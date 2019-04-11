Какой вуз поможет получить современное образование?

Выбрать вуз – не самый легкий квест в жизни абитуриентов и их родителей. Ведь современный рынок предлагает самый широкий вариант – от государственных до коммерческих учебных заведений. И тут, и там свои плюсы. Так на что обратить внимание при выборе вуза, чтобы не прогадать с полученными знаниями?

1. Сколько лет вуз ведет образовательную деятельность?

- Это говорит о том, что вуз успел набрать популярность, хороший преподавательский состав и составить отличную программу преподавания. Например, Российский университет кооперации - один из сильнейших экономических вузов России. Согласно рейтингу Министерства образования, входит в топ-10 экономических вузов России, он признан на международном уровне и имеет 16 филиалов по всей стране от Камчатки до Калининграда. Основан в 1918 году. А ижевский филиал существует свыше 20 лет.

Фото: Ижевский Филиал РУК

2. Выдает ли диплом государственного образца?

- Очень важно, чтобы вуз был аккредитован государством и имел образовательную лицензию. Иначе диплом, выдаваемый учебным заведением, будет недействительным. Ижевский филиал Российского университета кооперации осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 1023 от 16.06.2014 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, аккредитован и имеет свидетельство о государственной аккредитации № 1055 от 11.07.2014 г., что позволяет выдавать диплом об образовании государственного образца.

Фото: Ижевский Филиал РУК

3. По каким направлениям бакалавриата обучают в Ижевском Филиале?

- Не секрет, что самыми востребованными профессиями остаются по-прежнему специальности, связанные с программированием и продажами. Потому надо выбирать вуз, опираясь на свои интересы и те профессии, в которых можно получить хорошую зарплату и возможности.

Сегодня Ижевский Филиал Российского университета кооперации реализует востребованные на рынке труда программы бакалавриата по следующим направлениям:

- Информационные системы электронного бизнеса»

- «Организация производства и обслуживание в индустрии питания»

- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика малого и среднего бизнеса»

- «Кадровый менеджмент»

- «Государственно-частное партнерство»

4. Кто преподает?

- Очень важно, чтобы среди преподавательского состава былине только ученые, но и успешные практики. Ижевский Филиал Российского университета кооперации (РУК)по праву гордится профессорско-преподавательским составом.Преподаватели вуза - ученые с мировым именем, которых хорошо знают и в нашей стране, и за рубежом. Среди них – авторы учебников, известные общественные деятели и практики.

5. Какие условия для студентов?

- Важно обратить внимание в каких мероприятиях вуз принимает участие и какие условия обучения и проживания предлагает студентам? Студенты РУК постоянно участвуют в различных мероприятиях – от научных конференций до спортивных олимпиад и универсиад. В Ижевском Филиале созданы хорошие социальные условия: все учебные занятия проходят в одном корпусе, для всех студентов предоставляется благоустроенное общежитие, оно находится в шаговой доступности от учебного здания. Есть столовая, буфет, тренажерный зал, различные спортивные секции.

Фото: Ижевский Филиал РУК

Фото: Ижевский Филиал РУК

6. Возможности трудоустройства

- Не каждый вуз может похвастаться возможностью трудоустроить своих выпускников.Для формирования карьерного роста и дальнейшего трудоустройства студентов Российского университета кооперации создан интернет портал «Практика и карьера». Здесь каждый студент может разместить свое резюме, а работодатель сведения об имеющихся вакансиях. Данная программа предусматривает кадровую поддержку и формирование идеальной площадки для делового знакомства, трудоустройства по всей территории России.В последние годы сложилась устойчивая тенденция увеличения числа поступающих из других регионов -Пермского края, Татарстана, Башкирии, Кировской области, Северных регионов страны, что свидетельствует о повышении имиджа филиала не только в Удмуртии, но и за ее пределами.

7. Что еще предлагает вуз?

- Возможность получить в одних стенах дополнительное образование – несомненный плюс. Кроме высшего образования в Ижевском Филиале РУК можно получить дополнительное образование. Пройти различные курсы и профпереподготовку по актуальным направлениям: преподаватель, тренер, воспитатель, юрист, государственный и муниципальный служащий и т.д. Эта особенность позволяет студентам при окончании вуза получить одновременно диплом профессиональном переподготовки с разными квалификациями.

Фото: Ижевский Филиал РУК

Таким образом, поступая в Ижевский Филиал Российского университета кооперации, можно получить не просто диплом, а начать успешную карьеру, полную знаний и возможностей. Возьми будущее в свои руки – поступай в РУК!

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Контакты:

izhevsk.ruc.su/entrant

+7 (3412) 37-19-11

Лицензия № 1023 от 16.06.2014 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно.

Св-во о государственной аккредитации № 1055 от 11.07.2014 г.

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