«Мы останавливали технику и прислушивались – нет ли криков»: Как работали спасатели после взрыва дома в Ижевске

Полтора года назад, в ноябре 2017 года, в Ижевске произошла страшная трагедия – в результате взрыва обрушилась одна из секций дома на Удмуртской, 261. Долгие недели жители города следили за происходящим в Сети и с экранов. Однако были и те, кто лицом к лицу столкнулся со смертью и трагедией – не только сами пострадавшие, но и спасатели, разбиравшие завалы дома и достающие тела погибших. В их числе – Алексей Холмогоров, Максим Калинин, Василий Черницын и Александр Галкин. За свою отвагу и самоотверженность Указом президента они получат государственные награды России.

Что они увидели на месте трагедии, «Комсомолке» рассказали сами спасатели.

Фото: МЧС России

ТРОЕ СУТОК БЕЗ СНА

Рабочий день Василия Черницына начался в 8 утра. Развод, работа над техникой, обучение, перерыв на обед – и снова на службу. Вызовов в тот день не было, поэтому рабочий день тянулся спокойно, по графику.

Около 17:00 он с коллегами был во внутреннем дворе – разговаривали и работали над техникой. Но тут из динамиков раздался сигнал тревоги: «Удмуртская 261. Обрушение здания». У спасателей было 60 секунд, чтобы собраться и погрузиться в автомобиль.

- В дороге распределили, кто что с собой будет брать. Я взял бензорез, лом, спасательную веревку и специальные средства защиты для пострадавших, - рассказывает Василий. – Мы подъехали к дому со стороны торгового центра. Оставив автомобиль с торца здания, побежали во двор. А там огромная трещина во всю высоту 9-этажного дома и окна выбиты. Людей около здания было еще не так много и штаб только начал разворачиваться. Масштаб трагедии был не так заметен. Лишь когда мы оббежали дом и увидели все это… Помню, что первая мысль была: «Вот мы влипли», - вспоминает Василий.

Вновь прибывшим поставили задачу разгребать завалы. В это время уже начала стекаться ведомственная техника: скорая помощь, следователи, полиция, Росгвардия, поисково-спасательная служба и другие. Включились уличный фонари; на площадке установили специальный световой столб, чтобы работающим не мешала темнота. Подходили прохожие, которые большими кучками скапливалась у перекрестка. Приехали волонтеры, отогревавшие спасателей горячим чаем и кофе.

Фото: Ирина Бурцева

- Зону разрушения условно поделили на несколько секторов и каждое подразделение стало убирать завалы. Помню, что был в начале цепочке, убирал остатки бетонных блоков, арматуры, какой-то мебели, техники бытовой. Все это передавалось дальше людям, которые уже загружали мусор в грузовики. Попадались документы – их складировали отдельно, чтобы потом найти владельцев, - говорит спасатель.

Буквально спустя пару минут Василий увидел часть тела человека, скрытой за строительным мусором.

- Сообщил своим, стали разгребать тот участок. Осторожно, кусок за куском, пока не показался человек… Тело перенесли на носилки, а там уже подошли медики и следователи. Мы отправились дальше работать, - с трудом говорит Василий.

Несмотря на дикий холод в ту ночь, спасателям было жарко. Они постоянно перетаскивали огромные блоки, да и боевая одежда не давала пропустить холод. Камень за камнем, доска за доской и так несколько часов.

- Еще была угроза обрушения нависших глыб, которые болтались на арматурах на верхних этажах здания. Наши сотрудники срезали их и в условленный сигнал мы отходили от завалов, чтобы она рухнула, - говорит Василий.

Спустя несколько часов работы, часть людей отправили на ужин в соседнюю школу. Даже не переодеваясь и в полном молчании они пошли кушать. Обычно, коллеги разговаривают о личных каких-то делах, рассказывают истории. В этом случае разговоры были сухие, только о последующей работе.

- Кушать надо было быстрее, потому что после нас шли другие. Задерживаться было нельзя, да и работы еще было много.

Несколько дней спасатели не покидали зону ЧП.

Фото: МЧС России

- Когда выдавалось время на сон, мы уходили в специальные палатки. Но никто не спал, просто лежали и размышляли о чем-то своем. У меня в тот момент никаких мыслей не было, просто слушал гудение генератора, гул от автомобилей, какие-то разговоры на улице, - говорит спасатель.

В таких условиях они работали трое суток. Разбор камней и бетона, разрезка арматуры, загрузка грузовиков, поиск тел, перерывы на обед и сон. Правда, поспать никому так и не удалось.

- Наконец, 12 ноября нас собрали и объявили о ликвидации ЧП. Собрали лагерь и поехали все по своим подразделениям. Нет, между собой мы не обсуждали случившееся. Все были слишком уставшие. Да и что там обсуждать? Горе есть горе, - говорит Василий.

Уже по прибытию в часть, спасатели смогли переодеться и помыться, впервые, спустя трое суток. И уже около часу ночи Василий был дома.

- Когда ехал, вновь проезжал через этот дом. Смотрел на него и было такое ощущение, как будто и не работал там. Как будто буквально пару часов назад там не был разбит целый городок с палатками и кучей техники. Осталось только ограждение и сотрудники полиции, - вспоминает Василий.

Уже дома, переодевшись и ложась спасть, спасатель некоторое время смотрел на потолок собственной квартиры, в таком же многоэтажном доме. Смотрел на эти бетонные плиты, которые он разбирал, под завалами которых находил людей, и думал, что такая трагедия может произойти в любой момент.

УБИРАЛИ НАВИСШИЕ БЛОКИ И МЕБЕЛЬ

У Александра Галкина в тот день был выходной. Однако дела завели на работу – в пожарно-спасательную часть №3, где он трудится старшим инструктором по вождению пожарной машины. Находясь в части, он услышал, что уехал один автомобиль, который отвозит начальство. Но не придал этому значение, мало ли куда могли отправиться.

- Тут подбегает ко мне радиотелефонист и говорит, что срочно нужен второй подъемник (автомобиль с люлькой и стрелой – прим.ред.) на происшествие на улицу Удмуртская. Никого уже не было, решил собираться и ехать, - вспоминает Александр Галкин.

Фото: Ирина Бурцева

В тот момент Александр Викторович знал только адрес происшествия. И только на подъезде к перекресту увидел страшную картину.

- А ведь еще около двух недель назад до этого мы с товарищами обсуждали, что как хорошо, что до Ижевска не дошла волна этих взрывов и обрушений… - говорит Александр Галкин.

Александру Викторовичу необходимо было подняться на подъёмнике до верхних этажей, чтобы убрать все конструкции, которые вот-вот могли упасть на людей внизу – плиты, остатки мебели, холодильник, который держался на одном проводе.

- Жутко было смотреть на часть квартир, которые остались разрушены. С одной стороны были спальни и зал, с другой – стены кухонь. Остался даже еще гарнитур, какие-то картины, обои, - говорит Александр Викторович.

Периодически объявлялась минута тишины, когда затихала вся техника, чтобы можно было услышать просьбы о помощи под завалами. Но вновь и вновь в ответ была тишина.

«ТАМ БЫЛО ВСЕ ПО-ДРУГОМУ»

Вот уже 16 лет Алексей Холмогоров работает в структуре ГУ МЧС по Удмуртии. Сейчас он помощник начальника караула. Вместе с ним трудится пожарный Максим Калинин. 9 ноября 2017 года они были на суточном дежурстве. Спасатели только приехали с выезда, успели заехать на фасад, как объявили, что срочно нужно выдвигаться к дому 261 по улице Удмуртская – обрушение здания.

Фото: Ирина Бурцева

- Мы выезжали на пожары, ДТП, аварии, в том числе обрушения зданий. Но такое первый раз было… Когда были около перекрестка Удмуртская-10 лет Октября уже видели дым, пыль не успела осесть. Куча людей металась вокруг дома, которые были просто зеваками, - рассказал Алексей Холмогоров.

В этот же момент прибыли сотрудники полиции. Сначала оградили территорию в 100 метров, потом решено было сделать ограждение на расстоянии 500 метров, за автомобильной дорогой.

- Спасение людей – это была наша первая задача. Мы были со стороны двора и заходили в подъезды, чтобы вывести жителей. Там были взрослые, дети, пожилые. Все в шоковом состоянии. Случайные прохожие пытались зайти в дом, их не пускали. Переживал ли я, что может еще произойти обрушение? Нет. Вообще этих мыслей не было. Надо было людей выводить, - говорит Алексей Григорьевич.

Потом приступили к разбору завалов. Максим Михайлович вспоминает, что в груде бетона были остатки мебели, какая-то бытовая техника. Огромные бетонные блоки с торчащей арматурой старались убирать руками – а вдруг там живые люди?

- Нашли одного пострадавшего, без признаков жизни. Потом достали девочку… - в этом моменте Алексей Григорьевич затихает.

В целом под завалами нашли семь человек.

- Понимаете, там была очень сложная ситуация. Конечно, мы всегда готовы к чрезвычайным ситуациям и их было на памяти не счесть. Но такое – первый раз в жизни! Там было все по-другому, - заключил Алексей Григорьевич.

Сложности были не только в техническом плане, когда наши спасатели в первый раз столкнулись со столь крупным ЧП, но особенно в эмоциональном – нужно было работать не покладая рук, в голове постоянно была мысль, что там, под завалами ждут помощи люди, счет шел на секунды.

Они проработали сутки, затем отправили бойцов в часть, чтобы район города не оставался без спасателей.

- Конечно, уже после этого бывает, что проезжаю мимо этого дома. В такие моменты что-то щемит в душе. Все-такие такие происшествия оставляют след не только в жизни пострадавших, но и всех сопричастных, - говорит Максим Калинин.

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НАПОМНИМ

Трагедия произошла около 17:00 9 ноября 2017 года. В результате ЧП был разрушен один из подъездов девятиэтажного дома, погибли 7 человек, включая 2 детей, травмы получили 11 человек, потерпевшими признаны более 440 жителей.

Обвиняемый был задержан на следующий день, после чего его заключили под стражу. Однако, по итогам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у него было выявлено хроническое психическое заболевание. Из СИЗО его перевели в психиатрическую больницу.