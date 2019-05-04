День Победы в Ижевске-2019: 10 мероприятий, которые нужно посетить 9 мая

1. Парад Победы (0+)

Он состоится на Центральной площади с 10:00 до 11:00. Участие в нем примут военно-патриотические объединения, силовые структуры и представители промышленных предприятий Удмуртии - всего более 1800 человек, а также 50 единиц техники, ретроавтомобили, военная техника, ракетные комплексы ТОР. Они пройдут от Центральной площади до здания администрации Ижевска.

2. Акция «Бессмертный полк» (0+)

На Бессмертный полк не нужно регистрироватьсяФото: Диля Ахмадишина

Она состоится с 11:00 до 12:00. Сбор участников - в 10:00 на ул. Бородина (построение между Доской Почета УР и больницей №2). Участники также пройдут до здания администрации города, где их будет ждать праздничная программа и развлекательные площадки.

3. Программа «Слово о Победе» (0+)

С 16:00 до 20:00 на сцене около Дома Правительства театры Удмуртии покажут лучшие постановки на тему ВОВ.

4. Возложение цветов (0+)

Состоится в сквере у Вечного огня с 9:00 до 10:00. Кстати, с 10:00 здесь стартует акция «Я читаю войну» - все желающие смогут прочитать стихи и прозу о войне, отрывки писем и документов, воспоминания ветеранов. Она продлится до вечера.

5. Интерактивная площадка «Семейный альбом» (0+)

С 11:00 до 15:00 на площади у администрации Ижевска будет развлекательная программа. Ижевчан ждет полевая кухня, концерт песен военных лет, мастер-классы по изготовлению сувениров, работа театральных и спортивных площадок, зоны для фотосессий, продажа саженцев.

6. Набережная Ижевского пруда (0+)

Спортивная площадка «Победа. Память. Молодежь»

С 13:00 до 17:00 на набережной Ижевского пруда пройдут состязания по стритболу, армреслингу, бендрестлингу, сборке и разборке автомата, сдаче норм ГТО, а также концертная программа «Виват, солдат!».

7. Сквер «Открытый сад» (0+)

11:00-17:00 - выступления театральных коллективов, театра боевых искусств «Авангард» (постановка с элементами классического боя, каскадерских трюков и артистического фехтования); турнир по разборке-сборке автомата Калашникова; боевая ярмарка с тирами для стрельбы из пневматики, луков и арбалетов, спортивного метания ножа, дротиков; мастерская под открытым небом стрит-арт «Живой плакат»; фуд-корт; музыкально-театральный фестиваль.

8. Гала-концерт «Песни нашей Победы» (18+)

праздничная программа уже стала традиционнойФото: Диля Ахмадишина

В 19:30 на набережной Ижевска состоится грандиозный концерт, который продлится до 22:00. Перед ижевчанами и гостями столицы выступят участники проекта «Песни нашей Победы» радио «Адам» (104,5 FM) (12+). Завершится концерт салютом, который начнется в 22:00.

9. Выставка техники (0+)

С 10:00 до 15:00 на стоянке у Дома Правительства будет организована праздничная программа. Здесь пройдет выставка ретроавтомобилей, военной техники (например, будет показана противотанковая пушка), оружия, мастер-класс по сборке/разборке автомата Калашникова, концерт творческих коллективов промышленных предприятий.

10. Программа «Играй, гармонь фронтовая!» (0+)

С 10:00 до 15:00 на улице Наговицына пройдут народные гулянья с песнями и хороводами, выступление творческих коллективов из городов и районов республики, выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел, интерактивные площадки, фотосалон.

Кстати, полную программу праздника можно найти сайте 9may.izh.ru (0+)

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