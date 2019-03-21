-20 или +10: какой будет погода в апреле 2019 года в Ижевске?

Пока ижевчане радуются наступившей весне и хоть небольшому, а все-таки «плюсу», федеральные СМИ пугают - в апреле регионы ждет резкое похолодание аж до -20 градусов. Ждать ли морозов, разбиралась «Комсомолка».

МИНУС? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Для начала мы отправились смотреть – какой же будет погода в ближайшие пару недель. К нашей радости, и Яндекс. Погода, и Гисметео показали нам в апреле уверенный плюс – по их прогнозу, в начале месяца воздух может прогреться до +8-10 градусов. Максимальный минус будет ночью – пару раз столбик термометра опустится ниже отметки в -5 градусов.

Фото: Гисметео

Есть лишь одно «но» - прогноз погоды на несколько недель вперед может носить лишь очень предварительный характер. И измениться может за считанные часы. Об этом в один голос говорят и эксперты.

– Федеральные прогнозы довольно усредненные, в каждом регионе проявления разные, поэтому точно [о возможном похолодании в апреле] говорить нельзя, – отмечает начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

ЗАМОРОЗКИ ВОЗМОЖНЫ

- Качественный прогноз можно составлять лишь за 2-3 дня, не больше, - обратил внимание Юрий Переведенцев, доктор географических наук, метеоролог, климатолог, агрометеоролог, заведующий кафедрой экологии и природоведения Казанского федерального университета. – Однако заморозки действительно возможны – например, если произойдет ультраполярное вторжение со стороны Балтийского моря.

Однако пока данных о том, что у нас есть повод для беспокойства, нет – по данным эксперта, апрель будет теплым.

Коротко прокомментировал ситуацию и главный специалист центра погоды «Фобос», телеведущий Евгений Тишковец.

- Это бред гидрометцентра, апрель будет теплым, - отметил он.

СМЕНИТСЯ РЕЖИМ

Отметим, что по мнению экспертов, паводок в этом году может начаться позже обычного.

– В марте начинается устойчивый переход до нуля градусов. Да, это, конечно, аномалия и повлияет на паводок – сменится режим. Если вспомнить, в апреле 2009 года минусовая температура была в мае, резко и поздно начался паводок. Будем наблюдать за ситуацией, – отмечает фенолог, природовед кафедры экологии и природопользования Дмитрий Адаховский. – На урожае погода не отразится. Если бы минусовая температура была в мае, то да, а в апреле это норма.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

Тем временем, начало апреля 2018 года выдалось теплым – днем воздух прогревался до +8 градусов, ночью термометр показывал -4 градуса. Однако уже к концу апреля температура составила +16 градусов (Подробности)

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