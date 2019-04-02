Постижерный цех и гримерки артистов: как устроен драмтеатр Удмуртии?

На этот раз приглашаем вас в Русский драматический театр Удмуртии. В цехах театра сейчас затишье - подготовка к премьере начнется позже. Зато в гримерках мы застали артистов: на экскурсию нас пригласили за час до спектакля «Обыкновенное чудо» (12+)! Когда еще будет такая возможность?

Актрисы Александра Мусихина и Дарья Гришаева готовятся к выходу на сцену - в постановке они играют фрейлинФото: Диля Ахмадишина

- Обычно в день спектакля мы приходим за два часа до начала. А когда спектаклей нет, кроме репетиций, мы посещаем тренажерный зал, - рассказали артистки.

Грим актеры драмтеатра накладывают самостоятельно - даже самый сложный. Этому их обучили еще в вузах. А вот локоны и косы им плетут в театральной «парикмахерской» - постижерном цехе.

Небольшая комната, пропахшая лаком для волос, - постижерный цех. Здесь не только делают прически артистам, но и ухаживают за париками и даже подстригают актеровФото: Диля Ахмадишина

Одеяние артистам приносят прямо в гримерные. Надевать пышные платья и тяжелые костюмы им помогают костюмеры - их в театре трое. Все они работают в большом костюмерном цехе.

Фото: Диля Ахмадишина

- Мы следим за чистотой костюмов, стираем, утюжим, готовим к спектаклям. Однажды актрису поздравляли после спектакля - у нее был бенефис. В рог налили вино, а она об этом не знала и случайно пролила его на белый костюм. Наряд был испорчен, но мы вернули ему прежний вид, - рассказывает Ольга Алешковская, заведующая цехом.

В костюмерной хранятся костюмы от всех идущих сейчас спектаклей, а на склад уносят уже ненужные - одни могут стать экспонатами выставок, другие могут пригодиться для новых постановокФото: Диля Ахмадишина

Шьют костюмы в пошивочном цехе. Там работают 7 человек

Столярный цех, где создают декорации к спектаклям, пока не переехал в новое здание и остается в здании театра им. Короленко. А вот готовые декорации привозят сюда и хранят на складах.

Помощник режиссера готовит сцену к спектаклю. Через час зал уже заполнится зрителямиФото: Диля Ахмадишина

В небольшой комнате около сцены хранится реквизит: старинные самовары, скелеты, подсвечники. Мрачно, но очень интересно!Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Еще один большой цех театра - бутафорный. Здесь хранится тысяча мелочей: газеты, лоскуты ткани, старые шляпы, бутылки, крышки и многое другое - все, что может когда-нибудь пригодитьсяФото: Диля Ахмадишина

Статуэтка выглядит чугунной, но на самом деле весит всего несколько граммов - она сделана из пенопласта. Это работа бутафораФото: Диля Ахмадишина

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