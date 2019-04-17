2019-04-17T08:45:37+03:00
Общество

На заметку абитуриентам: куда пойти учиться с гарантией трудоустройства в Ижевске?

И где получить уникальную профессию?
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Фото: предоставлено РМТФото: предоставлено РМТ
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Гарантия трудоустройства – один из самых важных факторов при выборе учебного заведения. Предлагаем обратить внимание на радиомеханический техникум им. В.А. Шутова. По его окончанию студенты получат не только работу на предприятиях Удмуртии, но и уникальную специальность.

Успешной подготовке специалистов способствует социальное партнёрство с Ижевским радиозаводом. Совместно компании решают задачи обучения и подготовки кадров для предприятия, организации производственной практики студентов и совершенствованию учебно-материальной базы.

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

В стенах учебного заведения сейчас создается три лаборатории технического направления. Одна из них – радиотехническая – уже открыта. Здесь проводятся работы по исследованию полупроводниковых приборов и микросхем аналоговой и цифровой техники. На сегодняшний день это единственный учебный класс в Удмуртии, имеющий такое передовое оборудование.

Единственный техникум и в обучающих программах. Уникальные для республики профессию «Монтажник РЭА и приборов» и специальность среднего звена «Радиоаппаратостроение» можно получить лишь в Радиомеханическом техникуме.

На 2 и 3 курсах студенты проходят производственную практику в цехах Ижевского радиозавода, при этом получая заработную плату и заключая трудовой договор. Более 60% из них возвращаются в цеха завода, остальные с легкостью находят работу на других предприятиях Удмуртии.

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

В 2019 году Радиомеханический техникум им. В.А Шутова ведёт приём юношей и девушек на базе 9 классов по следующим специальностям и профессиям среднего профессионального образования:

- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – срок обучения 2 года 10 месяцев;

- радиомеханик – срок обучения 3 года 10 месяцев;

- станочник (металлообработка) – срок обучения 2 года 10 месяцев;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – срок обучения 2 года 10 месяцев;

- радиоаппаратостроение (радиотехник) – срок обучения 3 года 10 месяцев.

Информацию о поступлении в БПОУ УР «Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова» можно получить по тел. (3412) 66-52-27.

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Фото: предоставлено РМТ

Радиомеханический техникум им. В.А Шутова.

Лицензия № 193 от 22.12.2014 г. выдана Министерство образования и науки УР, бессрочно. Св-во о гос.аккредитации № 825 от 10.05.2017 г. Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

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