКЛИ ОТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ»

Тупиковая система – это когда к дому вместо двух труб горячего водоснабжения приходит одна, поэтому в доме нет циркуляции, из-за чего вода остывает, пока находится в системе. То есть к потребителям она доходит уже в еле теплом состоянии.

– Раньше мы не особо обращали на это внимание, так как счетчиков не было. А теперь мы начали считать свои деньги, ведь когда мы включаем горячую воду, то бежит еле теплая, почти холодная, но счетчик же «мотает» как за горячую! – рассказывает жительница 1 подъезда дома Лидия Пономарева. – Иногда приходится пропускать воду и по полчаса, чтобы она нагрелась хотя бы до состояния парного молока. Я когда прихожу к знакомым, то обжигаю руки себе, потому что отвыкла от нормальной горячей воды.

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По словам Лидии Пономаревой, жильцы дома делают перерасчет, но только суммы получаются небольшие.

– У нас с мамой на двоих, например, в месяц получается 3 куба горячей воды, а у семьи ребенком из другого подъезда – 15 кубов. То есть у нас перерасчет составляет 15 рублей, а у них 230, – делится Лидия. – Получается, что сумма перерасчета у кого-то совсем небольшая.

ПРОБЛЕМА ВО ВРЕМЕНИ ПОСТРОЙКИ

Однако жить с постоянными перерасчетами жильцы устали и просто хотят, чтобы из крана бежала действительно горячая вода. В управляющей компании «ГарантСервис» о проблеме дома знают, но отмечают, что сами сделать ничего не могут и ждут помощи от «УКС».

– На доме нет циркуляции горячего водоснабжения. На дом должно подходить две трубы ГВС, то есть вода поступила, а затем ушла. Тогда она будет циркулировать и постоянно будет горячая в кране. На этот дом подходит только одна труба. То есть если кран закрыт, то вода остывает, а когда его включают, что сначала пробегает вся остывшая и только потом идет горячая, – рассказывает главный инженер УК «ГарантСервис» Владислав Морозов.

Фото: автора

Как отмечают в «управляйке», такая проблема у этого дома была всегда, с момента постройки. Только в двух последних подъездах система уже двухтрубная, так как эти подъезды были построены значительно позже, чем первые 4.

–Мы не раз обращались в «УКС» с просьбой подвести вторую трубу, но пока ответа не было. Как только появится вторая труба, мы со своей стороны начнем работу, – добавил Морозов.

3 СПОСОБА РЕШЕНИЯ

Однако по данным «УКС» просто подвести вторую трубу будет недостаточно, ведь она не будет работать, если внутри дома не будет проведена реконструкция сетей и не появится внутренняя циркуляция. В этом случае нужна комплексная работа жильцов и «управляйки».

Как отметили в компании, решить эту проблему можно тремя способами.

• За счет средств жителей поставитьв доме ИТП (индивидуальный тепловой пункт, – прим. ред.);

• Силами УК установить на внутридомовой системе ГВС дополнительное дренажное устройство (работающее на технический «пролив» входящегоресурса)

• Реконструировать внутридомовые сети с тем, чтобы в дальнейшем подключиться ко второй циркуляционной трубе. Чтобы провести в доме такие работы, нужно решение общего собрания жильцов (2/3 голосов «за»).

–Если жители проголосуют и изыщут средства на то, чтобы сделать нормальную циркуляцию, то мы готовы через год после принятия жильцами этого дома такого решения заложить в инвест программу «Удмуртских коммунальных систем»циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения, – прокомментировал директор «УКС» Ярослав Балобанов.

Жительница дома Людмила Пономарева Фото: автора

По словам Лидии Пономаревой, жители готовы вложиться в ремонт дома.

– Мы хотим, чтобы сотрудники УК пришли и нормально нам объяснили, что и как нам нужно делать, показали все трубы, – говорит Лидия Леонидовна. – Сами мы в этом просто не разберемся.

СПРАВКА

Дом по адресу ул. Воровского, д. 130 построен в 1966 году, 5-этажный, имеет общую площадь всех помещений 3860.00 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «ГАРАНТСЕРВИС» с 01.11.2016.