День Победы 2019 в Ижевске: как жителям узнать историю своих воевавших родственников

Многие участники Великой Отечественной войны не вернулись с полей сражений, погибли, пропали без вести, умерли в госпиталях. Не все ли из нас знают фронтовую судьбу своих воевавших родственников. Рассказываем, как можно больше узнать об этом.

Базы данных

- В Базе данных Министерства обороны Российской Федерации «Мемориал» можно найти данные о годе и месте призыва, звании, годе и причинах выбытия из строя, иногда и о месте гибели и захоронения.

Сайт: obd-memorial.ru

- На портале Минобороны России «Подвиг народа» хранятся наградные листы, по которым можно установить некоторые сведения о предке. Но если у родственника награды не было, в этой базе данных его имени не будет.

Сайт: podvignaroda.ru

Кстати, еще информацию о родственнике можно найти в метрических книгах по приходам православных храмов Удмуртии. Они хранятся в Центральном государственном архиве Удмуртии. Адрес: ул. Камбарская, 17

Книга памяти Удмуртии

В ней можно найти сведения об уроженцах Удмуртии - участниках военных конфликтов, которые погибли в боях, умерли от ран, пропали без вести. Книга Памяти Удмуртской Республики» есть и в электронном виде, на сайте Архивной службы Удмуртии. Для поиска нужны фамилия, имя, отчество человека и его год рождения.

- Чем больше исходной информации о человеке, тем быстрее можно определить пути дальнейшего поиска биографических сведений. Сроки по каждому случаю разные, - рассказал Анатолий Дерюшев, начальник отдела информации и публикации документов Центра документации новейшей истории Удмуртской Республики.

Сайт: gasur.ru

Государственные архивы Удмуртии

В Центре документации новейшей истории Удмуртской Республики есть архивный фонд Республиканской рабочей группы по подготовке к изданию Книги памяти. Можно сделать запрос и получить архивную справку по документам этого фонда. Процедура бесплатная. Срок исполнения запросов до 30 дней для граждан и до 5 дней для органов государственной власти.

Узнать о родственнике можно по месту его работы, личное дело хранится 50 лет Фото: Амир Закиров

КСТАТИ: Где еще можно найти информацию?

- В Центре документации новейшей истории УР. Адрес: ул. Удмуртская, 264б

- В Центральном государственном архиве. Адрес: ул. Камбарская, 17

- В Государственном архиве социально-правовых документов Удмуртской Республики. Адрес: ул. Удмуртская, 264б

ЗНАЙ! Как сделать табличку для участия в «Бессмертном полке» 0+

В Ижевске акция «Бессмертный полк» состоится в шестой раз. Регистрироваться на акцию не нужно, достаточно просто прийти с портретом воевавшего родственника. Если нет фотографии, достаточно написать на транспаранте фамилию, имя, отчество и звание предка. Оптимальный размер транспаранта – А4. Сделать табличку можно в любом фотосалоне города, однако в фотосалонах советуют поторопиться. Транспарант изготавливается 1-4 дня в разных организациях. В среднем табличка для одного человека стоит 450 рублей.

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