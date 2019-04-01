2019-04-01T12:11:35+03:00
Происшествия

Житель Ижевска обманул бывших коллег на 31,5 миллиона рублей и скрывался в Сочи

Клялся, что отдаст заемные деньги в срок и с огромными процентами
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В суд передали уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ижевска, который набрал долгов у бывших коллег и скрывался в Сочи. Мужчина некоторое время работал менеджером в местной компании, а когда уволился, стал просить деньги взаймы, якобы, на развитие собственного бизнеса. Причем, суммы были не хилые – по 19, 6, 3,4 миллиона рублей. Обещался, что отдаст с процентами – чуть ли не в два раза больше. Те – верили.

- В оговоренные сроки деньги он не возвращал, говорил, что трудности и отдаст позже. В результате, все потратил на свои нужды. Конкретно на что – не сообщает, - рассказали в пресс-службе УМВД России по г.Ижевску.

В итоге сумма набралась приличная – 31,5 миллиона рублей. Когда должник пропал, потерпевшие стали обращаться в полицию. В конечном счете их оказалось 12 человек. Это не только жители Ижевска, но и Завьяловского района.

Конечно, мужчине не хотелось выплачивать такие деньжища, поэтому он просто укатил в солнечный город Сочи в марте 2017 года к своим знакомым. В ноябре 2018 года его там и задержали.

- Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине за совершенное преступление грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе.

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По истории, которая произошла в Ижевске 9 февраля, впору снимать криминальный блокбастер. 38-летний мужчина похитил почти 2 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. План преступления он прорабатывал почти месяц. Подробности выяснила «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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