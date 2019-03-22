2019-03-22T15:42:21+03:00
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию 2019

Евгения Медведева на третьем месте
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Урожека Ижевска Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию 2019 года! В пятницу, 22 марта, в Японии девушки завершили участие в чемпионате мира по фигурному катанию - показали произвольные программы. Алина Загитова заработала 237.50 баллов за обе программы. Еще одна россиянка Евгения Медведева на третьем месте. Она получила 223.80 баллов.

Алина исполнила свою программу "Кармен" идеально и без помарок. Кажется, что она уже полностью справилась с собой и нервы отступили. После выступления Алины на лед посыпались цветы и игрушки от зрителей.

Напомним, что в 20 марта фигуристки откатали короткую программу. Алина прекрасно справилась с задачей и была на первом месте (82.08 балла).

К слову, Алина на данный момент имеет титулы Олимпийской чемпионки 2018 года, чемпионки Европы 2018 года, чемпионки мира среди юниоров 2017 года, чемпионки России 2018 года. Для полного набора ей не хватало только титула чемпионки мира.

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

Женское одиночное катание

Алина Загитова (Россия) - 237.50

Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 224.76

Евгения Медведева (Россия) - 223.80

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Чемпионка мира-2019 в Японии Алина Загитова Олимпийская чемпионка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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