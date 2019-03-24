Погода в Ижевске: в будни ожидается снег и дождь

По данным GISMETEO.RU, погода на предстоящей неделе – с 25 по 31 марта – потревожит сильными дождями и снегопадами.

В понедельник, 25 марта, ожидается переменная облачность. Днем синоптики обещают сильный дождь, вечером – снег. Столбик термометра поднимется с -2 градусов до +2 градусов. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с, с порывами 10-12 м/с.

Вторник, 26 марта, будет пасмурным. Воздух прогреется до +4 градусов, а вечером температура достигнет нулевой отметки. Ветер западный, с порывами до 12 м/с.

Утром в среду, 27 марта, ожидается снег, затем небольшой дождь. На протяжении всего дня будет пасмурно. Термометр покажет 0..+3 градуса. Ветер юго-западный, 2-4 м/с, с порывами до 10 м/с.

В ночь на четверг, 28 марта, синоптики обещают сильный снег, днем осадков не будет, но пасмурная погода сохранится. Столбик термометра покажет 0 градусов утром и +5 днем. К ночи столбик опустится на 1 градус ниже нуля. Ветер южный, 2-7 м/с.

В пятницу, 29 марта, наконец, над городом появится солнце. В целом же ижевчан ждет переменная облачность. Температура воздуха утром -3 градуса, днем +5, вечером -2. Ветер восточный, 1-4 м/с.

Выходные, 30 и 31 марта, будут солнечными. Ожидается 7 градусов тепла и южный ветер скоростью 1-5 м/с.

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