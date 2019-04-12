Самый «ароматный», темный и спортивный: «Комсомолка» составила рейтинг подземных переходов Ижевска

В Ижевске шесть подземных переходов. Большинство из них старые и неухоженные. «Комсомолка» проверила их состояние и составила свой рейтинг подземок. Переходы оценивали по следующим критериям: запах, освещение, удобство пандусов, состояние стен, состояние ступенек, чистота. Каждый пункт оценивался по пятибалльной шкале, то есть максимально переходы могли заработать 35 баллов.

ЛУЧШИЙ ПЕРЕХОД – У ДВОРЦА ПИОНЕРОВ

Наклон пандуса крутой, но хотя бы есть поручниФото: Диля Ахмадишина

Запах – 5, освещение – 5, пандусы – 3, ступеньки – 4, стены – 4, чистота – 5

Наша оценка: 26 баллов

Переход около Дворца пионеров отреставрировали в 2017 году: частично отремонтировали полы, почистили систему водоотведения и ливневку. Переход до сих пор сохранился в хорошем состоянии и стал «отличником» нашего рейтинга. Сюда попадает достаточно солнечного света, и белые стены со светлым полом не поглощают его. Стены в переходе немного обшарпанные, как и пол со ступеньками. А вот с доступностью для колясочников туго: пандусы находятся под слишком большим углом. Но мы поставили тройку, потому что с обеих сторон от пандуса есть поручни. Это единственный переход, где поручни с обеих сторон.

- Подозрительных субъектов здесь нет. Мне нравится, что здесь широкие проходы. Жалко, что ступеньки скользкие зимой. А в общем и целом все хорошо, - поделилась своим мнением ижевчанка Алиса.

«ХОРОШИСТ» - ПЕРЕХОД У АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Переход выглядит опрятнымФото: Диля Ахмадишина

Запах – 3, освещение – 4, пандусы – 2, ступеньки – 4, стены – 5, чистота - 5

Наша оценка: 23

Если переход у Дворца пионеров практически отличник, то его сосед по улице Горького - хорошист. Переход у собора Невского немножечко темнее перехода около Дворца пионеров. Здесь часто пахнет сигаретами. Стены аккуратнее, чем у соседа, а вот ступеньки развалились сильнее. Пандус с одной стороны перехода расположен посреди лестницы без перил и под сильным уклоном. Поэтому двойка.

пандус расположен крайне неудобноФото: Диля Ахмадишина

- Мне нравится этот переход. Лестницы не особо крутые. Зимой, как и везде, можно умереть дважды, пока спускаешься. Зато с музыкой: очень часто здесь кто-нибудь поёт. Раздражает, что здесь обычно накурено. Раньше любил покупать технику в одном из ларьков перехода. Сейчас покупаю электронику в магазинах, но та палатка мне очень нравилась, - высказался Владислав. Кстати, еще пару лет назад ижевчане боялись здесь ходить. Администрация Ижевска угрожала административным делом арендатору перехода. Он должен был почистить стены, восстановить ливневки, заменить плитку.

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ – ПЕРЕХОД ОКОЛО АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

жители сами раскрасили переходФото: Диля Ахмадишина

Запах – 5, освещение – 3, пандусы – 2, ступеньки – 3, стены – 4, чистота - 4

Наша оценка: 21

В переходе нас порадовали граффити на тему Олимпийских игр. Но стены все равно неаккуратные. Здесь темновато: почему-то в переход попадает мало солнечного света. Ступеньки разваливаются - оценка три. Пандусы расположены под крутым углом.

- Страшновато ходить тут по вечерам. Но мне нравится, что здесь такие веселые стены. Сразу ощущаю гордость за нашу страну и за Олимпиаду, - говорит Нина.

ЗА яркими красками прячутся проблемы со штукатуркойФото: Диля Ахмадишина

Инициативные граждане сами отремонтировали переход в 2014 году. Сначала в «подземке» сделали уборку и подготовили стены к покраске. Потом местные жители взяли кисточки и разрисовали переход. Граффити посвятили Олимпийским играм в Сочи.

САМЫЙ ТЕМНЫЙ – У «АШАНА»

Переход отреставрировали совсем недавноФото: Диля Ахмадишина

Запах – 5, освещение – 1, пандусы – 2, ступеньки – 4, стены – 2, чистота - 4

Наша оценка: 18

Этот переход самый новый, но уже пострадавший. Стены исписаны и изрисованы, пандусы под очень крутым углом. Приятно удивил пол с брусчаткой.

В этом переходе самые "крутые" пандусыФото: Диля Ахмадишина

Кстати, этот переход показался нам самым мрачным. Несмотря на тусклые лампы под потолком, в переходе очень темно. Единственный плюс – здесь в принципе есть освещение, хоть и неэффективное.

- Мне, пенсионерке, очень сложно здесь спускаться! Лестницы очень крутые! Стараюсь по этому переходу не ходить: атмосфера откровенно жуткая, темно и страшно, - сказала Галина.

Переход долгое время был закрыт, а внизу было целое озеро. В 2012 «подземку» отремонтировали. До ремонта на улице Ленина часто происходили мелкие ДТП: пешеходный переход был нерегулируемым.

САМЫЙ «АРОМАТНЫЙ» - ОКОЛО УДГУ

переход около УдГУ - один из самых веселыхФото: Диля Ахмадишина

Запах – 1, освещение – 4, пандусы – 2, ступеньки – 2, стены – 4, чистота – 5

Наша оценка: 18

Переход около УдГУ можно назвать самым студенческим: постоянно бегают молодые люди и покупают себе что-то перекусить. Идет торговля: продают шаурму, шоколадки, кофе. Но из-за некоторых блюд в переходе стоит отвратительный запах.

- Ощущение, что этот переход лет 10 не ремонтировали. Ступени скоро совсем раскрошатся. На каблуках ходить невозможно, особенно зимой: очень скользко. Хочу, чтобы здесь вместо ларьков появились типографии: в остальных магазинчиках огромные очереди, а студентов тут много, - говорит Анастасия.

стены здесь не в лучшем состоянииФото: Диля Ахмадишина

Переход в УдГУ - один из самых ярких. Хотя со стен падает штукатурка, рисунки радуют глаз. Напомним, стены в переходе разрисовали неравнодушные горожане в 2013 году. Поучаствовать в росписи перехода мог каждый. Также переход предлагали сдать в концессию в 2018 году.

ОКОЛО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ В БЫТУ»

В городе 7 пешеходных переходов, но один не работаетФото: Диля Ахмадишина

Запах – 5, освещение – 1, пандусы – 2, ступеньки – 1, стены – 2, чистота – 2

Наша оценка: 13

Переход по улице Удмуртской – аутсайдер нашего рейтинга. «Подземка» освещена так же плохо, как и по улице Ленина. Местами валяется мусор. Ступеньки немного побиты. Издалека они выглядят нормальными, но по факту они расположены под углом. И из-за этого можно упасть. Стены в переходе сильно обшарпанные, а по пандусам не спустится даже здоровый человек.

Стены в ужасном состоянииФото: Диля Ахмадишина

- Меня беспокоит, что ступеньки не соответствуют нормам: длина должна составлять 35-40 см, а по факту – 26. Измерял сам лично. Люди падают из-за этого. В прошлом году на моих глазах поскользнулся мужчина с коляской. Я - бывший инженер, и я давно предлагаю дозалить ступени до нормы. На это потребуется совсем немного денег, и это несложно. У меня есть судебное решение, которое обязало администрацию города выполнить работы. Но в администрации говорят, что нет денег, - жалуется Владимир.

Жители жалуются в суды на состояние переходаФото: Диля Ахмадишина

У перехода сложная судьба: в 2017 году снесли все ларьки в переходе. От палаток осталось много мусора, который убрали примерно через три недели. На ремонт перехода в 2017 году ушло 800 тысяч рублей. Также «подземку» предлагали сдать в концессию в 2018 году.

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