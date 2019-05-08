Машины Победы: какую технику покажут на Параде Победы-2019 в Ижевске

9 мая пройдет Парад Победы-2019 в Ижевске, на котором представят всю мощь оборонных предприятий Ижевска. «Комсомолка» решила подробнее рассказать про некоторую технику, которую смогут увидеть жители.

КамАЗ-43269 «Выстрел»

КамАЗ-43269 «Выстрел». Фото: Архив

Бронеавтомобиль массой 10,5 тонн. Имеет противопульную броню. Возможна установка пулемета или автоматического гранатомёта. Используется пограничной службой ФСБ и ФСИН. Многоцелевой автомобиль пригоден для эксплуатации, как на дорогах общего пользования, так и в полевых условиях.

«ОСА-АКМ»

"ОСА-АКМ". Фото: Архив

«Оса» - первый зенитный ракетный комплекс ижевского производства. Комплекс с историей. Его разработка началась в 60-х годах ХХ века, в ответ на новую тактику нападения авиации. Разработка ЗРК малой дальности велась военными ведомствами многих стран. Но именно Советский Союз совершил рывок вперёд, создав ЗРК «Оса».

Он был поставлен на производство на Ижевском электромеханическом заводе (сегодня ИЭМЗ «Купол») в 1971 году. Комплекс автономен: радиолокационные и боевые средства располагаются на одном шасси, которое в том числе умеет и плавать! Он способен круглосуточно и в любых погодных условиях бороться с низколетящими целями и сопровождать войсковые формирования на марше, двигаясь в их колоннах. 7 ноября 1973 года боевая машина ЗРК «Оса» приняла участие в параде на Красной площади. Многократно модернизированная, «Оса» остаётся актуальной. В настоящее время она используется боевыми подразделениями российской армии, стоит на вооружении 28-и армий мира.

«Тор-М2Э» и «Тор-М2К»

Тор-М2Э. Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

ЗРК семейства «Тор-М2» – представители нового поколения российских зенитных ракетных комплексов. Сегодня это основная продукция ИЭМЗ «Купол» и результат интеллектуального вклада предприятия в развитие средств ПВО - «Купол» является не только производителем, но и разработчиком семейства «Тор». Комплексы полностью автоматизированы, способны одновременно обнаруживать и уничтожать десятки воздушных целей, при этом находясь в движении.

Тор-М2К. Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

Они разработаны в разных вариантах – на гусеничном и на колёсном шасси, а также в виде автономного боевого модуля. Гусеничное шасси незаменимо на пересечённой местности, где необходимо прикрыть в движении войска и танковые колонны. Вариант на колёсном шасси подходит для сети автомобильных дорог.

Пожарный автомобиль ПМЗ-8 на базе УралЗИС 1940-х годов

Фото: Архив

Это пожарная цистерна на базе одной из самых массовых моделей грузовика, выпускаемого с 1933 по 1958 года. А эта машина увила свет только в конце войны. Ее внешний вид значительно изменился по сравнению с первоначальной документацией, которая была разработана в 1939 году. Уже в 1944 году производство ПМЗ-8 было развернуто на предприятии. Выпуск продолжался недолго, так как завод переквалифицировался на производство пожарных автомобилей на новых шасси.

Автономный боевой модуль

Модуль в походном положении. Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

Автономный боевой модуль не привязан к шасси, поэтому может размещаться у прикрываемых объектов, на крышах зданий и сооружений, на труднодоступных площадках, прицепах, полуприцепах, железнодорожных платформах и даже малотоннажных судах.

Боевой модуль. Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

Это позволило «Куполу» создать многофункциональный комплекс, который может обеспечивать противовоздушную оборону не только различных родов Вооружённых сил, но и важнейших государственных, военных и промышленных объектов, мегаполисов, антитеррористическую защиту крупных международных спортивных или деловых мероприятий.

«Тор-М2ДТ»

Тор-М2ДТ. Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

«Тор-М2ДТ» — арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Арктический «Тор» разработан и освоен в производстве на ИЭМЗ «Купол» в рекордно короткие сроки. В 2017 году этот новый комплекс был впервые продемонстрирован на Параде Победы на Красной площади. Летом 2018 года завод завершил его государственные испытания, а уже осенью 2018-го военное ведомство получило первые 12 серийных ЗРК «Тор-М2ДТ». В 2019 году поставки новой модификации продолжатся. До начала лета новые серийные арктические ЗРК будут направлены для усиления подразделений ПВО Северного флота России.

Тор-М2ДТ. Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

Арктический «Тор» оптимально приспособлен для работы в условиях Заполярья. Он отличается уникальной проходимостью, может работать в условиях бездорожья, на сильно пересечённой, заснеженной и обледенелой местности. Несущей базой комплекса «Тор-М2ДТ» является двухзвенный вездеход «Витязь». Удельное давление на грунт, создаваемое его шасси, – меньше, чем у человека. Он способен передвигаться по ледовым торосам и глубокому снегу. Может сохранять ход при потере гусениц, действовать в условиях экстремально низких температур (от минус 50С), работать в метель. Также приспособлен не только для арктических, но и для других экстремальных условий, - например, для жарких широт.

Автомобиль «УРАЛ-ЗИС» - «Катюша»

"Катюша". Фото: Архив

Пусковая установка со снарядами изначально устанавливалась на автомобилях ЗИС, затем основным шасси для БМ-13 стал американский грузовик «Студебеккер».

Советская промышленность в июле 1941 — декабре 1944 изготовила около 30 тысяч боевых машин «Катюша» и свыше 12 млн штук реактивных снарядов к ним. Ижевский мотозавод в годы Великой Отечественной войны участвовал в изготовлении деталей для реактивных снарядов «Катюши».

Автомобиль «Виллис»

«Виллис». Фото: Архив

Серийное производство автомобиля началось в 1941 году на заводах американской компании Willys-Overland Motors. В Красную армию «Виллисы» стали поступать летом 1942 года, применялись в первую очередь как командирские автомобили и тягачи для 45-мм противотанковых пушек. Всего за годы войны союзниками было поставлено в СССР около 52 тысяч машин.

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