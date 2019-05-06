Стрельба в Ижевске: напротив окон стрелков - детская площадка

Стали известны подробности стрельбы в Ижевске. Напомним, что 3 мая в соцсетях появилась запись: два молодых человека стреляют из окон многоквартирного дома в центре города. Где это происходило, были ли пострадавшие и что известно о стрелках? Разбиралась «Комсомолка».

ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО

Как нам стало известно, ситуация разворачивалась по адресу 40 лет ВЛКСМ, 29. Первыми на нее среагировали представители ДНД – добровольной народной дружины. Дружинники обратили внимание на запись в Инстаграм и забили тревогу. Задача была – найти авторов записи: как мужчину, снимавшего видео, так и двух ребят, стреляющих из ружья в открытое окно.

- Разослали запись по своим сотрудникам, а также выложили на страницу «В Контакте», - сообщил представитель дружинников, Сергей Ковалевский. – Также передали в полицию в полном объеме.

Правоохранители отреагировали оперативно. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции №3 (по Первомайскому району) и автопатруль. Задержали 31-летнего хозяина квартиры, который и является владельцем оружия. От дачи показаний мужчина отказался.

Фото: пресс-служба УМВД России по г.Ижевску

- Отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску.

При обыске у него нашли и изъяли охотничье гладкоствольное ружье, более 240 патронов 12-го и 16-го калибров, гильзы от патронов 16-го калибра, 2 банки пороха.В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к розыску второго мужчины, производившего выстрелы.

Фото: пресс-служба УМВД России по г.Ижевску

«МАМА, СМОТРИ, САЛЮТ»

«Комсомолка» отправилась на 40 лет ВЛКСМ. Журналист пообщался с жительницей дома, из которого стреляли – Анастасией. Женщина живет в соседнем подъезде. Она сидит дома с ребенком, а ее муж работает. В момент выстрелов, около восьми часов вечера, вся семья находилась дома.

- Было темно. Обычно из нашего дома видно салют, поэтому, когда ребенок услышал выстрелы, обрадовался, побежал к окну: “Мама, салют!”. Муж в это время вышел покурить, был на 14-мм этаже. Услышал взрыв. Подумал, что это бомбочки, очень испугался. Звук был прямо рядом, муж чуть не поскользнулся.

Из этого дома молодые люди вели стрельбу. Фото: Екатерина Кряжева

По словам Анастасии, в момент выстрелов во дворе были люди. Кстати, прямо под домом находится детская площадка. Там было не так много детей в момент выстрелов. Но что, если бы стрелять начали в более раннее время, когда на детской площадке много родителей с детьми? Это страшно представить. Вдобавок неподалеку от дома находятся детский садик и школа. То есть жертвами стрелков запросто могли стать дети.

К счастью, сообщений о пострадавших нет – это подтверждает МВД.

Стрельба была в сторону многоквартирного дома и детской площадки. Фото: Екатерина Кряжева

Удалось журналисту пообщаться и с одним из знакомых стрелков, попросившим не называть его имя. Он сказал, что молодые люди собирались пострелять и на следующий день. Однако сегодня выстрелы из дома не слышны.

ОБНОВЛЯЕТ СТОРИЗ

Думали ли они о том, что их действия могут напугать людей или кому-то навредить? И действительно ли планируют ли повторить «развлечение»? Ответить на эти вопросы могут лишь сами «герои» публикации. Пообщаться с ними, однако, нам пока не удалось. Несмотря на то, что на странице автора фото указан контактный телефон, когда журналист позвонил по указанному номеру и пригласил мужчину к телефону, ему коротко сказали – такого здесь нет. И положили трубку. Дозвониться еще раз, к сожалению, не удалось.

Не ответил мужчина и на отправленные ему сообщения. В соцсетях, однако, несколько раз появлялся – например, 4 мая обновил «сториз». По всей видимости, он имеет доступ к мобильному телефону.

А ЧТО С ДОКУМЕНТАМИ?

Изначально, чтобы купить оружие, нужно получить справки от нарколога и психолога. Причем, врачи проверяют человека в том числе на употребление наркотиков – проводят химико-токсикологическое исследование. Раз в пять лет справки необходимо обновлять.

Далее, по словам начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Николая Мерзлякова, получают охотничий билет. Это делается через министерство природы Удмуртии.

- Проводится проверка по месту жительства желающего приобрести оружие. Должен быть сейф. В нашем случае, - длинной не менее одного метра, в соответствии с параметрами ружья, - рассказал Николай Николаевич.

Через портал госуслуг человек подает документы, оплачивает пошлину и принимается решение о выдаче разрешения на приобретения. С этой бумагой он идет в магазин, покупает оружие, потом в отделе лицензионно-разрешительной работы получает разрешение на хранение. И уже с этим документом может купить патроны, но только того калибра, на какое рассчитано оружие.

- И не реже одного раза в год участковый уполномоченный или сотрудники лицензионно-разрешительного отдела проверяют условия хранения. В нашем случае гражданина проверяли в последний раз в октябре 2018 года и вопросов к хранению не было, - рассказал Николай Мерзляков.

Интересно, что у задержанного мужчины есть две единицы оружия – то самое ружье и охотничье ружье Иж-58. Все документы у него были в порядке. Да и в принципе, всегда без проблем проходил проверки.

Сотрудниками подразделения лицензионно-разрешительной работы мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия. Он заплатит штраф 3 тысячи рублей. Кроме того, в его действиях выявлен факт незаконной передачи огнестрельного оружия третьему лицу.

- Материалы дела по данному административному правонарушению направлены на рассмотрение в Мировой суд Первомайского района г. Ижевска, - уточнили в пресс-службе УМВД России по городу.

На данный момент владелец оружия находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.