Испытано на себе: как в Ижевске уменьшить количество мусора в своей жизни

В последнее время больше ижевчан задумываются о том, чтобы уменьшить количество мусора и перейти на «экологичный образ жизни». Кто-то меняет пакеты на тканевые сумочки, кто-то отказывается от пластика в пользу стеклянных бутылок. Журналист «Комсомолки» решила проверить на себе – получится ли полностью отказаться от пластика и во сколько обойдется забота о природе.

За основу эксперимента я взяла памятку одной из групп, которые продвигают защиту экологии в Ижевске – «Зеленый паровоз». В список попало несколько требований. Например, я отказалась от пластиковых пакетов, неперерабатываемой упаковки, пластиковых бутылок. Следовать требованиям оказалось проще, чем я думала. Итак, разбираемся по пунктам.

Что нужно было сделать: Отказаться от полиэтиленовых пакетов

Почему это важно: Полиэтиленовые пакеты разлагаются 700-1000 лет. Кусочки пластика находят в организмах животных и даже человека, и это вредно. Некоторые животные умирают из-за пластика. Полиэтиленовые пакеты перерабатываются. Но для природы полезнее, если мы не производим мусор, а не просто сдаем его в переработку.

Овощи, фрукты, орехи, мармелад и крупы на развес – все это обычно складывают в полиэтиленовые пакетики. Теперь вместо них я использую экомешочки – сумочки из тюля со шнурком. Стоят они от 20 до 80 рублей. Купить их можно либо на ежемесячной акции «Разделяйка», либо в магазинах без упаковки. А еще мешочки можно сшить.

так выглядят экомешочкиФото: Валерия ШАНЬГИНА

Я была уверена, что в супермаркете меня не так поймут. Но неожиданно кассир абсолютно спокойно пробила мои апельсины, яблоки и даже мармелад в собственных мешочках. Правда, продавщица пыталась переложить пакет молока в еще один пакет. На просьбу так не делать она ответила: «Так они же бесплатные!». Но пакет все же убрала.

А вот в пекарне купить выпечку без пластика сложно.

- Дайте, пожалуйста, пирожок без пакета, - попросила я продавца.

- Сами потом переложите в свой мешок. У меня тут везде камеры, - отрезала продавщица.

Итог: переход на экомешочки обошелся в 280 рублей. Время от времени сумочки приходится стирать. Складывать фрукты в них приятнее, но печенье, мармелад или выпечку удобнее складывать в пластиковый пакет.

Что нужно было сделать: складывать покупки в экосумку

Почему это важно: пластиковый пакет служит максимум 40 минут, пока мы несем покупки домой. Потом он либо пылится в пакете с пакетами, либо отправляется на свалку, разлагается 700-1000 лет и выделяет вредные вещества.

В 2018 году я купила небольшую экосумку за 300 рублей. С тех пор я храню ее в рюкзаке и при необходимости складываю туда продукты. Сумка исправно служит до сих пор. За это время она окупилась. По моим подсчетам, на пластиковых пакетах я сэкономила 700 рублей за год. К тому же она не порвется и в нее куда приятнее складывать покупки!

Итог: экосумка надежнее пакетов и позволяет сэкономить. А еще она выручает, если все нужные вещи не влезают в рюкзак.

Что нужно было сделать: не покупать товары в неперерабатываемой упаковке

Почему это важно: если упаковка не перерабатывается, она отправляется на свалку. На полигоне упаковка разлагается несколько столетий, загрязняет почву и воздух, попадает в организмы животных.

в треугольнике из стрелок указывают вид пластикаФото: Анастасия Захарова

Я снова вооружилась материалами из группы «Зеленого паровоза» и составила список упаковок, в которых можно и нельзя покупать товары. Нельзя покупать продукты в фольгированной упаковке, жирной бумаге, пластике с цифрами 3, 6 и 7, продукты во вспененных лотках и одноразовых стаканчиках. Можно брать еду в бумажной упаковке, алюминиевых железных и стеклянных банках, ПЭТ-бутылках.

Ради природы пришлось отказаться от любимых творожных сырков, салатов в одноразовых контейнерах, привычного сыра и йогуртов. Любимый сыр продается в пластике с пометкой 7, а сырки завернуты в фольгу.

Покупки стали занимать больше времени, потому что нужно проверять маркировку и сверять со списком. И вопросов по поводу маркировок становится все больше: если на стаканчике йогурта стоит цифра 5, а не 6, то можно ли его покупать? Лучше не рисковать и брать продукты только в той упаковке, в которой уверена. Но это ограничивает выбор.

Я попыталась найти альтернативу любимым продуктам. Йогурты теперь покупаю в бутылках. Сыр беру в стрейч-пленке. Ассортимент йогуртов в «правильной» упаковке довольно большой.

С сырками оказалось сложнее. Я нашла сырки в бумаге, которые стоили в два раза дороже моих любимых. По факту оказалось, что под бумагой слой фольги.

Итог: этот пункт очень сложный. Все время возникает соблазн купить сырок, торт, салат в неперерабатываемой упаковке. Некоторым продуктам сложно найти альтернативу. Но если заморочиться, то жить можно.

Что нужно было сделать: сдавать на переработку вторсырье

Почему это важно: на свалках вторсырье выделяет метан и другие вредные вещества для животных и для человека. Со временем свалки увеличиваются. В прошлом году жители Волоколамска задыхались из-за газов, которые шли с полигона неподалеку.

Вторсырье – это продукция, которую можно переработать. К нему относятся макулатура, железные и алюминиевые банки, крышки, ПЭТ-бутылки, упаковка-пленка.

Под письменным столом появилась корзинка для бутылок и пленки, а рядом - коробка для макулатуры. Вторсырье надо мыть, и выработать эту привычку легко. Я споласкиваю тару вместе с посудой. На тумбочке сушу пакеты из-под молока, тетрапак и бутылки.

столько вторсырья накопилось за неделюФото: Анастасия Захарова

Но буквально через неделю место под столом превратилось в свалку. Я нашла адрес ближайшей сетки для пластика и выбросила туда большую часть мусора. С макулатурой оказалось сложнее: в интернете нашлись адреса сырьевых организаций, но они «принимают макулатуру от населения мелкими партиями (от 10 кг)». Во-первых, столько я физически не унесу. Во-вторых, у меня накопилось гораздо меньше макулатуры. При этом бумага занимает большой объем.

Бонус: вторую жизнь можно дать не только макулатуре и пластику. Я вытащила старую одежду и увезла в благотворительный магазин. Хорошие вещи отдадут бедным семьям, часть отправят в переработку, а совсем плохая одежда пойдет на подстилки в приют «Кот и пес».

Итог: сдать пластик на переработку можно практически в каждом дворе. А макулатуру придется копить до «Разделяйки». Проще всего будет родителям школьников, потому что в учебных учреждениях регулярно собирают макулатуру.

бумага ждет "Разделяйки"Фото: Анастасия Захарова

Покупать продукты в свою тару

Почему это важно: упаковка у продуктов перерабатывается не всегда. А даже если перерабатывается, в процессе выделяются выхлопные газы. К тому же от переработки все равно остаются отходы.

До эксперимента я не знала, где можно купить крупы, макароны или орехи в свою тару. Оказалось, что недавно в центре города открылся магазин без пластика. Там продают крупы, бобовые, специи, макароны, фруктовые чипсы, и даже бытовую химию. Экомешочки и своя тара приветствуются. Понравились необычные сладости: клубничная пастила, миндальное печенье и конфеты из сухофруктов.

Магазины с молочной продукцией, которую можно купить в свою тару, я так и не нашла.

Купить кофе в свой термос проще, чем я думала. Я ожидала долгих споров с бариста об экологии. Но на вопрос «Можете ли вы налить кофе в мой термос?» девушка ответила: «Конечно!». В другой кофейне мне даже сделали скидку 5%. Кофе в своем термосе гораздо удобнее: я положила его в рюкзак и выпила через час еще горячим.

Итог: полностью отказаться от упаковки не получилось. Но в Ижевске есть места, где с пониманием относятся к экологическим проблемам. Однако пришлось потратить 400 рублей на термос и 280 рублей на экомешочки.

Не ездить на автотранспорте

Почему это важно: автобусы и автомобили выделяют выхлопные газы и загрязняют воздух.

С этим пунктом легко: меня укачивает в машинах и автобусах, поэтому я с удовольствием пересела на трамвай.

Трамвайная остановка находится дальше от моего дома, чем автобусная. Поэтому пришлось выходить из дома на 15 минут раньше. Утренние прогулки взбодрили, а времени на дорогу ушло столько же, сколько и на автобусе, потому что трамвай не стоит в пробках.

В университет теперь хожу пешком: это занимает 20 минут, если идти от работы. Единственный минус – не всегда получается добраться в нужное место быстро.

теперь я больше хожу пешкомФото: Диля Ахмадишина

Итог: если нужно поторопиться, удобнее ездить на автобусах. А если спешить некуда, гораздо комфортнее прогуляться, прокатиться на велосипеде или сесть на трамвай. За неделю я сэкономила 200 рублей на поездках в университет.

Надежда Имполитова - шьет экосумки:

- Экосумка удобна в первую очередь. В ней можно носить папки, журналы, книги. К тому же я приделала к ней бамбуковые ручки, и ее проще открыть.

Владислав - не берет пластиковые пакеты:

- Неудобно возиться с пакетами, поэтому я леплю ценники прямо на фрукты. Пакеты либо просто копятся дома и напрягают меня, либо рвутся на полпути домой.

Вера Зорина - пьет кофе из своей термокружки:

-У меня две термокружки, и пить кофе из них гораздо приятнее. Я даже беру их с собой в путешествия. Если вдруг захочется кофе, а кружки нет под рукой, захожу в кафе. Куда торопиться?

опрос проводился в соцсетях. Приняли участие 399 человекФото: Архив КП

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