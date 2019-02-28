2019-02-28T14:39:59+03:00
Происшествия

Жительнице Удмуртии грозит до пяти лет колонии за убийство новорожденного сына

Малыша нашли в пакете около мусорных баков
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот видео телекомпании ВТВФото: скриншот видео телекомпании ВТВ
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В Удмуртии завершили расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного ребенка, которое произошло в декабре 2018 года в Воткинске. Что удалось выяснить в результате расследования?

МАЛЬЧИК РОДИЛСЯ ЗДОРОВЫМ

Эта семья считалась вполне благополучной – мама и папа воспитывали трех ребят. Правда, достаток у них был небольшим. Именно поэтому, когда 36-летняя Надежда (имя изменено – прим. ред.) узнала, что беременна четвертым ребенком, ее это не обрадовало. Тем более, что обнаружилось интересное положение на поздних сроках – задержку женщина сваливала на стресс.

- Она пояснила, что беременность была нежелательная. Не стала никуда обращаться, не отслеживала сроки, хотела спровоцировать выкидыш, - рассказал следователь Воткинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Михаил Михайлов.

Однако сделать этого не удалось. 2 декабря у Надежды начались роды. Мальчик родился здоровым (это в последствии подтвердят эксперты). Убежденная в том, что еще один ребенок семье не нужен, женщина решила не оставлять сына. Засунув пальцы в дыхательные пути ребенка, она спровоцировала асфиксию – удушье.

Как только мальчик перестал подавать признаки жизни, она положила его в пакет и велела мужу отнести все на мусорку или закопать. На следующий день страшную находку обнаружили сотрудники коммунальных служб около мульд.

ИСКАЛИ МАТЬ 11 ДНЕЙ

Изначально долго не могли найти родителей новорожденного. Опросили всех жителей близлежащих домов, взяли генетический материал у всех женщин, не обращая внимания на возраст, установили почти 200 человек, которые выбрасывали мусор в те мульды, водители более 40 подъезжающих к ним автомобилей.

В результате, в ДНК-лаборатории нашли совпадение и мать ребенка установили 13 декабря. Она не стала противиться и все рассказала.

- Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Дело направлено в суд для судебного разбирательства.

Согласно санкции статьи, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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