Тотальный диктант написали в Удмуртии (фоторепортаж)

Акция “Тотальный диктант” проводится уже 16-й раз. Ижевск принимает участие в мероприятии восьмой год подряд.

фото: библиотека имени Пастухова

Дикторами стали телеведущие Ольга Сорокина, Оксана Скубач, Ольга Прохорова, Анжела Мази и Стас Булгаков, актер Михаил Солодянкин, учителя русского языка и литературы. Диктант писали в библиотеках города, университетах, аэропорту и даже экскурсионном трамвае. В этом году диктант написало около 2300 ижевчан.

фото: ИжГЭТ

фото: библиотека №23

фото: пресс-служба правительства УР

-Наконец-то я добралась и написала. Результат - после 22 апреля. Текст был сложный и философский. Писать ручкой за 13 лет после университета я напрочь разучилась, вот до чего довели компьютеры. Раньше у меня был красивый почерк, а сейчас - курица лапой. Рука аж онемела. Ждём результат, надеюсь хоть моя грамотность меня не подведёт, - написала Диана Кадырова.

фото: Ижавиа

фото: библиотека имени Некрасова

фото: школа №64

-Итак, тотальный диктант написан, результаты ждём. Благодарю классного позитивного диктора, обожаемого мной артиста Государственного русского драматического театра УР и прекрасного телеведущего новостей на ГТРК Удмуртия Михаила Солодянкина! - говорит Анастасия Петрова “Вконтакте”.

фото: библиотека имени Некрасова

фото: пресс-служба правительства УР

фото: пресс-служба правительства УР

фото: пресс-служба правительства УР

Результаты можно узнать на сайте “Тотального диктанта” 22 апреля. В этом году столицей диктанта стал Таллин, а автором текста - Павел Басинский. Жители Удмуртии написали третью часть текста, посвященную пьесе Максима Горького “На дне”.

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