Ко Дню Победы ижевчанин сделал татуировку со своим дедом на спине

Память о тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, каждый хранит по-своему. 32-летний житель Ижевска Евгений Аникин, например, решил сделать так, что его дедушка теперь постоянно с ним – на спине в виде татуировки.

«ЕГО ПОДВИГ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ»

Дедушка Евгения Афанасий Аникин прошел всю войну. На поля сражений 18-летний парень попал в 1942 году. Младший сержант стрелок-радист Афанасий дошел почти до Рейхстага. Но в 1944 его батальон отправили на Польшу. Молодой человек получил несколько серьезных ранений и смог вернуться домой лишь после окончания войны.

Фото: Ирина Бурцева

За доблесть и отвагу его наградили орденом Красной звезды.

- Он показал себя мужественным, умелым, стойким в борьбе с немецкими захватчиками бойцом-танкистом. Будучи стрелком-радистом на танке командира взвода бесперебойно обеспечивал радиосвязь с командиром роты, несмотря на сильный обстрел и бомбежки с воздуха при овладении населенным пунктом, - говорится в документах о награждении.

Фото: Ирина Бурцева

История подвигов Афанасия Аникина бережно хранится его родными.

- К сожалению, я его уже плохо помню, совсем маленький был. Да и он сам не любил вспоминать войну. Но мы-то знаем о его подвиге, о его жертвах. И это не должно быть забыто, - говорит его внук Евгений.

Чтобы увековечить память о дедушке, он выбрал очень нестандартный способ. И не случайно.

- Фотографии со временем могут исчезнуть, могут пропасть воспоминания. А рисунок на теле останется на всю жизнь. И когда младший сын у меня спросит: «Папа, а кто это у тебя на спине?», с гордостью расскажу о подвигах Афанасия Алексеевича.

СУТКИ РАБОТЫ

Фото: Ирина Бурцева

В качестве мастера на такую работу он выбрал давнего друга Валентина. Евгений увлекается созданием машинок для нанесения тату, а Валентин был сначала его клиентом, а сейчас стал другом. Вместе они месяц прорабатывали эскиз – искали подходящую фотографию героя, соответствующий фон и, конечно, танк Победы Т-34.

- Решили делать тату в стиле «графика» – это насыщенный цвет, выразительная штриховка, четкие контуры, - говорит Евгений. – Начали работу в марте 2018 года, думали, что успеем к 9 мая, но различные заботы постоянно отвлекали. Поэтому работа затянулась на год.

Фото: Ирина Бурцева

На огромный рисунок ушло четыре сеанса, каждый из которых длился примерно по шесть часов. Получается, что в сумме на работу ушло около суток.

- Я горжусь тем, что мой дедушка сделал для государства. И теперь эта память будет постоянно со мной, - заключил Евгений.

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