В Ижевске появился новый застройщик

Уже несколько месяцев на площадке за ТЦ «Сити» ведутся строительные работы - скоро здесь появится 16-этажка, которая может стать гордостью микрорайона. Работы ведет ООО «Спецстрой «ПЗСП-Ижевск» - новый для нашего города застройщик, который является дочерней фирмой пермской строительной компании АО «ПЗСП» . 3 апреля руководители компании провели презентацию, рассказав о своих планах на Ижевск.

«Дом уже строится»

АО «ПЗСП» - крупнейший застройщик и производитель строительных материалов Прикамья. Жилые объекты компания возводит собственными силами – производит домокомплекты: опорные конструкции, панели, входные двери и даже стеклопакеты! Словом, за качество домов «ПЗСП» отвечает буквально «от точки до точки».

Кстати, ижевчане уже знакомы с продукцией пермской компании - ранее АО «ПЗСП» поставляло материалы для строительства ЖК «Виктории парк».

Сегодня компания ПЗСП уже начала строительство дома по своей фирменной технологии Э-600. Она позволяет проводить строительство в рекордно короткие сроки и сохранять низкую себестоимость и высокое качество жилья.

В планах ПЗСП возвести целый жилой комплекс.

Налоги – в республиканский бюджет

Несмотря на то, что АО «ПЗСП» - компания пермская, налоги от своей деятельности планирует оставлять в бюджете Удмуртии.

- Конечно, мы могли бы здесь зарегистрировать обособленное подразделение нашего предприятия и основную массу налогов отдавать в Пермь, - отметил генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин. – Однако мы считаем, что, работая в Удмуртии, должны платить налоги в местный бюджет.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин

Справка КП

АО «ПЗСП» был образован в Перми как завод для производства строительных материалов еще в 1963 году. В 90-х компания расширилась и занялась строительной деятельностью.

Сейчас «ПЗСП» входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в Пермском крае производителем изделий из газобетона, строительных материалов, окон, дверей и изделий из стекла.

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