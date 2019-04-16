Судья, сотрудник МЧС, строители и педагоги спели в полуфинале «Песен нашей Победы»

Второй полуфинал проекта «Песни нашей Победы», который прошел 13 апреля в «Сальсабаре», смело можно назвать полноценным концертом, посвященным 9 мая. «Комсомолке» посчастливилось стать зрителем мероприятия. Рассказываем, как прошел отборочный этап.

По итогам второй конкурсной недели в этот день на импровизированную сцену вышли 24 человека. Проект «Песни нашей Победы» объединил представителей самых разных профессий: педагоги, сотрудники МЧС, продавец, агент автострахования, судья, сотрудники заводов, строитель, юрист, провизор, ветеринар, менеджеры и представители других профессий. Были среди исполнителей и пенсионеры, студенты и мамы в декрете. Такого «набора специальностей», кажется, не было еще ни на одном полуфинале проекта.

Однако отличить, кто из них профессиональный исполнитель, а кто нет – невозможно: еще вчера одни лечили животных, другие стояли за станками, а сегодня – они покоряют своим исполнением зрителей.

Песни нашей Победы. Ольга Сафонова.Ольга Сафонова так спела «Балладу о матери», что многие в зале не смогли сдержать слез

Песни нашей Победы. Антон Ручкин.Среди участников полуфинала был и сотрудник МЧС Антон Ручкин

Во втором полуфинале жюри вновь увидели пенсионера Юрия Васильевича Данилова. В прошлом году он спел под собственный аккомпанемент «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого и выступил на гала-концерте 9 Мая. А в этом году члены жюри отметили «Темную ночь» в его исполнении.

Эту же песню спел и Дмитрий Носачев. Правда, жюри услышали ее не в привычном звучании, а в современной обработке.

Песни нашей Победы. Дмитрий Носачев.Дмитрий исполнил песню в современной обработке

За полуторачасовой концерт зрители и жюри испытали, наверное, всю гамму чувств. Одни исполнители поразили своим проникновенным пением, другие – точным образом, третьи – своеобразной игрой со зрителем. Завершился полуфинал известной «Катюшей»: Ольге Кудряшовой подпевал весь зал.

Песни нашей Победы. Ольга Кудряшова.

- Для меня очень важен этот проект, поскольку мой дед Мансур Чутаев был участником Великой Отечественной войны. Он прошел путь до Кёнигсберга, награжден Орденом Красной Звезды, был командиром взвода в железнодорожных войсках и восстанавливал пути для того, чтобы наши войска быстрее продвигались на запад. Ему объявлена благодарность приказом Иосифа Сталина. Песня «Катюша», которую я выбрала, посвящена прежде всего ему, - рассказала Ольга.

Следующий полуфинал пройдет 20 апреля, завершающий - 27 апреля. Несмотря на то, что прошло уже два полуфинала, ижевчане еще могут стать участниками проекта «Песни нашей Победы. Герои».

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА?

С 4 марта по 26 апреля – спеть песню

1. Выбрать одну из 60 песен на сайте izhlife.ru/pobeda.

2. Записать ее дома или в студии радио «Адам» (чтобы записаться в студии, надо предварительно позвонить по телефону 945-045)

3. Прислать видео- или аудиозапись, оставив заявку на сайте izhlife.ru/pobeda. Запись необходимо отправить за два дня до эфира – график указан на сайте проекта

Прочитать стихотворение

Это специальная номинация юбилейного сезона проекта «Песни нашей победы».

1. Самостоятельно выбрать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне (хронометраж до 1 минуты).

2. Зачитать его на видео

3. Загрузить на сайт izhlife.ru/pobeda.

4. Участник с лучшим прочтением, по мнению команды радио «Адам», прочтет стихи на гала-концерте проекте 9 мая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии запустили флэшмоб "Песни Победы всем офисом". Кто может участвовать? (подробнее)

«Мы вдруг поняли, что это не просто песни»: как появился проект «Песни нашей Победы»? (подробнее)

Для лиц старше 18 лет. Организатор ООО «Ариго».

Сроки акции с 4 марта по 9 мая 2019 г.

Реклама

18+